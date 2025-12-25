Diễn viên Kim Sa được bạn trai kém 19 tuổi cầu hôn

Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu công khai mối quan hệ vào 2022. Thời gian đầu, chuyện tình cảm của họ gây bàn tán vì khoảng cách 19 tuổi.

Ngày 24/12, Sina đưa tin diễn viên Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu vừa thông báo về màn cầu hôn thành công thông qua một video. Trong chuyến đi tới Iceland, Tôn Thừa Tiêu quỳ gối cầu hôn bạn gái hơn 19 tuổi. Trong video ghi lại khoảnh khắc lãng mạn, sau khi cầu hôn thành công, Tôn Thừa Tiêu đã ôm Kim Sa và cả hai hôn nhau trên bãi biển.

Kim Sa và Tôn Thành Tiêu sắp kết hôn. Ảnh: Sina.

Năm 2022, Kim Sa chính thức công khai mối quan hệ với Tôn Thừa Tiêu, diễn viên trẻ vừa tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải. Thời điểm đó, mối quan hệ giữa 2 người gây ra tranh luận bởi cách biệt tuổi tác. Có thông tin hai ngôi sao gặp nhau tại một bữa tiệc và Tôn Thừa Tiêu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để theo đuổi bạn gái, Tôn Thừa Tiêu đã nấu hơn một trăm món ăn khác nhau. Sau gần 2 tháng, họ trở thành người yêu.

Năm 2023, Tôn Thừa Tiêu thú nhận trên một chương trình anh cảm thấy bất an trong mối quan hệ với đàn chị. Là một sinh viên mới tốt nghiệp, anh cảm thấy nghèo là một trong những lý do khiến anh không đủ tốt đối với nữ ca sĩ nổi tiếng. Anh hy vọng có thể tích luỹ tiền bằng cách làm việc chăm chỉ trong tương lai để mua trang sức cho bạn gái và chuẩn bị đám cưới.

Trong khi đó, Kim Sa cũng nhiều lần công khai ủng hộ bạn trai và cho biết Tôn Thừa Tiêu rất tham vọng, sống có trách nhiệm. Hai người cũng đã thảo luận về thỏa thuận tiền hôn nhân trên một chương trình truyền hình.

Kim Sa sinh năm năm 1983 tại Thượng Hải, là ca sĩ kiêm diễn viên. Năm 2002, cô được công chúng biết đến nhờ bộ phim Khung trời tuổi 18... Ngoài ra, cô tham gia nhiều phim khác nhau như Thần thoại, Thành phố lớn lãng mạn nhỏ… Năm 2020, cô góp mặt trong chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.