Ngu Thư Hân bị loại khỏi dự án phim mới?

Ê-kíp sản xuất "Nhất niệm giang nam" bỏ theo dõi Ngu Thư Hân, thậm chí ẩn bài đăng thông báo cô là nữ chính. Điều đó làm dấy lên thông tin nữ diễn viên bị loại khỏi đoàn phim.

Theo Ettoday đưa tin ngày 13/12, nữ diễn viên Ngu Thư Hân thời gian qua vướng vào bê bối liên quan đến việc kinh doanh của gia đình cô. Cùng lúc, hàng loạt video ghi lại thái độ được cho là kém duyên của nữ ca sĩ với bạn diễn cũng bị “đào” lại khiến cô càng bị chỉ trích dữ dội, thậm chí giảm lượng lớn người theo dõi trên trang cá nhân.

Ngu Thư Hân chưa thoát khỏi chuỗi ngày sóng gió. Ảnh: Vogue.

Đáng nói, bộ phim Nhất niệm giang nam từng công bố Ngu Thư Hân là nữ chính, còn Vương An Vũ đảm nhận vai nam chính. Tuy nhiên, mới đây, ê-kíp sản xuất phim bất ngờ hủy theo dõi tài khoản của cô. Ngoài ra, bài đăng thông báo nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai chính trên trang của đoàn phim cũng biến mất. Điều này làm dấy lên nghi vấn ngôi sao sinh năm 1995 bị loại khỏi dự án này. Bộ phim đã bị trì hoãn lịch quay suốt thời gian qua do ồn ào của nữ chính.

Trong khi đó, bộ phim Song quỹ do Ngu Thư Hân và Hà Dữ đóng vai chính vừa bất ngờ phát sóng vào 12/12 mà không có bất cứ thông báo hay hoạt động quảng bá nào. Khán giả cho rằng lý do nền tảng đột ngột chiếu phim là những bê bối thời gian qua của Ngu Thư Hân. Nữ diễn viên này vẫn đang phải hứng chịu sự tẩy chay và công kích gay gắt từ công chúng.

Trước đó, nền tảng trực thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) gỡ bỏ nội dung liên quan đến nữ diễn viên. Trên trang Giải trí CCTV, tên của cô không còn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, khởi nghiệp từ một số dự án phim nhỏ. Sau đó, cô tham gia chương trình Thanh xuân có bạn. Tại đây, biểu cảm được nhận xét lố đưa cô trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Kết thúc chương trình, ngôi sao sinh năm 1995 đạt hạng 2 chung cuộc và trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án The9.

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ sau đó nổi tiếng nhờ bộ phim Thương Lan Quyết. Thương Lan Quyết đạt lượt xem lớn và các video về phim lan truyền trên mạng xã hội. Trong phim, cô đảm nhận vai nữ chính Hoa Lan Nhỏ. Thành công của bộ phim đưa cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của lứa diễn viên nữ sinh sau năm 1995 tại Trung Quốc.