Vượt đại dương mang sách đến với các bạn Cuba

Chiều ngày 12/2/2026 (tức đêm 13/2 theo giờ Hà Nội), Đoàn công tác của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại trụ sở Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sĩ Cuba (UNEAC) tại thủ đô La Havana.

Tiếp đoàn, bà Marta Bonet Chủ tịch toàn quốc UNEAC bày tỏ, bản thân và các nhà văn Cuba rất xúc động khi đất nước Cuba đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn do bị phong tỏa, nhưng các bạn Việt Nam vẫn đến được đây và mang theo những món quà tinh thần vô giá. Hiện đa số các cơ quan ở La Havana chỉ làm việc buổi sáng để tiết kiệm điện, nhưng UNEAC quyết định làm thêm buổi chiều hôm nay với đoàn Việt Nam.

Bà cho biết, Hội sách quốc tế Havana 2026 phải hoãn do Cuba thiếu nhiên liệu dẫn tới nhiều hoạt động bị gián đoạn. Đó là điều vô cùng đáng buồn vì đây là một hội sách có uy tín và quy mô nổi bật ở khu vực châu Mỹ La tinh, tổ chức thường niên để kết nối tri thức và lan tỏa những giá trị văn học, nghệ thuật trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên bên cạnh nỗi buồn, các nhà văn và nghệ sĩ Cuba vẫn có niềm vui được đón nhận tình cảm thủy chung, thân thiết của các đồng nghiệp Việt Nam, của những người cùng qua cơn hoạn nạn càng hiểu được lòng nhau hơn.

Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, trưởng đoàn đã bày tỏ tình cảm và sự khâm phục của Đoàn công tác và những người hoạt động văn học, nghệ thuật Việt Nam với đất nước và nhân dân Cuba anh em. Việt Nam và Cuba đã từng ở bên nhau trong những lúc thuận lợi cũng như khó khăn nhất và sẽ luôn luôn như vậy.

Trong số sách mang sang dự Hội chợ, đoàn dành tặng Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sĩ Cuba những cuốn sách quý như: Bộ truyện tranh về Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Phidel Castro; Hai dân tộc, một lịch sử… bằng tiếng Tây Ban Nha do các nhà xuất bản của Việt Nam in ấn. Đây là những cuốn ban đầu trong số 12 cuốn sách mà Việt Nam sẽ in tặng Cuba theo đề nghị của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đoàn cũng tặng một số cuốn sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt như: Theo dấu chân Người (Trình Quang Phú), Thư gửi nước Mỹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mùa mới của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Sách Tết của Công ty Đông A.

Ông Dũng thông báo tin vui, trong thời gian tới, Cục Xuất bản, In và Phát hành dự định sẽ mời một số nhà văn Cuba sang Việt Nam giao lưu văn học và tham gia sáng tác cùng các nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Hữu Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, để chia sẻ khó khăn trong việc in sách của Cuba, Hội Nhà văn Việt Nam dự kiến mỗi năm sẽ in giúp 5 cuốn sách do Hội Nhà văn Cuba lựa chọn. Ngoài ra, mỗi năm Hội dự kiến sẽ tổ chức dịch và in tại Việt Nam 2 tác phẩm văn học Cuba, đưa các nhà văn Cuba đến với bạn đọc Việt Nam.

Nhà văn, nhà báo Magda Resik, Phó Chủ tịch thứ nhất UNEAC đánh giá cao sáng kiến này của Hội Nhà văn Việt Nam. Bà cho biết, hiện có khoảng 75 tác phẩm của các tác giả nổi tiếng Cuba và 15 tác phẩm đoạt giải thưởng văn học của Cuba đang phải "nằm chờ" chưa thể in ấn vì khó khăn do phong tỏa và cấm vận. Bà bày tỏ đồng ý cao với dự thảo Bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa hai Hội nhà văn Việt Nam và Cuba với những nội dung hết sức cụ thể, thiết thực, hy vọng sẽ mang lại những kết quả hợp tác tốt đẹp; trong đó bà đặc biệt nhấn mạnh tới việc mở rộng giao lưu, trao đổi học thuật, đi thực tế sáng tác dành cho thế hệ viết văn trẻ hai nước.

Dưới đây là một số hình ảnh gặp gỡ làm việc của đoàn Việt Nam với các nhà văn Cuba:

Buổi làm việc của Đoàn công tác Việt Nam với Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sĩ Cuba.

Nhà văn trẻ Cuba bày tỏ mong muốn có nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật dành cho các nhà văn trẻ.

Nhà văn, nhà báo Magda Resik, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Liên hiệp đánh giá cao bản ghi nhớ hợp tác giữa hai hội nhà văn Việt Nam và Cuba.

Nhà thơ Hữu Việt tặng các ấn phẩm mới cho bà Marta Bonet, Chủ tịch toàn quốc Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sĩ Cuba.

Ông Đinh Tiến Dũng tặng biểu tượng Khuê Văn Các cho các nhà văn Cuba.

Hội Liên hiệp nhà văn và nghệ sĩ Cuba tặng sách đoàn công tác.