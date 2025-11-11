Lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ vì bình yên cuộc sống

Cuộc thi viết "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" nhận sự tham gia của đông đảo nhà văn, qua các tác phẩm đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân.

Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức từ 2022 tới 2025. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra chiều 11/11 tại Hà Nội với sự tham gia của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cùng đông đảo người cầm bút.

Sau hơn 3 năm triển khai, cuộc thi nhận được 140 bản thảo thuộc hai thể loại tiểu thuyết và ký. Qua vòng Sơ khảo, ban tổ chức lựa chọn 47 tác phẩm vào Chung khảo. 34 tác phẩm tiêu biểu được vinh danh, trao giải.

Khắc họa rõ nét những chiến công thầm lặng

Tham dự lễ trao giải, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo cuộc thi - chúc mừng các nhà văn đoạt giải, biểu dương ban tổ chức đã cố gắng tạo nên thành công cuộc thi. “Số lượng lớn tác phẩm tham gia minh chứng sức hút cuộc thi, đồng thời cho thấy sức sống của đề tài ‘Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống’”, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trao giải A cho các nhà văn. Ảnh: Nguyễn Thắng/CAND.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đồng Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo cuộc thi - nhận xét cuộc thi, với sự quan tâm của Bộ Công an, đã thành công về đề tài, ý tưởng, thông điệp tác phẩm.

“Chúng ta đã tiến hành cuộc thi vô cùng hiệu quả. Bằng trang viết của mình, các nhà văn đã dựng nên lịch sử ngành công an, lịch sử chống lại các ác, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng các cây bút tham gia cuộc thi đã mở rộng chiều kích tác phẩm với đề tài hình tượng người công an nhân dân. Qua tác phẩm, độc giả hiểu hơn, gần hơn các chiến sĩ an ninh. “Ở cuộc chiến chống lại cái ác, những người lính tưởng chừng sắt đá nhất lại mang trái tim ấm áp nhất. Cảm ơn các nhà văn đã dựng lại chân dung người công an nhân dân”, ông Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định mảng đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền văn học Việt Nam đương đại.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo nhận xét chất lượng của cuộc thi “tương đối cao, đặc biệt ở thể loại tiểu thuyết. Tuy thuộc loại hình sáng tác, nhưng nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi đã gây ấn tượng mạnh, tạo xúc động cho người đọc, cho người đọc cảm giác vượt qua ranh giới sáng tác để tiệm cận tới tính chân thực, sống động của thực tiễn”.

Đại tá Trần Cao Kiều - Phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi - tổng kết: Các tác phẩm dự thi đã thể hiện sinh động những vấn đề thời sự, nóng bỏng của đời sống xã hội; khắc họa rõ nét những chiến công thầm lặng, những cuộc đấu tranh cam go với tội phạm, những câu chuyện cảm động về sự hi sinh, cống hiến của người chiến sĩ Công an giữa đời thường.

“Điều khiến người chiến sĩ công an nhân dân vượt lên, để giành được sự tin yêu, kính trọng chính là ở quyết định lựa chọn cuối cùng của họ. Người chiến sĩ Công an, sau mọi đấu tranh, giằng xé, đã chọn tinh thần tận hiến cho cộng đồng”, Đại tá Trần Cao Kiều nói.

Một số tác phẩm tham gia cuộc thi. Ảnh: T.N

Giá trị của cuộc sống bình yên

Là một trong ba tác giả đoạt giải A thể loại tiểu thuyết, nhà văn Phạm Quang Long chia sẻ ông hoàn thành tác phẩm trong các trại sáng tác của cuộc thi. Tác phẩm Đối mặt được viết từ câu chuyện của một người bạn làm trong ngành an ninh, cuộc đời anh gắn bó với đánh án, phá án. “

Chúng tôi là người ngoài ngành, khi chúng tôi đang sống và làm việc bình yên, thì vẫn có những chiến sĩ chiến đấu, ngã xuống vì sự bình yên đó. Khi đã khoác lên vai bộ cảnh phục, người lính an ninh sống và làm việc theo những nguyên tắc, điều lệnh của ngành”.

Đó cũng là thông điệp mà nhà văn Phạm Quang Long thể hiện trong tác phẩm. Với ông, đề tài về người công an không chỉ là chuyện đánh án ly kỳ, mà còn là chuyện con người, giữa những lựa chọn, những lằn ranh sinh tử.

Nhà văn Tống Ngọc Hân là người theo đuổi 3 kỳ cuộc thi liên tiếp. Nữ nhà văn cho rằng độc giả ngày nay rất tinh tường, kén tác phẩm để đọc, họ có rất nhiều lựa chọn để thưởng thức, giải trí.

Bởi vậy, nhà văn khi viết về mảng đề tài cần dụng công. “Chúng ta chỉ yêu thích đề tài này mà viết là chưa đủ. Việc phải làm là chứng minh cho độc giả thấy giá trị của cuộc sống bình yên, chứng minh cho nhân dân thấy những hy sinh thầm lặng của chiến sĩ công an nhân dân đáng được tôn vinh”, nhà văn Tống Ngọc Hân nói.