Sách bán chạy tháng 12

Tri Thức - Znews ghi nhận không khí mua sắm sách cuối năm tại các nhà sách lớn ở TP.HCM và Hà Nội. Những kệ sách bán chạy, sách tiêu điểm được cập nhật liên tục với các ấn phẩm nổi bật về văn học, kỹ năng, lịch sử, sách thiếu nhi. Tại nhà sách Fahasa (chi nhánh Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM), khu vực “Sách hot độc quyền” trưng bày nhiều tựa sách kỹ năng, tâm lý, phát triển bản thân như Con đường chẳng mấy ai đi, Điềm tĩnh & nóng giận, Thuyết mặc kệ họ, Hoàng đế xứ Gladness hay Búp sen xanh. Đây là những cuốn sách có lượng tiêu thụ ổn định.