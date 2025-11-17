Cà phê sách 'tìm mãi không ra', không quảng cáo vẫn kín bàn cuối tuần

|
Nằm trong chung cư cũ 35 Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, quận 1), Page of Passion là tiệm sách ngoại văn kết hợp quán cà phê. Không gian được thiết kế tối giản, yên tĩnh, nằm giữa trung tâm TP.HCM nhưng tách biệt khỏi phố xá ồn ào.
|
Các kệ sách tại tiệm được xếp gọn dọc lối đi, phần lớn là sách tiếng Anh thuộc các thể loại như văn học, tiểu sử, tác phẩm kinh điển, kinh doanh, kinh tế, triết học... Tiệm hướng đến nhóm độc giả yêu thích việc đọc sách nguyên bản thay vì bản dịch.
|
Từ đầu tháng 10, không gian mở rộng sang khu cà phê. “Ban đầu chỉ làm sách, không nghĩ sẽ có quán cà phê. Nhưng khi mặt bằng bên cạnh trống, mình thử kết hợp hai không gian để khách vừa đọc sách, vừa thư giãn và làm việc”, chủ quán cho biết.
|
Khu vực cà phê có khoảng 14 bàn lớn nhỏ, đủ phục vụ khoảng 30 khách cùng lúc. Quán không quá rộng nhưng không khí yên tĩnh khiến nhiều người chọn quay lại để làm việc hoặc đọc sách dài giờ.
|
“Tôi thích nơi này, đây là thứ bạn sẽ không tìm thấy ở Mỹ. Tôi có con dâu từng sống ở đây, cô ấy gửi ảnh tiệm sách này cho tôi. Tôi thấy rất thú vị và chắc chắn sẽ quay lại”, ông Terry Tucker, người Mỹ sống ở TP.HCM, nói.
|
Bên cạnh khách quốc tế, tiệm sách ngoại văn này thu hút nhiều bạn trẻ đến đọc sách. Giá sách tại đây dao động khá rộng và không hơn quá nhiều so với sách tiếng Việt. Trung bình mỗi cuốn sách từ 140.000-160.000 đồng, nhưng cũng có sách cũ giá chỉ 50.000 đồng. Với các đầu sách mới, giá trung bình là hơn 300.000 đồng/cuốn.
|
“Sách ngoại văn ảnh hưởng đến mình khá nhiều, đặc biệt là sách tiếng Anh. Mình từng du học, việc học và hiểu thêm kiến thức đều từ sách tiếng Anh. Sau này về TP.HCM, thấy ít nơi bán, mình mới mở tiệm để mọi người tìm đọc dễ hơn”, chủ quán chia sẻ.
|
Đại diện quán cho biết họ chủ yếu được mọi người truyền miệng, không chạy quảng cáo. "Chúng tôi không phải dân chơi TikTok nhưng nhiều bạn TikToker đến rồi chia sẻ. Nhờ vậy mà tiệm được biết đến rộng hơn, nhất là trong cộng đồng yêu sách".
|
Lượng khách đến tiệm đôi khi chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là những ngày mưa. Tuy nhiên, vào cuối tuần nắng đẹp, không gian thường kín chỗ. Menu nước ở đây gồm specialty coffee, matcha và nhiều loại trà, với mức giá 50.000-65.000 đồng.
|
“Một trong những điều mình hướng tới là sau này có thể thêm những sự kiện liên quan đến sách, ví dụ phân tích tác phẩm, giới thiệu tác giả… để mọi người ủng hộ văn hóa đọc. Việc tổ chức sẽ dễ hơn khi tiệm vận hành ổn định”, đại diện quán chia sẻ.
