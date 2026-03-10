Tiếc nuối của Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2025

Tại Lễ trao Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam 2025, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ niềm vui và sự tiếc nuối xung quanh các tác giả, tác phẩm đoạt giải năm nay.

Năm nay, Giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn trao cho Nguyễn Thị Kim Nhung với tập thơ Dần sáng và tác giả Cao Việt Quỳnh với tiểu thuyết Lục địa rồng. Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho rằng giải thưởng trao cho các tác giả trẻ là trao cho những dự báo về tiềm năng, về "tín hiệu của tác giả trong tương lai".

Trong đó, tác giả Cao Việt Quỳnh viết văn từ thuở nhỏ, hiện nay mới 18 tuổi nhưng đã viết tiểu thuyết 5 tập. "Tác phẩm cho thấy tinh thần của một người yêu văn chương, tư duy của một người có khả năng kiến trúc cho tác phẩm của mình", ông Nguyễn Quang Thiều nhận định.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Thụy An.

Cũng theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, một trường hợp tiếc nuối của Giải thưởng năm nay là tác giả Lâu Văn Mua. Tác giả Lâu Văn Mua bị tố đạo thơ nước ngoài sau khi nhận Giải thưởng Tác giả trẻ 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam. Hội Nhà văn Việt Nam đã thu hồi quyết định về việc trao Giải thưởng Tác giả trẻ cho tập thơ của Lâu Văn Mua do vi phạm quy chế giải thưởng. Tác giả trẻ đã thừa nhận sai sót, xem đây là bài học trên con đường sáng tác.

"Tôi đọc Lâu Văn Mua khi anh có chùm thơ dự cuộc thi thơ Làng Chùa, tôi nghĩ rằng người này sẽ trở thành một 'cái gì đó', một tín hiệu rất rõ. Tôi yêu quý những trang viết của anh, nhưng có những điều đáng tiếc đã xảy ra", ông nói.

Ông nhận định tác giả cần đủ bản lĩnh để đi qua các cám dỗ, giữ vững nguyên tắc sống, nguyên tắc sáng tác: "Tôi rất tiếc vì giọng nói của anh là một giọng nói ấn tượng. Anh đáng trách và mạng xã hội đã lên án, anh sẽ phải suy nghĩ nhiều. Mong anh trở lại con đường sáng tạo với một tư cách khác".

Năm nay, Lễ trao giải dành nhiều thời gian cho các cá nhân đoạt giải chia sẻ về hành trình sáng tạo của mình. Các tác giả đã chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động, khi công việc viết văn giúp họ vượt qua những thăng trầm của đời sống.

Giải thưởng Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết Miền đất hứa của nhà văn Lê Thanh Kỳ, xuất bản bởi Nhà xuất bản Văn học. Tác giả đã có nhiều suy ngẫm về công việc của mình tại Lễ trao giải: "Cuộc sống bề bộn, giá như chúng ta sống nhiều năm nữa, hàng nghìn năm nữa thì ta cũng chỉ phản ánh được một chút sự thật đời sống thôi. Qua giải thưởng này, tôi lại càng tự nhắc nhở bản thân phải có trách nhiệm hơn với công việc viết văn của mình".

Ông Nguyễn Quang Thiều (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Bình Phương (ngoài cùng bên trái) trao giải thưởng cho các tác giả. Ảnh: Thụy An.

Đối với Giải thưởng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam đã trao 2 giải thưởng gồm: tác phẩm Thơm từ nỗi đau (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) - tập thơ của nhà thơ Hoàng Thụy Anh (Hoàng Thị Quỳnh Anh); tác phẩm Trên con đường tóc (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) - tập thơ của nhà thơ Trang Thanh.

Giải thưởng Lý luận phê bình thuộc về tác phẩm Văn học như một diễn ngôn của nhà lý luận phê bình Trần Văn Toàn, xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Giải thưởng Văn học dịch được trao cho tác phẩm Hạc trắng xoè cánh (Nhà xuất bản Văn học) - truyện của tác giả Tawada Yoko, do An Nhiên (Nguyễn Đỗ An Nhiên) dịch; tác phẩm Bài ca Solomon (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) - truyện của tác giả Toni Morrison - Thiên Nga (Nguyễn Thiên Nga) dịch.

Giải thưởng Văn học thiếu nhi trao cho tác phẩm Miền thảo nguyên Panduranga (Nhà xuất bản Kim Đồng) - tiểu thuyết của nhà văn Lê Đức Dương.