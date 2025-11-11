Ra mắt sách về Công an nhân dân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Công an nhân dân.

Sách Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an - nhấn mạnh, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, luôn đặc biệt quan tâm và có đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ giới thiệu cuốn sách. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

"Các bài viết, bài phát biểu, các chỉ đạo, trao đổi thể hiện sâu sắc trí tuệ, tâm huyết, tầm nhìn, trách nhiệm cũng như sự quan tâm đặc biệt, tình cảm sâu nặng và niềm tin yêu của người đứng đầu Đảng ta đối với lực lượng Công an nhân dân được tập hợp khá đầy đủ và toàn diện trong cuốn sách ra mắt hôm nay.

Cuốn sách không chỉ là nguồn tư liệu quý, mà còn là kim chỉ nam, định hướng cho toàn lực lượng Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng những năm tiếp theo, cho cấp ủy, chính quyền, địa phương các cấp trong lãnh đạo, quản lý công tác bảo vệ an ninh, trật tự; động viên, khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng dẫn quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng", Bộ trưởng nhận định.

Về quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm cho biết đơn vị đã hoàn thành thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm và nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng giao.

Với dung lượng 600 trang, cuốn sách được chia thành ba phần: Phần thứ nhất: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, toàn diện, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Phần thứ hai: Lực lượng Công an nhân dân bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Phần thứ ba: Những dấu ấn nổi bật, tình cảm sâu đậm của lực lượng Công an nhân dân với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trách nhiệm chính trị của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử tác phẩm, phục vụ bạn đọc miễn phí trong Tủ sách điện tử Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên trang Stbook.vn.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi lễ giới thiệu cuốn sách. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh cuốn sách đã tổng kết sinh động, giàu thực tiễn, là kết tinh tư duy lý luận, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tình cảm sâu nặng của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.