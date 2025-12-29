Những cơ quan nội tạng chứa nhiều độc tố trong cơ thể

Tim và gan là hai cơ quan nội tạng chứa nhiều độc tố. Vì vậy, để tim và gan khỏe, chúng ta phải tích cực thải độc và dưỡng sinh cho hai cơ quan nội tạng quan trọng này.

Gan là cơ quan nội tạng chứa nhiều độc tố, khi gan yếu sẽ gặp tình trạng đau bụng, đầy bụng và khó tiêu. Ảnh: M&C.

Từ góc độ y học, tất cả những chất dư thừa không được đào thải kịp thời ra khỏi cơ thể đều trở thành độc tố, được chia thành hai loại là ngoại độc tố và nội độc tố như đã đề cập ở phần trên, chúng tích tụ lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng độc tố vẫn sẽ lưu lại dấu vết để lần ra. Ta cần phải nhanh chóng tìm được nơi độc tố “ẩn náu” rồi đào thải chúng ra khỏi cơ thể để bảo vệ sức khỏe của mình.

Gan là cơ quan nội tạng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu hóa của con người. Gan có chức năng đào thải độc tố, lưu trữ glycogen [1], chuyển hóa protein… Chính vì gan là cơ quan lọc độc tố nên khó tránh khỏi tình trạng độc tố tích tụ theo thời gian, khiến các chức năng nêu trên dần suy giảm.

Chức năng gan kém thì các chất có hại càng dễ tích lũy trong cơ thể, đạt đến lượng nhất định sẽ gây ra một số triệu chứng như xuất hiện đường vân sọc trên móng tay, tăng sản tuyến vú ở phụ nữ, chướng bụng, nổi mụn trên mặt hay đau nửa đầu khi sắp đến kỳ kinh nguyệt, tâm trạng bức bối, cảm xúc thay đổi thất thường.

Gan thải độc hiệu quả nhất trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau và chỉ đạt được điều đó khi con người chìm vào giấc ngủ say. Thế nên để đảm bảo chất lượng cho quá trình thải độc của gan, cần hạn chế thức khuya và phải ngủ đủ giấc.

Có thể áp dụng một số phương pháp sau để gan thải độc tốt hơn:

- Bấm huyệt Thái Xung: Huyệt nằm ở vùng lõm của hai xương ngón chân thứ nhất và thứ hai. Dùng ngón cái day nhẹ 3 - 5 phút, sẽ có cảm giác hơi tê và căng. Động tác này sẽ hỗ trợ gan thải độc ra khỏi cơ thể.

- Ăn nhiều rau xanh: Ăn nhiều rau giúp giảm can khí lưu thông, điều hòa cảm xúc, giảm cảm giác buồn bực, khó chịu.

- Sử dụng kỷ tử: Ngoài tác dụng thải độc, kỷ tử còn giúp tăng sức đề kháng của gan, bảo vệ gan.

Tim là cơ quan trung tâm của hệ tuần hoàn, liên tục co bóp để đẩy máu đi khắp cơ thể nhằm cung cấp oxy và các dưỡng chất cần thiết (như nước, khoáng chất, glucose, protein và các vitamin tan trong nước) giúp mọi cơ quan và cơ bắp hoạt động tốt. Đồng thời, tim còn giúp các tế bào duy trì chức năng trao đổi chất bình thường bằng cách lấy đi những chất thải sinh ra trong quá trình trao đổi chất như carbon dioxide, ure, acid uric.

Theo thời gian, chức năng của tim dần suy yếu, dẫn đến độc tố tích tụ trong tim. Khi đó cơ thể sẽ xuất hiện một số triệu chứng như bị lở loét trên lưỡi do nóng trong, trán nổi mụn, đánh trống ngực; đau tức ngực, mất ngủ, v.v.

Từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều là thời gian tim hoạt động tích cực nhất. Lúc này, chúng ta có thể ăn thực phẩm tốt cho tim mạch, hỗ trợ thải độc như nấm phục linh, quả hạch, đậu nành, mè đen, táo đỏ, hạt sen. Có thể áp dụng những phương pháp sau để bảo vệ và hỗ trợ quá trình thải độc của tim tốt hơn:

- Massage huyệt Thiếu Phủ: Huyệt này nằm trong lòng bàn tay, ở giữa xương bàn tay thứ tư và thứ năm. Để tìm vị trí huyệt, hãy nắm tay lại, nơi ngón út chạm vào chính là huyệt, sau đó lần lượt massage cả hai tay.

- Sử dụng thực phẩm hỗ trợ thải độc: Tâm sen có vị đắng, tính hàn, là lựa chọn hàng đầu cho quá trình hỗ trợ thải độc tim, giúp giảm tính hỏa ở tim mà không gây tổn hại đến dương khí trong cơ thể. Ngoài ra, canh đậu xanh cũng là món ăn tuyệt vời hỗ trợ thải độc và giảm độc hỏa trong tim.

[1] Một đại phân tử polysaccharide đa nhánh của glucose, có vai trò làm chất dự trữ năng lượng trong cơ thể.