'Lễ tang' cho chuyên mục sách của Washington Post

  • Thứ ba, 10/3/2026 19:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hàng trăm nhà báo, nhà văn và độc giả tụ họp tại Washington để tưởng niệm chuyên mục sách Book World của Washington Post sau khi tờ báo đóng cửa chuyên mục này để cắt giảm nhân sự.

Michael Dirda, nhà phê bình sách kỳ cựu của tờ Washington Post, bày tỏ sự trân trọng đối với chuyên mục sách của tờ báo tại buổi tưởng niệm. Ảnh: NY Times.

Hàng trăm người đã tụ họp vào một buổi tối tháng 2 tại thủ đô Washington (Mỹ) để tưởng niệm Book World, chuyên mục sách lâu năm của Washington Post vừa bị đóng cửa trong đợt sa thải nhân sự quy mô lớn tại tòa soạn.

Sự kiện diễn ra tại hiệu sách nổi tiếng Politics and Prose, nơi nhiều cựu biên tập viên, nhà phê bình và cây bút của chuyên mục chia sẻ về vai trò của Book World trong đời sống văn hóa Mỹ.

Marie Arana, cựu biên tập viên lâu năm của chuyên mục, gọi đây là “một viên ngọc đã biến mất”. Bà cho rằng việc đóng cửa Book World diễn ra trong bối cảnh báo chí Mỹ đối mặt nhiều thách thức, từ các lệnh cấm sách đến sự suy giảm niềm tin vào thông tin. “Chúng ta đang chứng kiến việc xem nhẹ sự thật và tấn công vào báo chí nghiêm túc”, bà nói.

Nhiều tên tuổi từng gắn bó với chuyên mục như Ron Charles, Michael Dirda và Carlos Lozada cũng tham dự buổi tưởng niệm. Nhà báo điều tra Bob Woodward, biên tập viên liên kết của Washington Post, gọi việc đóng cửa chuyên mục là “một trong những bi kịch của thời đại”.

muc sach anh 1

Độc giả cùng các nhân viên cũ của Book World đã lấp đầy cửa hàng của chuỗi nhà sách Politics and Prose. Ảnh: NY Times.

Không khí tại sự kiện vừa trang nghiêm vừa pha chút hài hước đặc trưng của giới báo chí. Khi phát biểu kết thúc chương trình, nhà phê bình Ron Charles nói đùa: “Tôi không hiểu sao mình lại căng thẳng như vậy. Họ còn có thể làm gì nữa, sa thải tôi sao?”.

Theo những người tham dự, việc chấm dứt chuyên mục sách không chỉ ảnh hưởng đến giới văn học mà còn tạo ra khoảng trống văn hóa trong hệ sinh thái truyền thông Mỹ. Brad Graham, đồng chủ sở hữu hiệu sách Politics and Prose và cựu nhà báo Washington Post, cho rằng đây là “một cú đánh đau đớn đối với thế giới văn chương”.

Book World từng là một trong số ít chuyên mục sách độc lập còn tồn tại trên báo in Mỹ. Chuyên mục này trở lại bản in vào năm 2022 sau hơn một thập kỷ chỉ xuất bản trực tuyến. Tuy nhiên, việc cắt giảm nhân sự gần đây tại Washington Post khiến chuyên mục tiếp tục dừng hoạt động. Hơn 300 nhân viên của tờ báo đã bị sa thải trong tháng này.

Trong bối cảnh các tờ báo ngày càng thu hẹp nội dung văn hóa, nhiều nhà phê bình văn học chuyển sang các nền tảng độc lập như bản tin email hoặc Substack để tiếp tục viết. Tại buổi tưởng niệm, cựu nhà xuất bản Washington Post Don Graham cũng kêu gọi độc giả đăng ký bản tin mới của Ron Charles trên nền tảng này.

