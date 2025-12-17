Phim của Ngu Thư Hân bị chỉ trích dung tục

Ngu Thư Hân tiếp tục gặp sóng gió khi bộ phim mới của cô là "Song quỹ" vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung.

Theo QQ, dự án Song quỹ do Ngu Thư Hân và Hà Dữ đóng chính đang gây tranh cãi dữ dội vì nội dung được cho là loạn luân với nhiều cảnh thân mật, táo bạo. Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai Khương Mộ còn Hà Dữ đóng vai Cận Triêu. Cận Triêu được bố Khương Mộ nhận nuôi từ khi còn nhỏ.

Do đó, trong vài năm đầu đời, Khương Mộ luôn nhầm tưởng Cận Triêu là anh trai ruột. Sau này, hai người bị chia cách vì cha mẹ Khương Mộ ly hôn. Cận Triêu theo bố của Khương Mộ tới Thái Lan sinh sống. Về phần Khương mộ, mãi sau này, cô mới biết bản thân không có quan hệ huyết thống với Cận Triêu.

Một trong những cảnh phim gây tranh cãi của Song quỹ.

Tới năm 19 tuổi, khi bị mẹ ép sang Italy sinh sống cùng cha dượng, Khương Mộ quyết định bỏ tới Thái Lan để tìm cha và Cận Triêu. Vì cha đã có gia đình mới dẫn đến nhiều bất tiện, nên Khương Mộ đến nơi ở của Cận Triêu và sống cùng anh.

Lúc này, hai người có nhiều hành động “mập mờ”. Chẳng hạn, khi Khương Mộ đau bụng, cô kéo tay Cận Triệu sờ vào bụng để giúp sưởi ấm. Hay, Khương Mộ thậm chí mơ tới cảnh thân mật với anh trai ở hồ bơi.

Trong những tập gần đây, hai người bắt đầu hẹn hò và có nhiều cảnh quay táo bạo. Nội dung trên được là loạn luân do hai nhân vật không có quan hệ huyết thống nhưng từng xem nhau là anh em. Chưa kể, một số tình tiết được nhận xét táo bạo quá mức so với độ tuổi của nữ chính, QQ chỉ ra.

Tuy nhiên, cũng có một số khán giả bênh vực và cho rằng hai nhân vật chính không phải anh em ruột nên việc họ yêu nhau là bình thường.

Thời gian qua, Ngu Thư Hân liên tục gặp sóng gió vì bê bối liên quan đến việc kinh doanh của gia đình cô. Cùng lúc, hàng loạt video ghi lại thái độ được cho là kém duyên của nữ ca sĩ với bạn diễn cũng bị “đào” lại khiến cô càng bị chỉ trích dữ dội, thậm chí giảm lượng lớn người theo dõi trên trang cá nhân.

Mới đây, ê-kíp sản xuất phim Nhất niệm giang nam bất ngờ hủy theo dõi tài khoản của cô. Ngoài ra, bài đăng thông báo nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai chính trên trang của đoàn phim cũng biến mất. Điều này làm dấy lên nghi vấn ngôi sao sinh năm 1995 bị loại khỏi dự án này.