10 manga ăn khách nhất năm 2025

10) The Fragrant Flower Blooms With Dignity (2,04 triệu bản) của Saka Mikami là manga về hai học sinh trung học đã vượt qua sự khác biệt giai cấp để có một tình bạn và tình yêu đẹp. Với sự thành công của bản chuyển thể anime gần đây, The Fragrant Flower Blooms with Dignity nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình trên toàn thế giới. Doanh thu của tác phẩm chắc chắn sẽ còn tăng.
9) My Hero Academia (2,1 triệu bản) của Kohei Horikoshi là câu chuyện về một người bình thường đã nỗ lực trở thành anh hùng với những phẩm chất cá nhân tuyệt vời. Dù bộ truyện đã kết thúc vào năm 2024, bản chuyển thể anime mùa cuối ra mắt năm 2025 vẫn giúp doanh thu truyện tăng lên đáng kể. Đây có thể là lần cuối cùng My Hero Academia được xếp hạng cao như vậy, nhưng ít nhất, vai trò của tác phẩm này trong giới manga là không thể phủ nhận.
8) The Apothecary Diaries (2,25 triệu bản) của Matsu Hyuga, Itsuki Nanao và Nekokurage diễn ra trong bối cảnh phong kiến Trung Quốc. Trong đó, độc giả theo chân dược sư Maomao với hành trình sinh tồn bằng kiến thức y học nhạy bén trong cung điện của hoàng đế. Đây là một trong những bộ truyện đột phá trong nhiều năm gần đây. Bản chuyển thể anime cũng đang rất thành công. Doanh thu tác phẩm gốc sẽ còn tăng khi bản anime mùa 3 đang được sản xuất.
7) Sakamoto Days (2,34 triệu bản) của Yuto Suzuki là câu chuyện về Taro Sakamoto, một sát thủ lừng danh đã nghỉ hưu và có gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, khi tính mạng bản thân và gia đình lâm nguy, Sakamoto một lần nữa hành động để bảo vệ cuộc sống mới và những người thân yêu. Trong khi bản chuyển thể anime gây nhiều tranh cãi, sự quan tâm của người xem vẫn giúp doanh thu manga tiếp tục tăng.
6) Blue Box (2,39 triệu bản) của Kouji Miura là câu chuyện tình cảm của một vận động viên cầu lông trẻ với cầu thủ bóng rổ ngôi sao Chinatsu Kano. Taiki hài lòng với việc ngưỡng mộ Chinatsu từ xa, nhưng tất cả đã thay đổi khi Chinatsu tình cờ chuyển đến sống gần Taiki. Nhờ thành công của anime mùa 1, Blue Box ngày càng ăn khách. Bản anime mùa 2 cũng đang được sản xuất và hứa hẹn tiếp tục tăng doanh thu của manga gốc.
5) Kingdom (2,5 triệu bản) của của Yasuhisa Hara là câu chuyện hư cấu về cuộc đời của Li Xin, vị tướng của hoàng đế Trung Quốc Tần Thủy Hoàng. Sự góp sức của Li Xin đã mở đường cho việc kết thúc thời Chiến Quốc và thống nhất Trung Quốc dưới triều nhà Tần. Kingdom từ lâu được coi là một trong những manga bán chạy nhất mọi thời đại và năm 2025 cũng không ngoại lệ. Bộ truyện cũng đang được ra mắt bản tiếng Anh, hứa hẹn có thêm doanh thu trong thời gian tới.
4) Blue Lock (3,01 triệu bản) của Muneyuki Kaneshiro và Yusuke Nomura là câu chuyện về thế giới bóng đá Nhật Bản. Sau thất bại tại World Cup, nhà phân tích thể thao lập dị Jinpachi Ego đã khởi xướng chương trình Blue Lock, một chế độ tập luyện khắc nghiệt để đào tạo ra một siêu tiền đạo cho nước Nhật. Trong nhiều năm qua, Blue Lock đã liên tục là một trong những manga ăn khách nhất thế giới. Và với bản anime mùa 3 đang được sản xuất, doanh thu của manga gốc sẽ còn tiếp tục tăng.
3) Dandadan (3,52 triệu bản) của Yukinobu Tatsu là câu chuyện về hai người trẻ thức tỉnh dị năng Momo Ayase và Okarun. Trong hành trình tìm về cơ thể hoàn chỉnh cho Okarun, sự gắn bó của cả hai đã giúp họ chống lại các mối đe dọa siêu nhiên và dần có tình cảm với nhau. Anime Dandadan đã trở thành một trong những anime ăn khách nhất hiện đại và giúp doanh số manga gốc liên tục tăng. Anime Dandadan mùa 3 đang được sản xuất dự báo sẽ đưa bản manga gốc trở nên nổi tiếng hơn nữa.
2) Jujutsu Kaisen (3,92 triệu) của Gege Akutami là hành trình chiến đấu của Yuji Itadori trong thế giới những lời nguyền và ma thuật. Dù bất đắc dĩ phải sinh tồn và chống lại lời nguyền nguy hiểm nhất trong lịch sử, Yuji vẫn tìm được niềm vui và phát triển được những mối quan hệ sâu sắc với nhiều người bạn mới. Tác phẩm này đã trở thành một phần quan trọng của manga hiện đại và với các ấn bản anime thành công, manga gốc liên tục thu hút nhiều sự chú ý của độc giả.
1) One Piece (4,21 triệu bản) của Eiichiro Oda là hành trình săn tìm kho báu và hướng tới trở thành Vua hải tặc đầy thú vị, bất ngờ của Luffy cùng những người bạn. Không thể phủ nhận vị trí của One Piece trong cả thế giới manga, anime và ngành công nghiệp nội dung hiện tại. Sau gần một thập kỷ bị các tên tuổi manga khác vượt lên, One Piece một lần nữa trở thành manga bán chạy nhất năm 2025, ghi thêm dấu ấn của thế giới hải tặc trong lòng độc giả.
