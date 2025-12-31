Sách bán chạy tháng 12

|
Tri Thức - Znews ghi nhận không khí mua sắm sách cuối năm tại các nhà sách lớn ở TP.HCM và Hà Nội. Những kệ sách bán chạy, sách tiêu điểm được cập nhật liên tục với các ấn phẩm nổi bật về văn học, kỹ năng, lịch sử, sách thiếu nhi. Tại nhà sách Fahasa (chi nhánh Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM), khu vực “Sách hot độc quyền” trưng bày nhiều tựa sách kỹ năng, tâm lý, phát triển bản thân như Con đường chẳng mấy ai đi, Điềm tĩnh & nóng giận, Thuyết mặc kệ họ, Hoàng đế xứ Gladness hay Búp sen xanh. Đây là những cuốn sách có lượng tiêu thụ ổn định.
|
Ngay giữa lối đi chính, đơn vị trưng bày nhiều đầu sách văn học Việt Nam thu hút bạn đọc. Các tác phẩm bán chạy dịp cuối năm có thể kể đến là Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; Nếu như không thể nói nếu như của Jun Phạm và các ấn phẩm trong tủ sách huyền bí Thế giới Tarot.
|
Tại Nhà sách Phương Nam (chi nhánh Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM), khu vực “Sách bán chạy” thu hút nhiều bạn đọc trẻ. Các đầu sách trưng bày ở khu vực này đều được gắn bảng xếp hạng theo thứ tự.
|
Những tựa sách bán chạy tại đây thời điểm cuối năm chủ yếu là sách phát triển bản thân, văn học và sách kỹ năng giao tiếp. Dẫn đầu là Nếu biết trăm năm là hữu hạn (Phạm Lữ Ân), Tiệm sách của nàng (Nguyễn Nhật Ánh), Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ (Trác Nhã), Atomic Habits - Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ (James Clear), Cây cam ngọt của tôi (Jose Mauro De Vasconcelos), Búp sen xanh (Sơn Tùng), Giận (Thích Nhất Hạnh). Những cuốn sách này được bạn đọc chọn nhiều để đọc thư giãn hoặc làm quà tặng dịp lễ.
|
Tại nhà sách Cá Chép (phường Bàn Cờ, TP.HCM), khu vực “Best Seller” được bố trí ngay lối vào tầng trệt, trưng bày các tựa sách bán chạy cuối năm. Một số đầu sách nổi bật gồm Câu chuyện nghệ thuật, Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình và các sách văn học, nghệ thuật.
|
Đơn vị còn có nhiều ấn phẩm bán chạy như Cây cam ngọt của tôi, Thư cho em, Hoàng đế xứ Gladness. Đáng chú ý là sách Lịch sử Việt Nam bằng hình, tựa sách vừa lọt danh sách đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia 2025. Nhóm sách này thu hút độc giả nhờ nội dung sâu sắc, hình thức trình bày chỉn chu và tính thẩm mỹ cao.
|
Nhà sách Kim Đồng (phường Phạm Ngũ Lão, TP.HCM) vừa hoạt động trở lại từ ngày 15/12 với không gian được thiết kế theo hướng hiện đại, đa dạng sách thiếu nhi, truyện tranh. Khu vực trung tâm dành riêng để trưng bày bộ sách Kính vạn hoa gồm 54 tập của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đánh dấu 30 năm kể từ ngày bộ truyện lần đầu ra mắt.
|
Kệ sách tiêu điểm của NXB có những tác phẩm được tuyển chọn phong phú về thể loại, gồm văn học thiếu nhi, sách kỹ năng, truyện tranh và tiểu thuyết nước ngoài. Đây là khu vực thường xuyên được làm mới để gợi ý sách tặng mùa lễ cho bạn đọc mọi lứa tuổi.
|
Tại Hà Nội, nhà sách Tân Việt (chi nhánh Royal City, phường Thanh Xuân) có một khu trưng bày sách nổi bật. Theo chia sẻ từ đại diện chi nhánh, sách được chọn bày tại khu vực này trong tháng 12 là sách có lượng bán tương đối ổn định qua các mùa mua sắm. Sau khi các dịp lễ lớn đã qua, các dòng sách nhìn chung có lượng bán đều đều.
|
Các sách trưng bày tại khu vực nổi bật của nhà sách này gồm nhiều cuốn sách kinh doanh, quản trị, sách phát triển tư duy, phát triển bản thân, sách kỹ năng, sách lĩnh vực marketing - truyền thông, sách về chiến lược, sách danh nhân, chân dung nhân vật... Khu vực này có lối đi thoáng, ánh sáng tốt nên nhiều bạn đọc cũng chọn ngồi đọc sách.
|
Một số cuốn sách được đơn vị chọn làm điểm nhấn quảng bá trong mùa Giáng sinh gồm sách hướng dẫn cha mẹ (cuốn Dạy con đọc sách), sách kỹ năng (cuốn Chìa khóa vạn năng - Mở khóa bí mật trong thành công), sách danh nhân (cuốn Vương Kiện Lâm - Bứt phá những giới hạn, Thương nhớ Whitney), tiểu thuyết (cuốn Emma, Hiệu sách cuối cùng ở London)...
|
Hiệu sách Lâm tại phố Đinh Lễ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trưng bày sách bán chạy ngay ở quầy thu ngân, và kệ ngoài cùng của hiệu sách. Đây là những khu vực có vị trí đẹp nhất để bạn đọc dễ dàng thấy và chọn sách. Các cuốn sách nổi bật tại Hiệu sách Lâm là các cuốn về chủ đề lịch sử - văn hóa, sách kỹ năng, sách chiến lược.
|
Mảng lịch sử - văn hóa có các cuốn Người thầy, Gia đình, Bạn bè và Đất nước, Hùng tượng, lương mã: Những câu chuyện về kỵ binh, tượng binh trong lịch sử Việt Nam,... Sách kỹ năng có các cuốn như Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ... Sách chiến lược - kinh tế có các cuốn Bảy cuộc khủng hoảng định hình toàn cầu hóa, Khởi nghiệp không rủi ro...
|
Chia sẻ từ đại diện hiệu sách, sau "cơn sốt" sách về lịch sử trong các đợt đại lễ, tháng 12, lượng tiêu thụ sách trở lại mức thông thường. Các đầu sách về kỹ năng, sách danh nhân lịch sử, sách về chiến lược kinh tế có lượng bán đều, dù ở thời điểm nào trong năm.
Shelf Check là loạt bài của Tri Thức - Znews. Hàng tháng, chúng tôi sẽ tới các hiệu sách chụp ảnh kệ sách bán chạy, sách nổi bật; qua đó phản ánh xu hướng đọc của công chúng, dòng sách được ưa thích, tác giả được mến mộ.