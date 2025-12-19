Đỗ Thị Hà xuất hiện cùng chồng doanh nhân

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã tham gia Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra với điểm cầu trung tâm tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội).

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đến sự kiện cùng chồng doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Tuy nhiên, hai người không ngồi cùng nhau. Khi thấy ông xã lên sân khấu, nàng hậu còn chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của doanh nhân. Hoa hậu mặc sơ mi trắng giản dị, trang điểm nhẹ nhàng trong lần hiếm hoi xuất hiện kể từ khi kết hôn.

Vợ chồng Đỗ Thị Hà tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Hà.

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà tạm gác các hoạt động giải trí. Cô dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động của công ty chồng.

Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội với sự tham gia của Hoàng Thuỳ, Thanh Thủy, Ngọc Hân... Cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng của cô dâu ở Thanh Hóa vào 16/10 và lễ cưới tại Quảng Trị - quê nhà chú rể - vào 22/10.

Trong buổi tiệc tối 22/10, Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ nửa kia: “Em sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ có một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua”.

Họ có khoảng 2 năm hẹn hò. Trong suốt thời gian bên nhau, hai người giấu kín chuyện tình cảm. Tới hôm ăn hỏi vào 16/10, Đỗ Thị Hà lần đầu đăng ảnh cùng ông xã.

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 13 Miss World 2021. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Luật kinh doanh.

