Thấy gì từ các chương trình sống còn ở Việt Nam

Trước Tân binh toàn năng, một số chương trinh sống còn về âm nhạc đã lên sóng ở Việt Nam nhưng vẫn chưa được công chúng quan tâm, chú ý.

Khi Anh trai “say hi” mùa 2 kết thúc, đã có tin đồn râm ran trên mạng xã hội rằng đơn vị sản xuất sẽ tập trung cho một chương trình sống còn tuyển thực tập sinh mới. Chưa rõ thực hư thông tin này nhưng đã có những khán giả lo lắng chương trình sẽ khó thành công như cách Anh trai “say hi” hoặc Em xinh “say hi” mùa 2 đã làm.

Trước đó, nhà sản xuất của Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió đã tạm gác lại 2 chương trình này để tập trung cho Tân binh toàn năng - game show xoay quanh hoàn toàn những gương mặt mới. Đây là một chương trình được đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp dù khâu biên tập còn nhiều hạn chế.

Thấy gì từ Tân binh toàn năng

Với sự đồng hành của bộ 3 nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Tóc Tiên, SOOBIN và Kay Trần cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Hàn Quốc, chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nam Tân binh toàn năng thời gian đầu cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Dù sao đây cũng là chương trình đàn em của Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió nên khán giả ban đầu vẫn có sự chú ý nhất định.

Những tập phát sóng đầu tiên ghi dấu ấn mạnh mẽ khi liên tục dẫn đầu hoặc góp mặt trong top các chương trình giải trí được bàn luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội, theo dữ liệu từ YouNet Media. Đặc biệt, vòng bình chọn đầu tiên kết thúc vào tháng 6 đã thu hút hơn 5,23 triệu lượt phiếu từ người hâm mộ, khẳng định sức hút từ dàn thí sinh và kịch bản đầy kịch tính.

Chương trình Tân binh toàn năng chưa bùng nổ về truyền thông dù được đầu tư lớn. Ảnh: NSX.

Tuy nhiên, ở giai đoạn cao trào hơn, Tân binh toàn năng vẫn chưa thể vượt qua đối thủ nặng ký Em xinh "say hi" về mức độ lan tỏa trên nền tảng trực tuyến. Theo thống kê trong khoảng thời gian từ 9/7 đến 15/7, Em xinh "say hi" vững vàng vị trí dẫn đầu với 546.000 lượt thảo luận, Gia đình Haha ở hạng nhì (272.000 lượt) và Tân binh toàn năng xếp thứ ba (95.000 lượt). Sự chênh lệch này cho thấy cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các format giải trí âm nhạc thực tế trong mùa hè năm nay.

Từ tháng 10, chương trình bước vào giai đoạn khốc liệt hơn khi các thí sinh đối đầu trực tiếp với những nhóm nhạc nước ngoài. Lúc này, chương trình cũng được phát sóng trên truyền hình. Thời gian qua, một số thí sinh trong show lọt vào các bảng xếp hạng ngôi sao truyền hình được thảo luận nhiều nhất trong tuần, theo thống kê của Socialite.

Dẫu vậy, danh tiếng của các thí sinh trong chương trình vẫn chưa bùng nổ. Có thể nói, trong thời gian qua, Tân binh toàn năng chưa thể vượt qua sức nóng của các đối thủ Anh trai “say hi”, Em xinh “say hi” và cũng chưa vượt qua chính thành công của các chương trình tiền nhiệm trong cùng công ty sản xuất.

Vpop chưa có đất cho show sống còn?

Trước đó, đã có nhiều chương trình tuyển chọn với format thần tượng tương tự Tân binh toàn năng đã diễn ra ở Vpop nhưng gần như chưa show nào thành công.

Vote For Five có khoảng 2 tháng lên sóng vào cuối năm 2022. Với format sinh tồn, chương trình này có 100 thí sinh tham gia và ngay tập đầu tiên đã có 28 thí sinh bị loại ở vòng đầu tiên.

Có sự tham gia của 3 mentor Đông Nhi - Isaac - Trúc Nhân nhưng chương trình trao toàn bộ quyền quyết định vào tay các khán giả. Như Đông Nhi chia sẻ, đây là chương trình có độ gắt gao ở việc tuyển chọn. Mục đích của chương trình là tạo áp lực để các thí sinh có thể tỏa sáng nhất.

Những thành viên có lượt bình chọn cao nhất gia nhập nhóm nhạc của chương trình. Kịch bản này tương tự các game show “sống còn” Hàn Quốc, chẳng hạn Producer 101. Cuối cùng, người chiến thắng gồm Gusty, Alex Dương, Jayden, Cường Bạch, JiroH và JBin.

Thế nhưng 3 năm qua, sản phẩm ra mắt của họ vẫn chưa thấy tăm hơi. Nhóm nhạc này đã gần như biến mất khỏi thị trường âm nhạc.

Nhóm nhạc LIME tan rã sau vài năm hoạt động. Ảnh: FBNV.

Thực tế, các thành viên trong những nhóm nhạc LIME hay UNI5 đều từng chia sẻ việc hoạt động mô hình nhóm ở Vpop là không dễ dàng. Cát-xê tương đương ca sĩ solo nhưng chi phí đầu tư gấp nhiều lần. Do đó, việc duy trì một nhóm nhạc ở Vpop đã khó, để có lãi lại càng khó khăn hơn.

Nhóm nhạc LIME gồm 4 thành viên Kim Cương, Thúy Vy, Diệu Linh và Nhất Khanh ra mắt sau khi họ cùng tham gia chương trình có sự kết hợp của công ty Hàn Quốc là Ngôi sao Việt lên sóng năm 2014. LIME được đào tạo theo mô hình chuẩn Kpop và thậm chí có thời gian hoạt động ở Hàn Quốc. Thế nhưng chỉ sau ít năm hoạt động mờ nhạt, họ đã phải tan rã.

Theo Hứa Kim Tuyền - giám đốc âm nhạc Vote For Five - lý do các chương trình sống còn chưa có chỗ đứng ở Vpop không phải do khán giả Việt không ưa chuộng mà vì chưa có mô hình thần tượng đạt tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, ca sĩ solo dễ tìm bài hát, concept phù hợp. Trong khi đó, fan Việt đã có quá nhiều lựa chọn trong số các nhóm nhạc Hàn Quốc. Do đó, nhóm nhạc và show sống còn Việt nếu muốn chinh phục khán giả quê nhà thì hình ảnh, chất lượng âm nhạc phải bắt kịp quốc tế.