Tham vọng chinh phục nước Mỹ của ông lớn manga Nhật Bản

Kodansha, nhà xuất bản manga hàng đầu Nhật Bản, đang phát triển các chiến lược mới để mở rộng lượng người hâm mộ tại Mỹ, theo Forbes.

Manga Nhật Bản đang là một trong những xu hướng lớn của ngành xuất bản và giải trí toàn cầu thế kỷ 21. Trang Forbes dẫn một số ước tính, ngành manga có giá trị toàn cầu 14 tỷ USD và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng lên 63 tỷ USD vào năm 2033.

Với triển vọng lớn như vậy, một số công ty dẫn đầu thị trường manga đang phát triển các chiến lược mới để mở rộng lượng người hâm mộ.

Nhà xuất bản hàng đầu Nhật Bản Kodansha đã mở chi nhánh Bắc Mỹ Kodansha USA từ năm 2008 nhằm khai thác thị trường nhiều tiềm năng này. Họ đã ra mắt bản tiếng Anh của một số bộ manga ăn khách nhất, từ những tác phẩm kinh điển như Akira và Ghost in the Shell đến những tác phẩm ăn khách hiện nay như Attack on Titan, Witch Hat Atelier, Blue Lock và A Sign of Affection.

Trong vài năm qua, công ty đã ra mắt thêm nền tảng số K Manga và hợp tác phân phối tới các thư viện cùng Hoopla Digital. Kodansha USA cũng ra mắt phiên bản tiếng Anh của Young Magazine. Tạp chí này giới thiệu các tác phẩm mới và cho phép độc giả bình chọn những đầu truyện yêu thích để chúng được ra mắt trong các xuất bản nhiều kỳ tiếp theo.

Ấn bản cao cấp truyện Attack on Titan: Fly do Kodansha USA phân phối. Ảnh: Forbes.

Mở rộng sang thể loại văn xuôi

Công ty cũng đang đẩy mạnh các tác phẩm văn xuôi, bao gồm việc phát hành phần tiếp theo của Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ. Tác giả Tetsuko Kuroyanagi đã ra mắt phần đầu năm 1981 và tác phẩm này rất ăn khách.

Vào ngày 25/11, Kodansha cũng hợp tác với Hội Nhật Bản tổ chức buổi chiếu đặc biệt bộ phim hoạt hình chuyển thể dựa trên tác phẩm này.

Alvin Lu, Chủ tịch kiêm CEO Kodansha USA, cho biết: "Tiểu thuyết văn xuôi luôn là một phần quan trọng trong bản sắc của tập đoàn chúng tôi. Trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi tập trung vào manga, nhưng chúng tôi cũng có một danh mục tác phẩm chờ rất lớn. Sau khi mua lại Vertical, một nhà xuất bản chuyên về dịch thuật văn học Nhật Bản, chúng tôi đã đẩy mạnh hơn việc ra mắt các tác phẩm dịch".

Cũng theo Lu, công chúng ngày càng quan tâm đến văn hóa đại chúng Châu Á, từ anime, K-Pop cho đến những tác phẩm khám phá lịch sử Nhật Bản do Mỹ sản xuất như Shogun. Cùng với sự mở rộng của các nền tảng trực tuyến, việc truyền tải nội dung những tác phẩm mới đến người hâm mộ ngày càng dễ dàng hơn. Việc phối hợp và tận dụng các xu hướng này mang lại lợi ích cho một công ty lớn như Kodansha, với khả năng cung cấp đa dạng sản phẩm văn hóa qua nhiều kênh phân phối.

Ví dụ, Kodansha gần đây đã phát hành phiên bản mới của Musashi, tiểu thuyết samurai kinh điển của Eiji Yoshikawa từng được chuyển thể thành phim. Kodansha đã ủy quyền cho họa sĩ Takehiko Inoue, tác giả của Slam Dunk và Vagabond, thiết kế bìa mới với hy vọng thu hút thêm người hâm mộ đến với tác phẩm văn xuôi kinh điển này.

Thích ứng với sự phát triển công nghệ

Một trong những vấn đề cố hữu của ngành công nghiệp manga Nhật Bản là dịch thuật và bản địa hóa, cũng như câu hỏi về hiệu quả kinh tế của việc in ấn và phân phối tác phẩm ở thị trường nước ngoài.

Mặc dù thị trường nói tiếng Anh tăng trưởng liên tục, con số này vẫn chỉ là một phần rất nhỏ so với doanh thu manga ước tính 4,65 tỷ USD hàng năm tại Nhật Bản. Để so sánh, toàn bộ thị trường truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa tại Mỹ chỉ đạt khoảng 1,9 tỷ USD vào năm 2024, theo trang web chuyên ngành ICV2.

Alvin Lu, Chủ tịch kiêm CEO Kodansha USA. Ảnh: Forbes.

Quy mô thị trường Mỹ kém xa tại Nhật Bản như vậy là lý do khiến nhiều nhà xuất bản Nhật Bản không mấy quan tâm tới việc phát hành các phiên bản tiếng Anh. Tình trạng này cũng dẫn đến một vấn đề mà ngành công nghiệp manga phải đối mặt trong nhiều thập kỷ: Truyện tranh bị dịch lậu và đăng tải tràn lan trên các trang web miễn phí.

Trước khi giải quyết được vấn đề vi phạm bản quyền, điều cần quan tâm là tìm cách đưa nhiều tác phẩm hợp pháp đến độc giả và đáp ứng được nhu cầu của họ, theo ông Lu. “Một khi chúng ta làm được điều đó, nạn vi phạm bản quyền sẽ tự động được giải quyết”, CEO này cho hay.

Hiện tại, ngày càng nhiều các đơn vị xuất bản manga mở rộng việc phân phối tác phẩm trên nền tảng số. Tuy nhiên, thị trường Mỹ vẫn đang tụt hậu khá xa so với Nhật Bản về việc tiếp cận nội dung trực tuyến. Cụ thể, hơn 73% độc giả manga Nhật Bản đang đọc trực tuyến, chiếm 90% doanh thu xuất bản. Còn tại Mỹ, doanh số trực tuyến vẫn chỉ chiếm dưới 20%, theo hầu hết ước tính. Sự chênh lệch giữa những con số này vẫn là cơ hội cho các doanh nghiệp manga khai thác trong thời gian tới.

Với sự phát triển của AI, một số nhà xuất bản manga cũng đang xem xét sử dụng AI để dịch thuật và chuyển ngữ. Tuy nhiên, câu hỏi AI cũng gây ra nhiều tranh cãi giữa người hâm mộ, tác giả và dịch giả. Lu cho biết Kodansha "vẫn cam kết sử dụng dịch giả con người cho đến thời điểm hiện tại, để đảm bảo các tiêu chuẩn về độ chính xác và chất lượng". Kodansha cũng giới hạn việc sử dụng AI chỉ trong các công cụ, giúp độc giả khám phá nội dung mới trong thư viện khổng lồ của công ty.

Những bước đi của Kodansha, giống như phần còn lại của ngành xuất bản manga, vừa đảm bảo giữ chân những độc giả truyền thống, vừa hướng tới đa dạng về sản phẩm và mở rộng sang những đối tượng độc giả mới. Đối với người hâm mộ toàn cầu, đây là những tín hiệu tích cực.