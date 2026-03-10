Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thư viện người ra mắt tại Hà Nội

  • Thứ ba, 10/3/2026 10:01 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Công ty sách Thái Hà khai trương “Thư viện người” tại Hà Nội. Tại đây, “sách” là con người thật và bạn đọc có thể “mượn” họ để trò chuyện trực tiếp.

thu vien nguoi anh 1

TS Nguyễn Mạnh Hùng, người sáng lập Công ty sách Thái Hà, và ông Donald Stark, giám đốc Nhà xuất bản DEE (New Zealand) là hai "quyển sách" đầu tiên ở mô hình "Thư viện người". Ảnh: T.H.B.

Ngày 3/3, Công ty sách Thái Hà khai trương mô hình “Thư viện người” (Human Library). Khác với thư viện truyền thống lưu trữ sách in hoặc sách điện tử, mô hình này xem con người là “cuốn sách sống” để bạn đọc gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện cuộc đời của họ.

Hai “cuốn sách người” đầu tiên được giới thiệu tại thư viện là TS Nguyễn Mạnh Hùng, người sáng lập Công ty sách Thái Hà, và ông Donald Stark, giám đốc Nhà xuất bản DEE (New Zealand). Ông Stark bay từ New Zealand sang Việt Nam để tham dự buổi khai trương.

Theo BTC, người tham gia có thể đăng ký “mượn sách” trong khoảng 20-30 phút để trò chuyện trực tiếp với “cuốn sách sống”. Trong thời gian này, người đọc có thể đặt câu hỏi và trao đổi với nhân vật theo hình thức đối thoại hai chiều.

Mô hình Human Library vốn xuất hiện lần đầu năm 2000 tại Copenhagen (Đan Mạch), do các nhà hoạt động xã hội khởi xướng nhằm thúc đẩy đối thoại và giảm định kiến trong xã hội. Sau hơn hai thập niên, mô hình này đã được triển khai tại nhiều quốc gia.

Trong tuần đầu vận hành từ 3 đến 9/3, hai “cuốn sách người” đầu tiên đã có nhiều buổi trò chuyện với bạn đọc. Những người tham gia chủ yếu là nhân viên Công ty sách Thái Hà và thành viên Câu lạc bộ yêu sách Thái Hà.

Tối 9/3, thư viện tiếp tục giới thiệu “cuốn sách” thứ ba là bà Võ Thị Xuân Trang, người sáng lập kiêm hiệu trưởng trường John Robert Powers. Buổi trò chuyện kéo dài gần 2 tiếng với chủ đề “Chỉ cần bạn có niềm tin”, thu hút nhiều thành viên câu lạc bộ tham gia.

Theo BTC, điểm khác biệt của mô hình này là người đọc không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều như khi đọc sách, mà có thể trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi và chia sẻ quan điểm với nhân vật. Ông Donald Stark cho rằng đọc sách giúp tiếp cận tri thức, trong khi việc trò chuyện trực tiếp với một con người có thể mang lại góc nhìn sâu hơn về trải nghiệm và cuộc sống.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Đức An

thư viện người Hà Nội hà nội thái hà sách xuân trang

