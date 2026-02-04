Thiền sư Ajahn Brahm bệnh nặng, vẫn bay hơn 5.000 km gặp độc giả Việt

Dù bị viêm họng, ho nặng và được khuyên nên hủy chuyến đi, thiền sư Ajahn Brahm vẫn đến TP.HCM để gặp gỡ, giao lưu cùng độc giả.

Thiền sư Ajahn Brahm chia sẻ bản thân cảm thấy hạnh phúc khi có dịp gặp gỡ độc giả Việt.

Chiều 4/2 tại Đường sách TP.HCM, thiền sư Ajahn Brahm đã thuyết pháp và giao lưu cùng độc giả. Đây là lần đầu tiên vị thiền sư nổi tiếng gặp gỡ bạn đọc Việt Nam.

Thiền sư Ajahn Brahm cho biết tình yêu thương vô bờ bến của cha đã truyền cảm hứng để ông viết nên tác phẩm đầu tay Mở cửa trái tim. “Hồi nhỏ, cha từng nói với tôi rằng: ‘Con trai, dù con làm bất kể điều gì hay trở thành người như thế nào, hãy nhớ là cánh cửa của nhà mình vẫn luôn chào đón con’. Vào thời điểm đó, tôi chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Sau này khi lớn lên, tôi thấy biết ơn cha rất nhiều”, ông kể. Qua những ký ức riêng tư ấy, ông dẫn dắt khán giả đến với khái niệm “mở cửa trái tim”.

Theo ông, con người cần “mở cửa trái tim” để học cách chấp nhận chính mình, cả những phần tổn thương, thất bại. Thay vì chối bỏ, ông nhắn nhủ người nghe nên học cách ôm lấy chúng, từ đó chữa lành bằng lòng từ bi vô điều kiện. Khán giả bật cười thích thú khi nghe thiền sư kể câu chuyện về “phân chó và cây xoài” như một phép ẩn dụ cho việc chuyển hóa nghịch cảnh thành niềm hạnh phúc.

Ajahn Brahm nhấn mạnh mối liên hệ không thể tách rời giữa “buông bỏ” và “mở cửa trái tim”. “Buông bỏ và mở cửa trái tim luôn luôn đi cùng với nhau. Để mở cửa trái tim và mở lòng với những khó khăn trong cuộc sống, tôi phải buông bỏ rất nhiều thứ”, ông chia sẻ.

Thiền sư tiết lộ trước khi sang Việt Nam, ông bị viêm họng, ho nặng và được nhiều người ở Australia khuyên không nên đi. “Nhưng tôi bảo tôi phải đi. Vì tôi đã hứa sẽ đến thăm những người con của tôi ở Việt Nam”, ông tâm sự. Ông cho biết bản thân rất vui vì lần đầu được gặp gỡ độc giả ở Việt Nam.

Sinh năm 1951 tại Anh, thiền sư Ajahn Brahm (tên thật là Peter Betts) nổi tiếng với phong cách giảng pháp hài hước, hóm hỉnh và sâu sắc. Bên cạnh Mở cửa trái tim, ông từng xuất bản các tựa sách như Hạnh phúc mỗi ngày, Bỏ buồn buông, Tâm từ…