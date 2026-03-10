Thêm không gian cho người yêu sách ngoại văn tại Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận tri thức bằng ngôn ngữ gốc, Boston Corner ra mắt đầu tháng 3. Đây là nơi tuyển chọn các đầu sách ngoại văn theo tiêu chí về giá trị học thuật, tính ứng dụng và khả năng đồng hành với bạn đọc.

Không gian Boston Corner tại Hà Nội.

Hiện nay, nhu cầu tiếp cận tri thức quốc tế ngày càng gia tăng, ngày càng nhiều độc giả Việt Nam mong muốn tìm kiếm các nguồn sách ngoại văn chất lượng nhằm mở rộng hiểu biết, cập nhật những xu hướng tri thức mới và kết nối sâu hơn với dòng chảy học thuật toàn cầu.

Tuy nhiên, việc tiếp cận các đầu sách ngoại văn được tuyển chọn từ Mỹ và châu Âu vẫn còn nhiều hạn chế, khi nguồn sách còn phân tán và thiếu những không gian đọc được tổ chức một cách có định hướng.

Trước thực tế đó, việc xây dựng những không gian sách ngoại văn được tuyển chọn bài bản, tập trung vào giá trị nội dung và trải nghiệm đọc chất lượng đang trở thành một nhu cầu ngày càng rõ rệt trong cộng đồng người học, người làm nghề và những độc giả yêu tri thức tại Việt Nam.

Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu này, Boston Corner ra mắt đầu tháng 3 tại Hà Nội, đánh dấu sự xuất hiện của một không gian tri thức quốc tế dành cho độc giả Việt.

Đây là nơi tuyển chọn và nhập khẩu các đầu sách ngoại văn cùng các sản phẩm giáo dục từ Mỹ và châu Âu, được lựa chọn theo những tiêu chí chặt chẽ về giá trị học thuật, tính ứng dụng và khả năng đồng hành lâu dài với người đọc.

Nơi đây tập trung vào những ấn phẩm có giá trị học thuật, giá trị thẩm mỹ và tính ứng dụng lâu dài trong các lĩnh vực như kinh doanh, thiết kế, kiến trúc, nghệ thuật, tư duy và phát triển cá nhân.

Không theo đuổi sự phong phú về số lượng, Boston Corner theo đuổi triết lý “tuyển chọn thay vì số lượng”. Mỗi cuốn sách được đưa vào không gian này đều trải qua quá trình lựa chọn cẩn trọng nhằm đảm bảo chất lượng nội dung, độ tin cậy học thuật và giá trị đọc lâu dài.

Bên cạnh việc cung cấp các đầu sách được tuyển chọn sẵn, không gian này còn có dịch vụ đặt mua (order) sách ngoại văn theo nhu cầu của độc giả, với cam kết tìm nguồn nhanh, thời gian vận chuyển tối ưu và chi phí hợp lý. Dịch vụ này nhằm giúp người đọc tại Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với những đầu sách quốc tế mà thị trường trong nước chưa có sẵn.

Trước đó, từ năm 2022, đội ngũ thực hiện Boston Corner bắt đầu từng bước tích lũy kinh nghiệm trong việc tuyển chọn đầu sách, xây dựng nguồn cung quốc tế và tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng độc giả trong nước.

Sau hơn bốn năm, quy mô hoạt động đã có những bước phát triển đáng kể. Gần đây, Boston Corner đã thực hiện những lô nhập khẩu với số lượng lên tới 1.000 sản phẩm, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng danh mục và nâng cao chất lượng nguồn sách ngoại văn phục vụ bạn đọc.

Tên gọi Boston Corner được lấy cảm hứng từ thành phố Boston (Mỹ) - một trong những trung tâm học thuật lâu đời của thế giới, nổi tiếng với truyền thống tôn trọng tri thức, hệ thống thư viện phong phú và nhiều trường đại học danh tiếng.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books, đơn vị sở hữu Boston Corner, cho biết: “Tri thức luôn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mỗi cá nhân và của xã hội. Boston Corner được xây dựng với mong muốn thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức quốc tế đối với độc giả Việt Nam. Từ những lô sách đầu tiên chỉ vài chục cuốn đến những lô hàng hàng nghìn ấn phẩm hôm nay, đó là một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ nhằm mang những cuốn sách có giá trị từ thế giới đến gần hơn với bạn đọc Việt”.

Trong định hướng phát triển dài hạn, Boston Corner kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến quen thuộc của những người yêu sách ngoại văn.