Trao giải cuộc thi viết 'Đóa hoa đồng thoại'

Các tác giả đoạt giải cao của cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)
Cuộc thi sáng tác truyện thiếu nhi Đóa hoa đồng thoại là hoạt động thường niên nhằm phát hiện và bồi dưỡng những cây bút viết cho thiếu nhi Việt Nam, đồng thời góp phần mở rộng không gian sáng tác văn học trẻ.
Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 10/2 đến 31/7, gồm 3 hạng mục: Tiểu học, Trung học cơ sở và Tự do. Các tác phẩm dự thi trải qua 4 vòng chấm: Sơ khảo, Chung khảo, Top 15 và Chung kết.
Ban tổ chức cho biết, trải qua 6 tháng, với 5 lần tổ chức workshop “Bút kể ta nghe”, cuộc thi đã nhận được 4.161 tác phẩm của 1.604 thí sinh ở mọi lứa tuổi từ mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài.
Tác giả Nguyễn Hoài Phong giành giải xuất sắc của Hạng mục Tự do.
Nhận xét về chất lượng cuộc thi năm nay, Ban tổ chức cho biết, năm thứ 8 của cuộc thi đã có nhiều thay đổi quan trọng, như số lượng tác phẩm dự thi tăng vượt bậc, chất lượng sáng tác ngày càng nâng cao, và đặc biệt là sự đa dạng trong giọng điệu, đề tài, cách thể hiện của các tác giả.
Từ hàng nghìn bài dự thi, 17 tác phẩm xuất sắc nhất được tuyển chọn để biên tập và minh họa trong tuyển tập “Đóa hoa đồng thoại - Vol. 8”. Theo Ban tổ chức, đây không chỉ là phần thưởng mà còn là cơ hội để tác phẩm sống cùng độc giả và lan tỏa những giá trị đẹp của văn học thiếu nhi.
3 giải Nhất năm nay thuộc về: Trương Võ Hà Anh (10 tuổi, Nghệ An) với Hành tinh Xôi Đậu ở hạng mục Tiểu học; Nguyễn Thu Huyền Trang (13 tuổi, Hà Nội) với Mùa hè của tôi ở hạng mục Trung học cơ sở; Nguyễn Hoài Phong (19 tuổi, Tây Ninh) với Ứng dụng tắt buồn ở hạng mục Tự do. Trong đó, tác giả Nguyễn Hoài Phong được trao giải Đặc biệt.
Các tác phẩm đạt giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại "Đóa hoa đồng thoại" lần thứ 8
Hạng mục tự do
Giải nhất - Giải xuất sắc nhất: “Ứng dụng tắt buồn” - Nguyễn Hoài Phong, 2006, Tây Ninh.
Giải nhì: “Câu lạc bộ Chuột gặm trăng” - Trương Võ Hà Nhi, 2005, Nghệ An.
“Câu chuyện của Cục Lười Biếng” - Nguyễn Vũ Thùy Dung, 2003, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giải ba: “Hô biến ra quả lạc!” - Từ Thị Phượng, 1995, Thành phố Hồ Chí Minh.
“Chiếc thuyền cứu hộ” - Nguyễn Thu Thủy, 1990, Hà Nội.
“Bánh chuối nhân đậu đỏ” - Nguyễn Thanh Thảo Nhi, 2007, Lào Cai.
Hạng mục Tiểu học
Giải nhất: “Hành tinh Xôi Đậu” - Trương Võ Hà Anh, 2015, Nghệ An
Giải nhì: “Chú Ếch học múa ba lê” - Đặng Bảo Châu, 2016, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giải ba: “Chú Sóc Bay bận rộn” - Nguyễn Lê Mai Anh, 2015, Hà Nội.
“Khi ánh sáng rơi về đáy biển” - Vũ Bảo Trang, 2015, Hà Nội.
“Cánh diều và tình bạn bay cao” - Phạm Lê Minh Đăng, 2014, Hà Nội.
Hạng mục Trung học cơ sở
Giải nhất: “Mùa hè của tôi” - Nguyễn Thu Huyền Trang, 2012, Hà Nội.
Giải nhì: “Những cánh tay máy” - Trần Ngọc Minh Châu, 2012, Khánh Hòa.
“Chiếc hộp của nỗi sợ hãi” - Nguyễn Quỳnh Anh, 2011, Khánh Hòa.
Giải ba: “Chiếc tem cuối cùng của ông nội” - Nguyễn Hoàng Trường Duy, 2010, Tây Ninh.
“Bóng má, hình cha” - Bùi Thị Châu Duyên, 2010, Đà Nẵng.
“Cánh đồng nằm nghiêng” - Nguyễn Thanh Ngân, 2013, Hà Nội.