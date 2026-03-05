Hoa hậu Ngọc Hân từng ước mơ làm cô thợ may

Hồi 5, 6 tuổi, chưa biết viết, Ngọc Hân đã vẽ giấc mơ của mình. Cô bé ước mình trở thành một cô thợ may. Lớn thêm lên, Ngọc Hân nhiều lần viết lên những trang giấy giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang.

Hoa hậu Ngọc Hân tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Phương Bối.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ câu chuyện giấc mơ thuở nhỏ của mình khi làm khách mời tại lễ phát động cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức ngày 5/3 tại Hà Nội.

Từ giấc mơ cô thợ may đến hoa hậu Ngọc Hân

Ngọc Hân tâm sự cô có giấc mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang từ nhỏ và rất kiên định với giấc mơ ấy. Qua năm tháng, cô đều chỉ viết một giấc mơ ấy ra trang giấy và nỗ lực tập vẽ rất nhiều để chạm vào giấc mơ.

Sau này, thói quen viết ra giấy những giấc mơ của mình vẫn được Ngọc Hân duy trì.

Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào 2010, giữa những luồng ý kiến trái chiều, trong đó có những ý kiến cho rằng chiến thắng của cô không thuyết phục, Ngọc Hân đã vượt qua, mạnh mẽ khẳng định bản thân mình cũng nhờ thói quen viết ra những ước mơ, khát vọng, mục tiêu của mình.

Hồi ấy Ngọc Hân đã viết ra giấy những mục tiêu cho 5 năm, 10 năm và 20 năm sau đăng quang của mình. Trong đó có những mục tiêu như trở thành một “hoa hậu xanh”, gắn bó với các hoạt động môi trường, một nhà thiết kế áo dài góp phần bảo tồn và gìn giữ giá trị văn hóa lịch sử dân tộc.

Đến nay, nhìn lại chặng đường đã qua, hầu hết những ước mơ, mục tiêu Ngọc Hân từng viết ra giấy đều đã trở thành hiện thực.

Vì vậy, Ngọc Hân đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi viết về ước mơ dành cho các bạn học sinh sinh viên Ngày mai trong mắt em.

Cô đánh giá cuộc thi này không chỉ là một sân chơi, mà còn là lời mời gọi các bạn trẻ hãy dũng cảm đặt bút viết nên ước mơ. Đó chính là khởi đầu để các em dám khát khao, dám vươn lên và hoàn thiện bản thân để cống hiến cho xã hội.

Ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn

Cuộc thi hướng tới học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên độ tuổi từ 6 đến 22 trên toàn quốc. Ban Tổ chức đặc biệt ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn như mồ côi, thuộc hộ nghèo - cận nghèo, gia đình có cha/mẹ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc những trường hợp đặc biệt cần được quan tâm, hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Hoài - tổng biên tập Báo Điện tử Dân Việt - Nông thôn Ngày nay, trưởng ban tổ chức cuộc thi - nói trong bối cảnh nhiều em nhỏ vẫn đang phải nỗ lực vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc những thử thách riêng của cuộc sống, việc tạo ra một diễn đàn để được lắng nghe và thấu hiểu các em mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Ban tổ chức mong muốn đồng hành và tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên trên con đường đến trường bằng những học bổng và phần thưởng thiết thực, không chỉ là sự động viên tinh thần.

“Mỗi bài dự thi là một câu chuyện đời, một mầm hy vọng. Và chúng tôi mong muốn những mầm hy vọng ấy được chắp cánh”, ông Nguyễn Văn Hoài chia sẻ.