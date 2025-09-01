Cô bé 7 tuổi hát 'Tiến Quân ca' cùng Mỹ Tâm ở Quảng trường Ba Đình

Bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) là giọng ca nhí sẽ hát cùng Mỹ Tâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Những ngày qua, video ghi lại màn tập luyện giữa ca sĩ Mỹ Tâm và giọng ca nhí Hà Thủy Tiên (7 tuổi) cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình gây chú ý.

Trong đó, bé Hà Thủy Tiên hát một đoạn trong Tiến Quân ca: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc/Bước chân dồn vang trên đường ghập ghềnh xa". Tiếp sau là ca sĩ Mỹ Tâm với Giai điệu tự hào: "Bài hát ấy vang trong tim con/Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường/Bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng/Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc/ Cùng triệu người ngân vang câu ca. Nước non Việt Nam ta vững bền".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hà Văn Bạo (32 tuổi), cha của bé Thủy Tiên chia sẻ biên đạo của chương trình Đại lễ tìm kiếm giọng ca nhí thông qua trung tâm nghệ thuật mà bé đang theo học. Bé Thủy Tiên được biên đạo chọn vì có giọng hát trong trẻo, sự vô tư, gương mặt trong sáng và sự tự tin trên sân khấu.

"Con từng đi diễn nhiều nơi và được nhận xét là sáng sân khấu. Khi nhận được lời mời, gia đình rất lo lắng vì không biết con có hoàn thành được nhiệm vụ hay không. Còn bé Dâu (tên ở nhà của Thủy Tiên - PV) vẫn hồn nhiên, không chút áp lực. Tôi cũng không đặt áp lực gì cho con", anh Bạo chia sẻ.

Mỹ Tâm và giọng ca nhí Thủy Tiên tại buổi tập luyện. Ảnh: GĐCC.

Anh Bạo cho biết tất cả buổi tập, từ sơ duyệt, tổng duyệt..., anh đều có mặt để đồng hành, chăm sóc con gái.

"Trong các buổi tập, các nghệ sĩ như Hòa Minzy, Anh Tú đều động viên và khuyến khích con. Vì Dâu là thành viên nhỏ tuổi nhất. Con cũng rất nghiêm túc và cố gắng để hoàn thành các buổi tập. Hy vọng là trong màn trình diễn tại Đại lễ 2/9, con sẽ hoàn thành suôn sẻ", anh Bạo chia sẻ.

Cha của Thủy Tiên cho biết buổi tập ngày 31/8 là lần đầu tiên cô bé gặp Mỹ Tâm. Sau đó, Thủy Tiên về kể lại rằng trong buổi tập, Mỹ Tâm đều động viên, khuyến khích con rất nhiều.

"Dâu kể cô Tâm luôn động viên con hãy tự tin, cố gắng để làm sao hát tốt nhất trên sân khấu. Ca sĩ Mỹ Tâm cũng ân cần, chỉnh lại các động tác cho con. Dâu thích cô Mỹ Tâm vì thân thiện và luôn rạng rỡ", anh Bạo chia sẻ.

Hà Thủy Tiên có năng khiếu âm nhạc từ bé. Đến 3 tuổi, vợ chồng anh Bạo bắt đầu cho con gái học bài bản tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. Thủy Tiên hiện là học sinh tại Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội).