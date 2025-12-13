10 manga ăn khách nhất năm 2025

9) My Hero Academia (2,1 triệu bản) của Kohei Horikoshi là câu chuyện về một người bình thường đã nỗ lực trở thành anh hùng với những phẩm chất cá nhân tuyệt vời. Dù bộ truyện đã kết thúc vào năm 2024, bản chuyển thể anime mùa cuối ra mắt năm 2025 vẫn giúp doanh thu truyện tăng lên đáng kể. Đây có thể là lần cuối cùng My Hero Academia được xếp hạng cao như vậy, nhưng ít nhất, vai trò của tác phẩm này trong giới manga là không thể phủ nhận.