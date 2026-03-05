Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ai không nên uống trà?

  • Thứ năm, 5/3/2026 21:14 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Trà là thức uống lâu đời, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo các bác sĩ, phụ nữ sắp đến kỳ kinh nguyệt, người đang dùng thuốc điều trị nên thận trọng khi uống trà.

Uong tra anh 1

Phụ nữ sắp tới kỳ kinh nguyệt, người đang điều trị bệnh bằng thuốc không nên uống trà. Ảnh minh họa: E.L.

Trà là thức uống phổ biến, tính chất thanh mát, có tác dụng giải khát, bảo vệ sức khỏe. Mặc dù phần đông mọi người đều thích uống trà, nhưng không phải ai cũng biết thời điểm và mùa thích hợp để uống trà. Uống trà không đúng lúc, sai cách chẳng những không tốt cho sức khỏe mà còn dẫn đến các triệu chứng như lạnh bụng, tiêu chảy, mất ngủ.

Thời gian thích hợp để uống trà

Tốt nhất mỗi ngày nên uống 3 tách trà, trong đó:

- Tách đầu tiên vào buổi sáng

Đây là tách trà quan trọng nhất trong ngày, thích hợp uống từ 9-10h sáng, giúp giải khát, thải độc, giảm mệt mỏi. Loại trà thích hợp uống vào buổi sáng là trà hoa có tác dụng bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, cần lưu ý những người mất ngủ không nên uống trà hoa vì dễ bị rối loạn giấc ngủ, người dị ứng với trà hoa cũng không thích hợp uống loại trà này.

- Tách thứ hai vào trà chiều

Tốt nhất là trong khoảng 1-3h chiều. Tác dụng chính của trà chiều là giảm mỡ máu và bảo vệ mạch máu, vì vậy bạn có thể chọn loại trà đặc hơn như trà xanh. Thông thường, đối với trà xanh được pha và uống ngay lập tức, nếu pha trà ở nhiệt độ quá cao hoặc thời gian ngâm quá lâu, các polyphenol sẽ bị phá hủy. Nhiệt độ nước thích hợp để pha trà xanh là 85°C và ngâm từ 2-3 phút.

- Tách thứ ba vào buổi tối

Tốt nhất nên uống vào khoảng 6-7 h tối, giúp giảm mỡ máu, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu. Loại trà thích hợp nhất để uống vào buổi tối là trà đen. Đây là loại trà lên men, có hàm lượng caffein thấp, ít ảnh hưởng đến giấc ngủ, tốt cho người bị lạnh bụng, tay chân lạnh, cơ thể suy nhược, tiêu chảy. Nên pha trà đen bằng nước sôi và ngâm khoảng 5 phút, bởi nhiệt độ nước cao có thể thúc đẩy quá trình hòa tan flavonoid trong trà đen.

Nhóm người không nên uống trà

Uống trà là nét văn hóa lâu đời, tốt cho sức khỏe, nhưng cũng có những điều kiêng kị để tránh hình thành thói quen uống trà không tốt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt không nên uống trà vì dễ gây ra hoặc làm trầm trọng thêm hội chứng tiền kinh nguyệt [1]. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ uống trà có nguy cơ bị căng thẳng trong kỳ kinh nguyệt cao hơn khoảng 2,5 lần so với người không uống trà.

Người bị bệnh lở loét không nên uống trà vì chất caffein trong trà sẽ thúc đẩy quá trình tiết dịch vị, làm tăng nồng độ acid dịch vị, gây viêm loét, thậm chí thủng đường tiêu hóa.

Trà không thích hợp cho bệnh nhân đang dùng thuốc. Tannin [2] trong trà sẽ bị phân hủy thành acid tannic, kết hợp với thuốc dễ gây phản ứng kết tủa, cản trở quá trình hấp thu và ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.

Trà xanh được coi là loại thảo dược tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó có thể không hợp với một số loại thuốc hoặc phương pháp điều trị. Nếu bạn đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc, hãy nhớ làm theo lời khuyên của bác sĩ trước khi uống trà.

[1] Thường xảy ra trong 7-10 ngày trước kỳ kinh nguyệt và kết thúc vài giờ sau khi bắt đầu có kinh; biểu hiện cụ thể bao gồm: dễ bị kích thích, tâm trạng bất ổn, buồn phiền lo lắng, đau ngực, đau đầu…

[2] Có đặc tính tương tự như các polyphenol khác, giúp ngăn ngừa bệnh bằng cách chống oxy hóa và kháng khuẩn.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

