Angelababy tái xuất gợi cảm

Sau thời gian dài bị phong sát ngầm, Angelababy đang dần trở lại với các hoạt động giải trí. Thời gian qua, nữ diễn viên tham gia một số sự kiện.

QQ đưa tin, Angelababy mới đây thu hút sự chú ý khi tham gia sự kiện do tạp chí BB Art tổ chức. Sự kiện này còn có một số ngôi sao như Huỳnh Dịch, Chung Lệ Đề, Lý Trị Đình, Vu Hiểu Quang… tham dự.

Trong sự kiện, nữ diễn viên mặc váy ôm sát màu vàng. Sau khoảng một năm bị “cấm sóng”, Angelababy gần đây bắt đầu trở lại với nhiều sự kiện khác nhau.

Hình ảnh mới của Angelababy. Ảnh: Sina.

Hôm 16/12, nữ diễn viên cập nhật tài khoản mạng xã hội bằng loạt ảnh mới. Trong các bức ảnh, Angelababy mặc áo khoác lông. Lớp trang điểm mắt khói theo phong cách cổ điển khiến ngoại hình của Angelababy trông có phần khác biệt, tờ QQ nhận xét.

Angelababy (Dương Dĩnh) sinh năm 1989 tại Thượng Hải, từng là “nữ hoàng quảng cáo” với nhan sắc lai Đức - Trung Quốc. Cô kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh năm 2015 sau 5 năm hẹn hò, trong đám cưới hoành tráng trị giá 200 triệu NDT. Tuy nhiên, từ 2018, cặp đôi rạn nứt vì mâu thuẫn tài chính.

Nữ diễn viên gặp khó khăn sau lệnh “phong sát ngầm” vì xem show Crazy Horse của Lisa năm 2023. Vụ việc khiến cô mất nhiều hợp đồng quảng cáo và vai diễn.

Sau vụ việc, Angelababy bị gắn mác "nghệ sĩ tồi" và bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội từ 1/11/2023. Thậm chí, khi chương trình Keep Running có sự tham gia của Angelababy được chiếu lại trên đài Chiết Giang, nữ diễn viên bị làm mờ mặt.

Sau khoảng một năm im ắng, Angelababy chính thức trở lại với bộ phim Tương tư lệnh vào đầu năm nay. Tuy nhiên, thành tích của phim khá ảm đạm, chưa thể giúp nữ diễn viên vực dậy danh tiếng.

Kể từ đó, cô bắt đầu tham gia một số sự kiện ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài nhưng tần suất chưa thường xuyên. Cô cũng chưa tham gia dự án phim mới nên sự nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể trở lại vị trí khi xưa.