Sự tiến hóa của manga

Manga vừa là một hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu vừa là một loại hình nghệ thuật độc đáo.

Demon Slayer. Ảnh: 4k wallpapers.

Một triển lãm về manga lần đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng De Young ở San Francisco, Mỹ tháng 10 vừa qua. Theo New York Times, đây là triển lãm đầu tiên về loại hình nghệ thuật manga diễn ra tại một địa điểm chính thống như bảo tàng ở khu vực Bắc Mỹ.

Sự kiện này diễn ra vào thời điểm manga đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu. Tại Mỹ, một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất trong tháng 9 là phim hoạt hình Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, chuyển thể từ manga nổi tiếng cùng tên.

Ngoài ra còn rất nhiều bộ anime nổi tiếng toàn cầu cũng được chuyển thể từ các bộ manga khác.

Nicole Coolidge Rousmaniere, giám tuyển của triển lãm De Young chia sẻ về manga: "Tôi nghĩ đó là tương lai".

Thế giới manga trở nên chân thực với người xem tại triển lãm De Young. Ảnh: famsf.

Khởi nguồn của manga

Thuật ngữ manga, tạm gọi là hình ảnh hỗn loạn, lần đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ 18. Nhưng cho tới nay định nghĩa này đã thay đổi đáng kể. Cách hiểu đơn giản nhất của manga là truyện tranh Nhật Bản, kết hợp giữa văn bản và hình ảnh.

Và dù có lịch sử lâu đời, manga mới được nhìn nhận như một văn hoá phẩm giàu giá trị trong vài thập kỷ gần đây, đặc biệt là khi manga đi ngược lại sự suy giảm xu hướng đọc trong thời đại mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và những phiền nhiễu về thế giới số.

Theo một báo cáo gần đây do Research And Markets công bố, ngành công nghiệp manga dự kiến ​ đạt giá trị thị trường 63,08 tỷ USD vào năm 2033.

Tại triển lãm manga ở De Young, tác phẩm của rất nhiều họa sĩ với các phong cách và chủ đề khác nhau đã được góp mặt, điều cho thấy manga đã vượt qua sự gò bó của một số thể loại nhất định.

Đặc biệt, những tác phẩm phổ biến như Naruto, Bleach, One Piece và Demon Slayer thu hút rất nhiều sự chú ý. Đây là những câu chuyện đã nổi tiếng về con đường chinh phục thế giới của những nhân vật yếu thế, những người rong ruổi trong nhiều chuyến phiêu lưu và du hành thú vị để vừa nâng cao năng lực bản thân và đạt được thành công.

Ngày nay lá cờ cướp biển từ One Piece của Eiichiro Oda, bộ manga bán chạy nhất trong lịch sử, đã được nhiều người trẻ thế hệ Z tại Indonesia, Nepal và Philippines sử dụng để đại diện cho bản thân.

Trên hành trình này, rất nhiều trận chiến đã diễn ra với dàn nhân vật phụ phong phú, với sự chăm chút về vẻ ngoài, phục trang và kỹ năng cá nhân.

Trong khi bìa truyện tranh có màu sắc rực rỡ, các trang bên trong là bản in đen trắng, với hình vẽ sống động và một số lời thoại ngắn được viết bằng tiếng Nhật (hoặc bản dịch). Tất cả được phối hợp để giúp người đọc dễ dàng hiểu tình tiết khi không cần chìm đắm quá nhiều vào ngôn từ.

Định hình thế giới văn học

Akira và Astro Boy là những bộ manga góp phần định hình các thể loại khoa học viễn tưởng và cyberpunk (viễn tưởng có yếu tố công nghệ cao) trong cả thế giới văn học, truyền hình và điện ảnh. Về yếu tố kinh dị, một số hình ảnh gây ấn tượng nhất về nỗi kinh hoàng ghê rợn cũng đến từ các manga rùng rợn của Junji Ito, bao gồm Uzumaki và Tomie.

Ở phía ngược lại của quang phổ, manga cũng có thể khắc họa một cách hoàn hảo những nét quyến rũ, dịu dàng và những thăng trầm của cuộc sống thường nhật. Tác phẩm The Solitary Gourmet của Jiro Taniguichi đã theo chân một người bán hàng rong trên hành trình tìm kiếm những món ăn và nhà hàng mới, đồng thời giới thiệu ẩm thực và địa điểm có thật của Nhật Bản.

Giá trị nghệ thuật của manga

Bên cạnh yếu tố lịch sử, sức nặng văn hóa và giá trị của các cốt truyện đa dạng, manga cũng có giá trị nghệ thuật thực sự, điều giúp các trang truyện được trưng bày trong một nơi chính thống như bảo tàng De Young.

"Những tác phẩm này xứng đáng có mặt trong bất kỳ bảo tàng nghệ thuật nào", Rousmaniere chia sẻ về những bức tranh minh họa và tranh vẽ hoang dã của Hirohiko Araki, mangaka nổi tiếng với bộ truyện shonen dài tập JoJo's Bizarre Adventure.

Được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ các tác phẩm điêu khắc của Michelangelo, truyện tranh của Araki rất giàu yếu tố gợi cảm. Khuôn mặt và cơ thể các nhân vật của ông gợi nhớ đến những chi tiết chạm khắc tinh xảo và bóng bẩy của các tác phẩm điêu khắc Italy.

Ngay cả trên những trang truyện tranh đen trắng, mỗi nhân vật của ông đều mang một ánh nhìn cuốn hút, dường như xuyên thủng trang giấy và đối diện trực tiếp với độc giả.

Manga nói chung là một phong cách nghệ thuật tận dụng những giới hạn của khung hình, sử dụng sự đột phá giữa hình ảnh và khoảng trống xung quanh để mang đến cảm giác sống động và tương phản.

Điều này phần nào giống với One Piece. Sau gần ba thập kỷ ra mắt, bộ truyện đã kéo dài hơn 1.100 tập và vẫn được người hâm mộ toàn cầu chờ đón những phần mới.

Ngoài đọc truyện, công chúng cũng đang chìm đắm trong rất nhiều bộ phim, trò chơi điện tử, chương trình truyền hình hay trải nghiệm nhập vai lấy cảm hứng từ One Piece. Manga là nghệ thuật có thể được tiếp nhận, điều chỉnh và lan tỏa thành những giá trị mới truyền nhiều cảm hứng hơn.