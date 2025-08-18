20 năm hành trình truyền lửa của 'Mãi mãi tuổi 20'

20 năm sau khi hai cuốn nhật ký gây tiếng vang của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc ra đời, hành trình truyền ngọn lửa yêu nước của "Mãi mãi tuổi 20" vẫn luôn bền bỉ.

Cách đây tròn 20 năm, sau khi hai cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Nhật ký Đặng Thùy Trâm của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được xuất bản, gây tiếng vang lớn trong dư luận cả nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập Quỹ Mãi mãi tuổi 20 vào ngày 16/8/2005.

Trong không khí cả nước mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quỹ Mãi Mãi tuổi 20 cũng tổ chức lễ kỷ niệm và nhìn lại chặng đường đã qua.

Hai cuốn nhật ký gây tiếng vang của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Ảnh: Sách Hay.

Trong 20 năm qua, Quỹ Mãi mãi tuổi 20, sau này đổi thành Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 để phù hợp điều kiện hoạt động, đã tổ chức sưu tầm, biên soạn, xuất bản và giới thiệu hàng trăm tác phẩm của Tủ sách Mãi mãi tuổi 20, nằm trong bộ sách Những lá thư thời chiến Việt Nam và Nhật ký thời chiến Việt Nam. Cùng với đó là những tập hồi ký và tự truyện trong Tủ sách Trái tim người lính của các cựu chiến binh đã được xuất bản và giới thiệu công khai.

Chương trình Tủ sách Đặng Thùy Trâm do Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước, góp phần nâng cao dân trí, khơi dậy lòng biết ơn và ước mơ cho thế hệ tương lai.

Bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam gồm 4 cuốn, với hơn 5.000 trang in là một công trình tiêu biểu của Tủ sách Mãi mãi tuổi 20.

Với tâm niệm không để những hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh trở thành vô nghĩa; không để thế hệ trẻ quên đi lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc; Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 luôn chú trọng kết nối với thanh niên, sinh viên.

Các bạn sinh viên đã cùng Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 đi tới các nghĩa trang, được nghe kể những câu chuyện thật từ những nhân chứng sống, từ các cựu chiến binh - để từ đó, cảm nhận được giá trị của hòa bình và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng (thành viên sáng lập, Phó chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20), thành tựu lớn nhất của câu lạc bộ không phải là số tiền nhiều tỷ đồng, đã huy động từ nguồn xã hội hóa; cũng không phải hàng trăm cuốn sách tư liệu thời chiến vô giá, mang ý nghĩa nhân văn đã xuất bản; hay những công trình, món quà vật chất đã trao tặng; mà chính là tinh thần tri ân, tôn vinh lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và sự kết nối giữa các thế hệ, được thắp lên từ trái tim, truyền sang trái tim.

"Từ máu và nước mắt của quá khứ, hôm nay chúng ta dựng xây tương lai bằng lòng biết ơn và những việc làm thiết thực cho thế hệ sau. Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 chính là một biểu tượng của khát vọng và cống hiến, của sự dấn thân và của tình yêu quê hương đất nước không giới hạn của những 'trái tim người lính'", Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng nói.