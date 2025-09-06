'Mãi mãi tuổi hai mươi' tái bản sau 20 năm

20 năm sau lần xuất bản đầu tiên, tập nhật ký xúc động của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc tiếp tục trở lại với độc giả trẻ trong diện mạo mới, đầy đủ hơn về hình ảnh và tư liệu.

Ở ấn bản này, NXB Kim Đồng đã chỉnh lý, bổ sung hình ảnh, thư tay và tư liệu từ gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.

NXB Kim Đồng vừa tái bản tập nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sau 20 năm từ lần phát hành đầu tiên. Bản in mới được chỉnh lý, bổ sung hình ảnh, thư tay và tư liệu từ gia đình tác giả.

Tác phẩm do nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu, ghi lại những trang nhật ký được viết từ tháng 10/1971 đến tháng 5/1972, thời gian Nguyễn Văn Thạc từ giã giảng đường đại học để nhập ngũ. Anh viết khi hành quân qua nhiều vùng quê như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh trong điều kiện khắc nghiệt của chiến trường miền Bắc trước ngày hành quân vào Quảng Trị.

Bằng lối viết mộc mạc, nhật ký cho thấy đời sống nội tâm của một thanh niên trí thức yêu nước, tinh thần trách nhiệm, tình yêu và khát vọng cống hiến. Dưới bom đạn, từng trang giấy vẫn đầy đặn chất thơ và suy tư về cuộc sống, cái chết, bạn bè và tương lai đất nước.

Ngay sau khi ra mắt lần đầu năm 2005, cuốn sách đã trở thành một hiện tượng xuất bản, tạo hiệu ứng sâu rộng trong xã hội. Tác phẩm được trao Giải đặc biệt - Giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ nhất, trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng sống đẹp và cống hiến cho thế hệ trẻ.

Cùng với Thép đã tôi thế đấy, Mãi mãi tuổi hai mươi là hai tác phẩm đầu tiên trong Tủ sách Thanh niên do NXB Kim Đồng phát hành. Dự án này hướng đến việc giới thiệu những cuốn sách có giá trị tư tưởng, góp phần bồi đắp lý tưởng sống tích cực cho bạn trẻ trong thời bình.

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định: "Tôi tin rằng tấm gương của hai liệt sĩ (Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc) sẽ góp phần trau dồi thêm lý tưởng và tình cảm cách mạng cho mỗi người chúng ta, càng ra sức phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu quý".