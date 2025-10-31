Sách bán chạy tháng 10: 'Mưa đỏ' và những cuốn đề tài lịch sử

|
Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Phát hành Sách TP.HCM (Fahasa), tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng, ấn bản đặc biệt nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) là cuốn sách bán chạy nhất trên hệ thống nhà sách và cửa hàng trực tuyến của đơn vị trong tháng 10. Tiểu thuyết khắc họa thời thơ ấu của cậu bé Nguyễn Sinh Cung ở làng Sen, Nghệ An với những bài học sâu sắc từ cha mẹ và một phần tuổi trẻ của chàng thanh niên ở kinh đô Huế - nơi đã nuôi dưỡng ý chí, tâm hồn và nhân cách của một nhà hoạt động cách mạng vĩ đại. Cuốn sách được đánh giá cao ở tính chân thực vì tác giả đã dày công nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu, thu thập tư liệu. Tính đến tháng 6/2025, sách đã 34 lần tái bản với hơn 1 triệu bản in. Ảnh: NXB Kim Đồng.
20 năm sau lần ra mắt đầu tiên và trở thành hiện tượng xuất bản, Mãi mãi tuổi hai mươi - nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc trở lại với độc giả trong diện mạo mới, bổ sung hình ảnh và tư liệu. Đây là cuốn sách bán chạy thứ hai trên hệ thống phát hành của Fahasa trong tháng 10. Tác phẩm do nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu, ghi lại những trang nhật ký được viết trong khoảng thời gian tháng 10/1971 - 5/1972, khi Nguyễn Văn Thạc rời giảng đường đại học nhập ngũ. Cuốn nhật ký theo chân người lính trên đường hành quân qua nhiều vùng quê giữa chiến trường miền Bắc khắc nghiệt trước ngày tiến về Quảng Trị, qua đó phản ánh nội tâm của một thanh niên trí thức yêu nước, giàu tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, xen lẫn với những suy tư sâu sắc về cuộc sống, cái chết, bạn bè và tương lai đất nước. Ảnh: NXB Kim Đồng.
Phát hành được hơn 80.000 bản sau khi phim điện ảnh chuyển thể cùng tên Mưa đỏ trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt, cuốn tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai vẫn chưa "hạ nhiệt". Theo thông tin từ Fahasa, cuốn sách đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách sách bán chạy tháng 10 của đơn vị. Sách theo chân tiểu đội 7 người lính với 7 tính cách, 7 số phận, suy nghĩ và xuất thân khác nhau, trở thành đồng chí trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành Cổ Quảng Trị, bảo vệ Tổ quốc đầy gian khổ, thiếu thốn lẫn mất mát, đau thương. Tiểu thuyết khắc họa những đối cực cảm xúc: nụ cười - nước mắt, nỗi đau - niềm vui, sự sống - cái chết, thăng hoa - mất mát, và cả sự hy sinh của những người cha, người chồng, người con, những người lính, những đồng chí, đồng đội.
Chỉ vừa phát hành giữa tháng 10 nhưng Continental Saigon - Từ hào quang đế quốc đến giấc mộng Đông Dương tan vỡ (Philippe Franchini, Tôn Quang Toàn dịch) đã nhanh chóng trở thành ấn phẩm bán chạy của Nhà sách Phương Nam, đứng cùng hàng với những ấn phẩm lâu năm khác như Tội ác và Hình phạt (Fyodor Dostoevsky, Cao Xuân Hạo dịch), Giận (Thích Nhất Hạnh), Nếu biết trăm năm là hữu hạn (Phạm Lữ Ân). Tác giả Philippe Franchini là con trai của Mathieu Franchini, người đã mua lại khách sạn Continental Saigon vào năm 1930, và một phụ nữ quê Mỹ Tho. Ông sinh ra tại Sài Gòn (TP.HCM ngày nay), sau đó học ngành văn chương tại Đại học Paris-Sorbonne. Năm 1965 sau khi cha mất, ông quay lại Sài Gòn tiếp quản khách sạn cho đến năm 1975. Tác phẩm này là bức ký họa sống động về một biểu tượng di sản, mở ra một giai đoạn lịch sử nhiều đổi thay của miền Nam Việt Nam - từ đời sống nghệ sĩ, văn nhân, trí thức, đến tình hình chính trị, xã hội, mỗi trang sách đều vang vọng tiếng thời gian và những ký ức khó phai. Ảnh: PNB.
200 trang sách chia làm hai phần Ra đi từ giảng đường và Quảng Trị trong tôi, Hồi Ức Quảng Trị là tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Thụy Kha. Cuốn sách đưa bạn đọc trở về mùa hè đỏ lửa năm 1972, khi thành cổ Quảng Trị trở thành biểu tượng của sự kiên cường và hy sinh. Phần một là nhật ký của Đào Chí Thành, gồm những dòng tự sự của người lính của Quân đội nhân dân Việt Nam. Phần hai là tự sự của Nguyễn Thanh Quang, một thủy quân lục chiến trong quân đội Việt Nam Cộng hòa. Hồi Ức Quảng Trị lọt vào danh sách bán chạy tháng 10 của hệ thống Alphabooks, phản ánh hiện tượng xuất bản chưa từng có - khi phim chuyển thể thổi bùng sức cuốn hút của các tác phẩm lịch sử. Ảnh: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.
Cuốn sách hơn 1.000 trang "nặng ký" theo về cả hình thức lẫn nội dung Sự thịnh vượng của các quốc gia của Adam Smith cũng nằm trong danh sách bán chạy tháng 10 của Alphabooks. Đại diện đơn vị xuất bản cho biết ban đầu vì e ngại sách kén người đọc nên chỉ in 1.500 bản, nhưng chỉ sau vài ngày phát hành đã hết hàng, nên phải gấp rút in bổ sung 2.000 bản. Cuốn sách in tổng hợp 5 quyển của bản gốc tiếng Anh, lần lượt là Về sức lao động, Về vốn, Về tiến trình của sự thịnh vượng ở các quốc gia, Về các hệ thống kinh tế chính trị khác nhau, Về vai trò và nhiệm vụ của nhà nước. Sách giới thiệu toàn diện những quan niệm cốt lõi trong tư tưởng của Adam Smith, người được xem là cha đẻ của kinh tế học hiện đại, trong đó nổi tiếng nhất là học thuyết "bàn tay vô hình". Ảnh: O.P.
Tiếp tục giữ sức hút sau hai tháng phát hành, Hồi ức, giấc mơ, suy ngẫm (Carl Jung, Vũ Hoàng Linh dịch) là sách bán chạy tháng 10 tại hệ thống phát hành Alphabooks. Sách gồm 12 chương, lần lượt theo chân hành trình trưởng thành của Jung, từ những năm đầu đời, thời học sinh, sinh viên đến các hoạt động tâm thần học và những chuyển biến trên hành trình tâm thức của ông về những năm sau cuộc đời. Trong tác phẩm, Carl Jung bộc bạch: “Tôi chỉ có thể hiểu mình dưới ánh sáng của những sự kiện nội tâm. Chính những điều này tạo nên sự đặc biệt cho cuộc đời tôi, và cuốn tự truyện của tôi là để nói về chúng”. Sách được đánh giá như một lời thôi thúc người đọc tìm soi chiếu bên trong mình để hiểu bản thân hơn. Ảnh: O.P.
