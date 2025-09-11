Cái giá phải trả khi dùng sách lậu để huấn luyện AI

Công ty AI đồng ý trả ít nhất 1,5 tỷ USD để giải quyết vụ kiện do ba tác giả khởi kiện vì sử dụng sách lậu huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo.

Ngày 8/9, thẩm phán Alsup của Tòa án Quận miền Bắc California (Mỹ) dự kiến xem xét thỏa thuận dàn xếp giữa công ty công nghệ Anthropic và ba tác giả đâm đơn kiện hãng này từ tháng 8/2024.

Thỏa thuận trị giá ít nhất 1,5 tỷ USD nhằm khép lại vụ kiện tập thể liên quan đến hành vi vi phạm bản quyền của Anthropic. Trước đó, công ty AI này bị cáo buộc tải sách lậu từ các thư viện số như LibGen và PiLiMi để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Theo hồ sơ tố tụng, Anthropic sẽ trả khoảng 3.000 USD cho mỗi tác phẩm bị sử dụng trái phép. Quy mô của nhóm khởi kiện bao gồm cả các nhà xuất bản, ngoài ba tác giả ban đầu. Vụ việc được đẩy nhanh sau khi được thẩm phán Alsup xác nhận tính hợp lệ vào ngày 17/7.

Hiệp hội Các nhà xuất bản Mỹ (AAP) đã lên tiếng ủng hộ thỏa thuận. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Maria A. Pallante tuyên bố: “Thỏa thuận dàn xếp gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới các công ty AI rằng hành vi sao chép sách từ thư viện lậu để huấn luyện công nghệ có thể gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng”.

Bà cho biết AAP cùng các nhà xuất bản trên toàn quốc đã theo sát vụ kiện ngay từ đầu và chủ động tham gia hỗ trợ sau khi tòa xác nhận nhóm khởi kiện tập thể.

Tổ chức đại diện quyền lợi tác giả là Authors Guild cũng tham gia vận động cho thỏa thuận. Các bên cho rằng đây là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền, thiết lập tiền lệ cho những tranh chấp pháp lý tương tự khi AI ngày càng dựa vào nội dung có bản quyền để phát triển.

Thỏa thuận chỉ có hiệu lực nếu được thẩm phán Alsup phê duyệt toàn bộ. Những điều khoản cụ thể hơn sẽ tiếp tục được làm rõ dưới sự giám sát của tòa trong thời gian tới.