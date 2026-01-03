Lộ diện họa sĩ truyện tranh có ảnh hưởng nhất năm 2025

Năm 2025 là một năm rất thú vị với thế giới anime và manga, với rất nhiều bộ truyện tạo được dấu ấn. Danh sách những họa sĩ truyện tranh (mangaka) có ảnh hưởng cũng rất được chú ý.

Ảnh: GameK.

Như dự đoán, những mangaka có ảnh hưởng nhất đa,ng là các tác giả có những bộ truyện dài kỳ và chắc chắn không có chỗ cho những người mới.

Tuy nhiên, sự bất ngờ vẫn xảy ra khi Eiichiro Oda, tác giả bộ manga bán chạy nhất thế giới One Piece lại không đứng đầu danh sách. Ngược lại, Oda chỉ xếp thứ 10, ở cuối danh sách top 10 mangaka có ảnh hưởng nhất do tờ báo Courrier của Nhật Bản công bố.

Bảng xếp hạng mangaka có ảnh hưởng của tờ Courrier. Ảnh: Screen Rant.

Ngôi vương mangaka

Theo đó, vị trí số một thuộc về tác giả bí ẩn của Shonen Jump, Tatsuki Fujimoto, cha đẻ Chainsaw Man.

Tờ Courrier đã nêu ra nhiều lý do cho sức ảnh hưởng đáng kể của mangaka này, lưu ý rằng việc ra mắt Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc đã đưa tên tuổi Fujimoto thành một hiện tượng toàn cầu vào năm 2025.

Ngoài ra, tám truyện ngắn ông phát hành trước Chainsaw Man, được tập hợp thành Tatsuki Fujimoto 17-26, đã được chuyển thể thành anime. Chính bản chuyển thể này đã giúp lối kể chuyện bí ẩn của tác giả đến với công chúng rộng rãi hơn và làm nổi bật hơn nữa sức sáng tạo độc đáo của ông.

Courrier cũng chỉ ra việc phát hành Look Back vào năm 2024, bộ phim hoạt hình nổi bật của năm, góp phần đáng kể vào tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Fujimoto. Thêm vào đó, một khía cạnh thú vị về sức ảnh hưởng của ông chính là cách Chainsaw Man đã vượt ra ngoài lĩnh vực giải trí và đi vào giới học thuật.

Một hóa thạch của loài cá mập cưa tuyệt chủng tìm thấy ở Chile được đặt tên là Pochita Sera. Những người hâm mộ Fujimoto sẽ nhận ra “Pochita” là một sự liên tưởng đến nhân vật Quỷ cưa máy trong khi “sera” xuất phát từ tiếng Latinh có nghĩa là “cưa”. Việc đặt tên này là một vinh dự hiếm hoi nhấn mạnh tầm ảnh hưởng văn hóa của Fujimoto.

Ngoài ra, Tatsuki Fujimoto đã để lại dấu ấn lâu dài trong ngành công nghiệp này thông qua các trợ lý cũ, những người sau này tạo ra nhiều tác phẩm đình đám như Dandadan và Spy x Family.

Tất cả đủ để giải thích tại sao Courrier xếp ông là mangaka có ảnh hưởng nhất năm 2025.

Thiếu vắng khó hiểu một mangaka có tiếng

Xếp thứ hai là Ryo Tatsuki, mangaka nổi tiếng với bộ truyện tranh The Future I Saw. Bộ truyện có một lời tiên tri về thảm họa vào tháng 7 năm 2025 và đây được cho là một nguyên nhân dẫn đến việc hủy bỏ hàng loạt chuyến du lịch đến Nhật Bản.

Những cái tên đáng chú ý và nổi tiếng khác trong danh sách bao gồm Junji Ito, Makoto Yukimura với Vinland Saga và Gege Akutami của Jujutsu Kaisen. Trong khi việc Oda xuất hiện cuối danh sách đã là một điều bất ngờ thì việc Koyoharu Gotouge của Demon Slayer không xuất hiện, bất chấp thành công vang dội của bộ phim chuyển thể, càng gây thêm khó hiểu.

Tờ Screen Rant cũng nêu lên câu hỏi khó hiểu tương tự vì bộ phim chuyển thể Demon Slayer: Infinity Castle từ tác phẩm cùng tên của mangaka Gotouge là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Nhật Bản.