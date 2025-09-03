Ngoại lệ 'Mưa đỏ'

Bộ phim trở thành tâm điểm của thị trường phim Việt khi liên tiếp tạo ra những kỷ lục doanh thu. Giới quan sát và các nhà làm phim đang thay nhau giải mã hiện tượng ‘Mưa đỏ’.

10 năm trước, khi ấp ủ và gạch những đầu dòng về Mưa đỏ, chắc hẳn đạo diễn Đặng Thái Huyền và đội ngũ sản xuất không hình dung được bộ phim sẽ đi xa đến vậy.

10 năm sau, trước ngày phim ra rạp, tất cả ê-kíp cũng không tiên định được sự bùng nổ về mặt doanh thu của bộ phim chiến tranh cách mạng.

Liên tiếp lập ra các kỷ lục và phá vỡ cả những kỷ lục đó ngoài phòng vé - chỉ có thể là Mưa đỏ.

Tác phẩm đang trở thành ngoại lệ của điện ảnh Việt, bởi cơn sốt không chỉ kéo dài trong vài tuần đầu mà ngày càng trở nên “hot” hơn.

Điều gì đã làm nên hiện tượng Mưa đỏ?

Là câu hỏi mà không chỉ các nhà làm phim, giới quan sát, rất nhiều khán giả đã thay nhau phân tích và giải mã "case-study" vô tiền khoáng hậu này.

Liên tiếp phá vỡ những kỷ lục

Trong vòng chỉ 11 ngày, Mưa đỏ đã thiết lập cột mốc doanh thu đáng ao ước - hơn 400 tỷ đồng . Bộ phim liên tiếp lập ra những kỷ lục: Tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất năm 2025; Phim về chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất mọi thời ở Việt Nam; Phim có doanh thu ngày cao nhất lịch sử điện ảnh Việt...

Tốc độ tăng trưởng về doanh thu phòng vé của bộ phim được đánh giá khủng khiếp. Trong vài ngày gần đây, phim thu về khoảng 48- 50 tỷ đồng mỗi ngày. Tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức cao chưa từng thấy (trên 68%).

Với số lượng vé bán ra và suất chiếu hiện tại, đứa con tinh thần của Đặng Thái Huyền vẫn còn tuổi thọ kéo dài và hoàn toàn có thể dắt túi 600 tỷ đồng sau khi rời rạp. Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt, một bộ phim do Điện ảnh Quân Đội Nhân dân sản xuất, tư nhân phát hành, lại chứng kiến tình trạng “cháy vé” và khán giả xếp hàng dài để vào rạp. Hơn thế, một bộ phận khán giả còn “flex” bằng việc khoe săn được vé xem phim Mưa đỏ trên các trang mạng xã hội.

Hình ảnh trong phim Mưa đỏ của Đặng Thái Huyền.

Không chỉ ở TP.HCM, Hà Nội - hai thành phố có số lượng cụm rạp lớn nhất nước, ở các địa phương khác, rất đông người xem, ở nhiều thế hệ, đã cùng nhau ra rạp và chia sẻ những bài đăng đầy cảm xúc, sự tự hào lên trang cá nhân những ngày qua. Hàng loạt nghệ sĩ Việt, người nổi tiếng ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, đều đồng loạt chia sẻ, lan tỏa bộ phim một cách mạnh mẽ.

Một trong số đó là Trấn Thành. Sáng 2/9, nam đạo diễn Mai - bộ phim đang đứng đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời - dành những lời khen cho tác phẩm của Đặng Thái Huyền.

"Tôi phải tự nhiên vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim. Xem xong đứng thẫn thờ vỗ tay cả 1 phút. Bộ phim chạm thật sự! Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật. Đạo diễn đã kể chuyện hay đến mức mà mình y như cùng sống chung trong cảm giác của bom đạn khốc liệt ngày đó. Bác DOP quay phim này xuất sắc đến mức qua những hình ảnh và âm thanh đó, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự chịu đựng của những người lính trẻ năm đó", Trấn Thành viết trên trang cá nhân.

Những chủ đề liên quan đến Mưa đỏ, vẫn đang chiếm sóng trên các nền tảng mạng xã hội. Các chi tiết, hình ảnh, câu chuyện trong phim được đưa ra bàn luận, phân tích. Thậm chí, không ít khán giả yêu phim còn đặt Mưa đỏ lên bàn cân để đối sánh với nhiều bom tấn chiến tranh từ các đạo diễn lớn trên thế giới.

Dàn diễn viên trẻ trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.

Cơn sốt của phim cũng khiến dàn diễn viên trẻ tham gia dự án bỗng chốc trở nên nổi tiếng theo một cách không ai ngờ đến. Từ những diễn viên chưa ai "biết mặt để tên" hay chỉ tham gia một vài dự án nhỏ trước đây, nay trở thành những cái tên được tìm kiếm. Cường (Nhật Hoàng), Tạ (Phương Nam), Hồng (Hạ Anh) Bình (Lâm Thanh Nhã), Tú (Đình Khang), Sen (Hoàng Long) hay cả Quang (Steven Nguyễn) cũng nhận lượng yêu thích, quan tâm lớn từ công chúng. Trang cá nhân của dàn diễn viên kể trên đều thu hút lượng tương tác, follow tăng chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn.

Những ngày qua, khi tham gia vào đội hình diễu binh, diễu hành khối Văn hóa - Thể thao tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) ở Hà Nội, họ được khán giả săn đón, không khác gì những ngôi sao của showbiz Việt.

Sau chuyến cinetour kéo dài nhiều ngày ở thủ đô, tới đây, ê-kíp và dàn diễn viên tiếp tục sẽ có những buổi giao lưu, chia sẻ với công chúng ở TP.HCM.

Điều gì làm nên chiến thắng ngoạn mục của 'Mưa đỏ'

2024, Đào, phở và piano bất ngờ trở thành hiện tượng ở phòng vé sau một clip viral trên nền tảng mạng. Bộ phim không teaser, trailer, không truyền thông mà chỉ chiếu lặng lẽ ở một địa điểm duy nhất là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội). Đến khi hiệu ứng bộ phim bùng nổ trên mạng xã hội, cơ quan quản lý vào cuộc, tác phẩm mới được phát thành thêm ở một số cụm rạp. Bộ phim do Nhà nước đặt hàng, Phi Tiến Sơn cầm trịch, thu hút lượng khán giả lớn và đạt mức doanh thu hơn 23 tỷ đồng .

2025, Địa đạo của Bùi Thạc Chuyên tiếp tục tạo nên cơn sốt nhỏ vào dịp lễ 30/4 và thu về 172 tỷ đồng . Đến Mưa đỏ, chứng kiến cú bắt tay đầu tiên giữa Điện ảnh Quân đội Nhân dân và đơn vị phát hành là Galaxy Studio. Bộ phim có chiến lược truyền thông, marketing bài bản và khá sáng tạo, tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả. Tác phẩm đang gây kinh ngạc về doanh thu phòng vé, với tốc độ ấn tượng.

Phim Mưa đỏ đang có tốc độ doanh thu kinh ngạc ngoài phòng vé Việt.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS Đào Lê Na, Trưởng bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu - Điện ảnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội, Nhân văn TP.HCM, nhận định thành công của Mưa đỏ là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó chất lượng phim, mức độ đầu tư, diễn xuất tròn vai của diễn viên là chủ đạo.

"Phim chiến tranh trước đây dễ bị rơi vào công thức: ta đánh đuổi được nhiều giặc hay ta thắng địch thua. Mưa đỏ có đưa thêm câu chuyện, nhân vật ở phía bên kia và nỗi niềm của các nhân vật (dù lý do nhân vật này kiên quyết ra chiến trận vẫn còn khá gượng). Chính vì câu chuyện không công thức nên có nhiều chất liệu để khai thác về truyền thông, đặc biệt là hiệu ứng truyền miệng", theo TS Đào Lê Na.

Khác Địa đạo, câu chuyện Mưa đỏ tập trung hơn, nhờ vậy khán giả dễ theo dõi tình tiết, diễn biến. Các nhân vật trong Mưa đỏ tuy nhiều nhưng mỗi người cũng có một màu sắc riêng nên không bị hòa lẫn vào nhau.

Ngoài ra, mỗi nhân vật được kể tự nhiên, giản dị, không phải hô hào, tuyên truyền nên cũng dễ được khán giả yêu mến. Khán giả đã yêu thì họ sẽ tiếp tục đi xem hoặc rủ bạn bè đi xem.

"Sự khác biệt với Địa đạo là phim Mưa đỏ chọn một sự kiện có thật của lịch sử mang ý nghĩa lớn trong việc đàm phán kết thúc chiến tranh: đó là sự kiện 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị. Do đó, khán giả chưa biết sự kiện này, sau khi xem phim sẽ tìm hiểu và sẽ có thể có nhu cầu đi xem lại hoặc kể lại cho bạn bè. Còn những người đã biết, họ sẽ có mong đợi xem sự kiện này lên phim ra sao. Cho nên việc lựa chọn sự kiện có thật và lựa chọn cải biên từ tiểu thuyết cũng góp phần quảng bá cho phim, làm tác phẩm dễ theo dõi hơn. Trong khi đó Địa đạo là kịch bản gốc nên khán giả chỉ tò mò về hình ảnh địa đạo hơn là câu chuyện", TS phân tích.

Bên cạnh đó, các bài hát trong phim hay lấy cảm hứng từ phim (Còn gì đẹp hơn) đã tạo hiệu ứng rất mạnh mẽ để cổ vũ khán giả ra rạp.

Theo TS, sau thành công của Mưa đỏ, công thức để một bộ phim chiến tranh cách mạng có thể ăn khách ngoài rạp: chất lượng hình ảnh tốt, ra mắt đúng thời điểm và câu chuyện gần gũi, xúc động, chân thực, chứ không phải hô khẩu hiệu. Nhân vật nhiều màu sắc và tự nhiên, được khán giả yêu thương. Ở khâu quảng bá phim cần có những bài hát đi kèm truyền cảm hứng cho khán giả.

Tương tự, ông Nguyễn Khánh Dương - người sáng lập Box Office Vietnam - nhận định sau sự thành công của Mưa đỏ, các nhà đầu tư sẽ hào hứng hơn trong việc sản xuất dòng phim chiến tranh, vốn rất tốn kém và chắc chắn đòi hỏi sự đồng hành từ cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là quân đội.

"Với tốc độ tăng trưởng doanh thu hiện tại, tôi nghĩ Mưa đỏ hoàn toàn có thể trở thành bộ phim ăn khách nhất Việt Nam, vượt qua mốc doanh thu của Mai. Nếu khán giả vẫn đón nhận mạnh mẽ như vậy, những kỷ lục doanh thu phía sau mốc 550 tỷ đồng hoàn toàn có thể được thiết lập", ông Dương nói.