Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Những cơ quan nội tạng chứa nhiều độc tố trong cơ thể

  • Thứ hai, 29/12/2025 08:36 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Tim và gan là hai cơ quan nội tạng chứa nhiều độc tố. Vì vậy, để tim và gan khỏe, chúng ta phải tích cực thải độc và dưỡng sinh cho hai cơ quan nội tạng quan trọng này.

Co quan noi tang anh 1

Gan là cơ quan nội tạng chứa nhiều độc tố, khi gan yếu sẽ gặp tình trạng đau bụng, đầy bụng và khó tiêu. Ảnh: M&C.

Từ góc độ y học, tất cả những chất dư thừa không được đào thải kịp thời ra khỏi cơ thể đều trở thành độc tố, được chia thành hai loại là ngoại độc tố và nội độc tố như đã đề cập ở phần trên, chúng tích tụ lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng độc tố vẫn sẽ lưu lại dấu vết để lần ra. Ta cần phải nhanh chóng tìm được nơi độc tố “ẩn náu” rồi đào thải chúng ra khỏi cơ thể để bảo vệ sức khỏe của mình.

Gan là cơ quan nội tạng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu hóa của con người. Gan có chức năng đào thải độc tố, lưu trữ glycogen [1], chuyển hóa protein… Chính vì gan là cơ quan lọc độc tố nên khó tránh khỏi tình trạng độc tố tích tụ theo thời gian, khiến các chức năng nêu trên dần suy giảm.

Chức năng gan kém thì các chất có hại càng dễ tích lũy trong cơ thể, đạt đến lượng nhất định sẽ gây ra một số triệu chứng như xuất hiện đường vân sọc trên móng tay, tăng sản tuyến vú ở phụ nữ, chướng bụng, nổi mụn trên mặt hay đau nửa đầu khi sắp đến kỳ kinh nguyệt, tâm trạng bức bối, cảm xúc thay đổi thất thường.

Gan thải độc hiệu quả nhất trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau và chỉ đạt được điều đó khi con người chìm vào giấc ngủ say. Thế nên để đảm bảo chất lượng cho quá trình thải độc của gan, cần hạn chế thức khuya và phải ngủ đủ giấc.

Có thể áp dụng một số phương pháp sau để gan thải độc tốt hơn:

- Bấm huyệt Thái Xung: Huyệt nằm ở vùng lõm của hai xương ngón chân thứ nhất và thứ hai. Dùng ngón cái day nhẹ 3 - 5 phút, sẽ có cảm giác hơi tê và căng. Động tác này sẽ hỗ trợ gan thải độc ra khỏi cơ thể.

- Ăn nhiều rau xanh: Ăn nhiều rau giúp giảm can khí lưu thông, điều hòa cảm xúc, giảm cảm giác buồn bực, khó chịu.

- Sử dụng kỷ tử: Ngoài tác dụng thải độc, kỷ tử còn giúp tăng sức đề kháng của gan, bảo vệ gan.

Tim là cơ quan trung tâm của hệ tuần hoàn, liên tục co bóp để đẩy máu đi khắp cơ thể nhằm cung cấp oxy và các dưỡng chất cần thiết (như nước, khoáng chất, glucose, protein và các vitamin tan trong nước) giúp mọi cơ quan và cơ bắp hoạt động tốt. Đồng thời, tim còn giúp các tế bào duy trì chức năng trao đổi chất bình thường bằng cách lấy đi những chất thải sinh ra trong quá trình trao đổi chất như carbon dioxide, ure, acid uric.

Theo thời gian, chức năng của tim dần suy yếu, dẫn đến độc tố tích tụ trong tim. Khi đó cơ thể sẽ xuất hiện một số triệu chứng như bị lở loét trên lưỡi do nóng trong, trán nổi mụn, đánh trống ngực; đau tức ngực, mất ngủ, v.v.

Từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều là thời gian tim hoạt động tích cực nhất. Lúc này, chúng ta có thể ăn thực phẩm tốt cho tim mạch, hỗ trợ thải độc như nấm phục linh, quả hạch, đậu nành, mè đen, táo đỏ, hạt sen. Có thể áp dụng những phương pháp sau để bảo vệ và hỗ trợ quá trình thải độc của tim tốt hơn:

- Massage huyệt Thiếu Phủ: Huyệt này nằm trong lòng bàn tay, ở giữa xương bàn tay thứ tư và thứ năm. Để tìm vị trí huyệt, hãy nắm tay lại, nơi ngón út chạm vào chính là huyệt, sau đó lần lượt massage cả hai tay.

- Sử dụng thực phẩm hỗ trợ thải độc: Tâm sen có vị đắng, tính hàn, là lựa chọn hàng đầu cho quá trình hỗ trợ thải độc tim, giúp giảm tính hỏa ở tim mà không gây tổn hại đến dương khí trong cơ thể. Ngoài ra, canh đậu xanh cũng là món ăn tuyệt vời hỗ trợ thải độc và giảm độc hỏa trong tim.

[1] Một đại phân tử polysaccharide đa nhánh của glucose, có vai trò làm chất dự trữ năng lượng trong cơ thể.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Cơ quan nội tạng Nội độc tố Xương ngón chân Độc tố Kỷ tử Cơ quan nội tạng

    Đọc tiếp

    Doc to trong co the con nguoi den tu dau? hinh anh

    Độc tố trong cơ thể con người đến từ đâu?

    09:08 25/12/2025 09:08 25/12/2025

    0

    Độc tố trong cơ thể đến từ hai nguồn chủ yếu là di truyền và sự xâm nhập từ môi trường. Khi các tế bào kém bền vững sẽ dễ bị độc tố làm cho biến tính và trở thành tế bào ác tính.

    Muon song cham, hay doc Haruki Murakami! hinh anh

    Muốn sống chậm, hãy đọc Haruki Murakami!

    1 giờ trước 18:00 29/12/2025

    0

    Thông qua những nhân vật trầm lặng, cốt truyện mơ màng và văn xuôi chậm rãi, chu đáo, câu chuyện của Haruki Murakami sẽ đưa ra "liều thuốc giải độc" êm dịu trong cuộc sống hiện đại nhưng vội vã.

    Muoi quyet dinh quyen luc cua the gian? hinh anh

    Muối quyết định quyền lực của thế gian?

    3 giờ trước 16:00 29/12/2025

    0

    Phỏng theo ý của Frank Herbert trong Dune (Xứ Cát): Ai kiểm soát muối, người đó kiểm soát cả thế gian. Và các hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc đã lắng nghe lời khuyên này.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý