Trong khuôn khổ lễ trao giải cuộc thi viết “Đóa hoa đồng thoại” diễn ra tại Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, Ban tổ chức đã trao giải cho 23 tác giả xuất sắc với 3 giải nhất, 5 giải nhì, 9 giải ba, 6 giải khuyến khích.

Các tác giả đoạt giải cao của cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc thi sáng tác truyện thiếu nhi Đóa hoa đồng thoại là hoạt động thường niên nhằm phát hiện và bồi dưỡng những cây bút viết cho thiếu nhi Việt Nam, đồng thời góp phần mở rộng không gian sáng tác văn học trẻ.

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 10/2 đến 31/7, gồm 3 hạng mục: Tiểu học, Trung học cơ sở và Tự do. Các tác phẩm dự thi trải qua 4 vòng chấm: Sơ khảo, Chung khảo, Top 15 và Chung kết.

Ban tổ chức cho biết, trải qua 6 tháng, với 5 lần tổ chức workshop “Bút kể ta nghe”, cuộc thi đã nhận được 4.161 tác phẩm của 1.604 thí sinh ở mọi lứa tuổi từ mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài.

Tác giả Nguyễn Hoài Phong giành giải xuất sắc của Hạng mục Tự do.

Nhận xét về chất lượng cuộc thi năm nay, Ban tổ chức cho biết, năm thứ 8 của cuộc thi đã có nhiều thay đổi quan trọng, như số lượng tác phẩm dự thi tăng vượt bậc, chất lượng sáng tác ngày càng nâng cao, và đặc biệt là sự đa dạng trong giọng điệu, đề tài, cách thể hiện của các tác giả.

Từ hàng nghìn bài dự thi, 17 tác phẩm xuất sắc nhất được tuyển chọn để biên tập và minh họa trong tuyển tập “Đóa hoa đồng thoại - Vol. 8”. Theo Ban tổ chức, đây không chỉ là phần thưởng mà còn là cơ hội để tác phẩm sống cùng độc giả và lan tỏa những giá trị đẹp của văn học thiếu nhi.

3 giải Nhất năm nay thuộc về: Trương Võ Hà Anh (10 tuổi, Nghệ An) với Hành tinh Xôi Đậu ở hạng mục Tiểu học; Nguyễn Thu Huyền Trang (13 tuổi, Hà Nội) với Mùa hè của tôi ở hạng mục Trung học cơ sở; Nguyễn Hoài Phong (19 tuổi, Tây Ninh) với Ứng dụng tắt buồn ở hạng mục Tự do. Trong đó, tác giả Nguyễn Hoài Phong được trao giải Đặc biệt.