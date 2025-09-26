Trao giải cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần 16

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16 (năm 2024-2025) do Báo Quân đội nhân dân (QĐND), Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đối tác phối hợp tổ chức đã khép lại với 3 giải A; 3 giải B; 4 giải C và 12 giải Khuyến khích.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16 (năm 2024-2025) được phát động từ ngày 5/12/2024 đến 31/7/2025, nhằm phát hiện, tôn vinh những cá nhân điển hình là công dân Việt Nam thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, có những việc làm bình dị thường ngày nhưng mang lại giá trị và hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác; những con người luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của đất nước, lợi ích quốc gia-dân tộc và cộng đồng lên trên hết.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa chính trị có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm (2024, 2025); đồng thời thể hiện tính sáng tạo trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi tổng kết, trao giải.

Sau gần 8 tháng phát động, Ban tổ chức (BTC) nhận được hơn 400 tác phẩm dự thi ở các thể loại phóng sự, bút ký, ký chân dung... Các bài viết có chất lượng tốt đã được Báo QĐND lựa chọn đăng tải trên Báo QĐND hằng ngày, Báo QĐND Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo QĐND Điện tử.

Tại buổi tổng kết, trao giải, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị chia sẻ: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người luôn coi trọng vai trò và giá trị cao đẹp của những tấm gương bình dị mà tiêu biểu, bởi đó là sự kết tinh của truyền thống văn hóa dân tộc, đạo đức cách mạng, của tinh thần cống hiến vô tư, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Toàn cảnh buổi lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16.

“Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” không chỉ là diễn đàn tôn vinh, mà còn góp phần bồi dưỡng, lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong toàn xã hội; tiếp thêm sức mạnh tinh thần để cán bộ, chiến sĩ toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các tác phẩm năm nay tiếp tục có tính phát hiện cao, phản ánh sinh động người thật, việc thật. Nổi bật hơn cả là hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, cũng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh.

Qua hai vòng chấm của Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo, BTC đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải tặng các tác giả, nhóm tác giả, gồm: 3 giải A (mỗi giải 30 triệu đồng), 3 giải B (mỗi giải 20 triệu đồng); 4 giải C (mỗi giải 10 triệu đồng) và 12 giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng). BTC cũng trao bằng vinh danh, cúp lưu niệm và tiền thưởng (10 triệu đồng) tặng mỗi nhân vật trong 22 tác phẩm đoạt giải.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của Báo Quân đội Nhân dân.

Các tác phẩm đã phản ánh tương đối toàn diện những tấm gương bình dị mà cao quý trên các vùng miền Tổ quốc, công tác trên nhiều lĩnh vực, với nhiều lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp. Họ đều là những tấm gương tiêu biểu về phẩm chất, năng lực công tác, dù trong hoàn cảnh nào cũng không ngừng nỗ lực vượt khó, phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới có nhiều đóng góp cho cộng đồng cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Trung tá Lê Thị Hằng được đề nghị Nhà nước xét phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vì có công đóng góp rất lớn cho sự thành công của đề án nghiên cứu chế tạo các thiết bị dẫn đường cho khí tài quân sự công nghệ cao. Qua những lần trò chuyện với nhân vật, chúng tôi nhận thấy Trung tá Hằng không chỉ là người khiến người khác ấn tượng bởi năng lực trình độ, phương pháp làm việc khoa học, mà còn khiến chúng tôi nể phục bởi bản lĩnh không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và cố gắng hết sức để hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, dù có thể phải bắt đầu từ con số 0. Chúng tôi mong rằng qua câu chuyện về nhận vật cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, tinh thần học tập, lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ của những bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt việc tốt sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng tới cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước phát triển trong thời kỳ mới”, nhà báo Dương Thị Thu Hòa (nhóm tác giả Mạnh Thắng - Thu Hòa) đoạt Giải A với tác phẩm “Cô gái tên lửa” viết về nhân vật Trung tá Lê Thị Hằng, chia sẻ tại lễ trao giải.

Nhà báo Dương Thị Thu Hòa (thứ 2 bên phải) và Trung tá Lê Thị Hằng (bên trái nhà báo Thu Hòa) tại lễ trao giải.

“Tôi đã xúc động thực sự khi gặp người nữ chiến sĩ trong Lực lượng gìn giữ hòa bình ấy, Đại úy Vũ Nguyệt Anh. Chị là một người phụ nữ có ngoại hình mềm mại, có phần yếu ớt nhưng lại có nghị lực và sự mạnh mẽ khiến tôi khâm phục. Chị đã vượt qua tất cả những cái trở ngại về sức khỏe, chịu đựng gian khổ khó khăn, rời xa cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, con nhỏ nơi quê nhà để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, một đất nước đang có chiến tranh, với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no cho người dân. Và mọi nỗ lực của Đại úy Vũ Nguyệt Anh đã được khẳng định khi chỉ sau 3 tháng phục vụ, chị đã được nhận Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình cho những đóng góp của mình. Những đóng góp chị chị tại Lực lượng gìn giữ hòa bình không chỉ là câu chuyện “Những tấm gương bình dị mà cao quý” của cá nhân chị. Hơn thế, câu chuyện còn lan tỏa hình ảnh Việt Nam, hình ảnh người “Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt bạn bè quốc tế”, Nhà báo Phạm Thị Thu Thủy (Báo QĐND), tác giả đoạt giải khuyến khích với tác phẩm “Hành trình nhân ái của nữ sĩ quan mũ nồi xanh”, chia sẻ.

Nhà báo Phạm Thị Thu Thủy (ngoài cùng bên phải) tại lễ trao giải.

“Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ, tích cực thông qua những câu chuyện về những nhân vật thầm lặng cống hiến cho cộng đồng. Thông qua những bài viết trong cuộc thi này, những cá nhân điển hình, những câu chuyện tốt đẹp của họ sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn. Những việc làm tử tế, những hành động đẹp được lan tỏa, được chạm vào cộng đồng và đánh thức những điều tốt đẹp”, tác giả Đặng Hoàng An, người giành Giải B với vệt bài “Trung úy Lê Tuấn Thành và tinh thần hành động vì cộng đồng” bày tỏ.

Tác giả, nhà báo tự do ​​​Đặng Hoàng An (người ngồi xe lăn), người giành Giải B với vệt bài “Trung úy Lê Tuấn Thành và tinh thần hành động vì cộng đồng” tại lễ trao giải.

Tại lễ tổng kết và trao giải lần thứ 16, Báo QĐND và các cơ quan, đơn vị phối hợp, đồng hành phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026). Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi lần thứ 17 sẽ được tổ chức vào tháng 10/2026.