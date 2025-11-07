Vừa qua, Đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do ông Nguyễn Chí Bính - Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) dẫn dầu, đã có buổi gặp mặt với công an tỉnh Bắc Ninh và trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ sách giáo khoa giả với quy mô lớn.

Thừa ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: KN

Theo thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bắc Ninh), trong quá trình nắm tình hình, lực lượng an ninh phát hiện việc cung ứng sách Tiếng Anh giả cho học sinh tiểu học tại huyện Sơn Động (cũ) năm học 2023 - 2024 có nhiều dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thành lập chuyên án nhằm đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán sách giáo khoa giả.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 29/7/2025, Ban chuyên án đã đồng loạt phá án, thu giữ hơn 210.000 bản sách giả với tổng trị giá khoảng 9 tỷ đồng , trong đó có 185.000 bản sách giáo khoa tiếng Anh giả trị giá 8 tỷ đồng cùng nhiều tang vật. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ghi nhận thành tích nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí quyết định khen thưởng cho Công an tỉnh Bắc Ninh và tặng Bằng khen cho hai tập thể gồm: Phòng An ninh điều tra, Đội An ninh văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông (Phòng An ninh chính trị nội bộ) và ba cá nhân: Thượng tá Hán Văn Mạnh (Phó Trưởng phòng An ninh điều tra); Trung tá Nguyễn Tiến Dũng và Thiếu tá Vũ Xuân Trọng (Phòng An ninh chính trị nội bộ).

NXBGDVN tặng thưởng cho Công an tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: KN

Đại diện NXBGDVN trao Giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: KN

Tại buổi trao thưởng, NXBGDVN cũng đã tặng thưởng Công an tỉnh 100 triệu đồng và Giấy khen cho năm cá nhân gồm: Thiếu tá Hoàng Văn Hào (Phòng An ninh chính trị nội bộ), Đại úy Lê Tuấn Anh, Đại úy Nguyễn Thị Liệu, Thiếu tá Trần Hà Đức (Phòng An ninh chính trị nội bộ), Thiếu tá Hà Giang Đăng ̣(Phòng Kĩ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến).

Nhân dịp này, Công ty cổ phần đầu tư Phát triển giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên của NXBGDVN) cũng đã khen thưởng 50 triệu cho Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ông Lê Thành Anh – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tặng thưởng cho Công an tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: KN

Phát biểu tại buổi trao thưởng, ông Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng giám đốc NXBGDVN - bày tỏ lời cảm ơn tới các chiến sĩ công an của tỉnh Bắc Ninh vì đã chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức thu thập chứng cứ và khởi tố vụ án với hành vi sản xuất buôn bán bán hàng giả với số lượng lớn. Ông nhấn mạnh, đây là một chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trong công tác đấu tranh phòng chống sách giả, sách lậu.

Thay mặt lãnh đạo công an tỉnh, Đại tá Bùi Chiến Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh - đã gửi lời cảm ơn tới Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng NXBGDVN vì đã quan tâm động viên và ghi nhận kịp thời dành cho các tập thể, cá nhận có thành tích trong chuyên án. Hoạt động trao thưởng này là hành động thiết thực của NXBGDVN, thể hiện quyết tâm trong việc đấu tranh với tệ nạn sách giả, sách lậu vốn đang gây thiệt hại rất lớn về uy tín và kinh tế cho NXBGDVN cũng như ngành xuất bản.