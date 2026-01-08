UBND phường Sài Gòn báo cáo tình hình 'khu đất vàng' 125 Hai Bà Trưng

Công trình tại số 125 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TP.HCM), nơi từng xuất hiện bảng hiệu “Chợ Nga”, đang trong giai đoạn hoàn thiện nội - ngoại thất và chưa chính thức đi vào hoạt động.

Tòa nhà trong khu đất 125 Hai Bà Trưng từng gây tranh cãi với biển hiệu "Chợ Nga" (nay đã được dỡ bỏ) vào tháng 9/2025. Ảnh: Phương Lâm.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 8/1, UBND phường Sài Gòn báo cáo về tình hình sửa chữa tại công trình 125 Hai Bà Trưng sau phản ánh của báo chí liên quan đến hoạt động sửa chữa tại khu vực giáp Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Báo cáo nêu rõ hiện trạng: “Công trình đang trong giai đoạn sửa chữa hoàn thiện, một số vị trí đã có tập kết hàng hóa. Đại diện Công ty Cổ phần Minh Nguyên Investment trình bày các vị trí chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã được Sở Tài chính cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ về thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Sau khi có đầy đủ điều kiện về pháp lý sẽ thông báo đến UBND phường, Công an phường để đưa vào hoạt động kinh doanh”.

Phường Sài Gòn cho biết công trình này nằm trong khu đất có hai đơn vị quản lý, trong đó phần mặt tiền Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Bình do Viễn thông TP.HCM quản lý, còn phần còn lại thuộc Bưu điện TP.HCM.

Việc sửa chữa tại đây đã được kiểm tra từ tháng 8/2025 và được yêu cầu tạm ngưng do khu đất nằm trong danh mục các công trình dự kiến xếp hạng di tích theo quyết định của UBND TP.HCM từ năm 2010. Đến tháng 9/2025, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Minh Nguyên Investment đã nộp thông báo sửa chữa với nội dung hoàn thiện nội, ngoại thất và được xác định thuộc diện miễn giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng.

Lầu 2 của tòa nhà 125 Hai Bà Trưng (khu vực tiếp giáp Đường sách Nguyễn Văn Bình) được thi công, sơn sửa lại vào cuối tháng 12/2025. Ảnh: Hạ Đan.

Phía phường dẫn nội dung công văn ban hành vào tháng 9/2025 của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM: “Công trình tại số 125 đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn chưa được xếp hạng di tích, không thuộc Danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố; do đó, việc cải tạo công trình nêu trên, chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Tuy nhiên, công trình tại số 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn có vị trí nằm trong vùng lõi, tiếp giáp với các di tích, các công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích như Bưu điện Thành phố, nhà thờ Đức Bà, Trụ sở UBND phường Sài Gòn; do đó việc cải tạo công trình tại số 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Viễn thông TP.HCM lưu ý: Màu sắc, trang trí bên ngoài cần hài hòa, tránh tương phản với các công trình di tích xung quanh".

Trước đó, công trình từng gây chú ý sau khi gắn bảng hiệu “Chợ Nga” và cải tạo không gian sát các công trình văn hóa biểu tượng của TP.HCM. Công ty Cổ phần Minh Nguyên Investment là đơn vị đang thực hiện việc thi công nội - ngoại thất tại đây, với nội dung sửa chữa bao gồm sơn nước, thay gạch ốp lát, điện chiếu sáng và trang trí mặt tiền.