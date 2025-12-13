Anh trai căng thẳng trước chung kết

Chung kết Anh trai "say hi" diễn ra tối 13/12. Negav và buitruonglinh được dự đoán giành ngôi vị quán quân.

Negav và buitruonglinh đang cạnh tranh, bám đuổi khốc liệt cho ngôi vị quán quân của Anh trai "say hi". Sau suốt nhiều tháng, tới lúc này, người hâm mộ mới có cơ hội thể hiện “quyền lực” của họ thông qua những lá phiếu bình chọn.

Negav vẫn dẫn đầu với lượt phiếu bình chọn áp đảo trong suốt những ngày qua. Nhưng giai đoạn này, khi BTC không công khai lượt bình chọn, thứ hạng của các anh trai có thể có nhiều biến chuyển.

Negav có thể sẽ không còn vững vàng ở ngôi vương mà buitruonglinh biết đâu lại bứt phá để trở thành quán quân.

Cuộc rượt đuổi của các anh trai

Hai ứng viên nặng ký Negav và buitruonglinh đang tạo nên màn rượt đuổi kịch tính, hứa hẹn những bất ngờ lớn ở chặng cuối.

Tới 2/12, Negav giữ vững ngôi đầu bảng với lượng bình chọn vượt trội là 1,5 triệu vote, gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Nam ca sĩ này có phong cách biểu diễn thu hút, sáng sân khấu và các tiết mục ấn tượng xuyên suốt chương trình. Từ khi chương trình mở bình chọn, Negav luôn dẫn đầu.

Tới trưa 8/12, tức vài giờ trước khi BTC ẩn kết quả bình chọn, Negav vẫn dẫn đầu với 3,3 triệu bình chọn, cách biệt gần 500.000 vote so với vị trí thứ 2 của buitruonglinh. B Ray tạm đứng thứ 3 với 2,2 triệu bình chọn. Trong khi đó, Vũ Cát Tường, CONGB bám sát với lượt vote lần lượt là 2,1 triệu và 2 triệu.

Tới tối cùng ngày, Vũ Cát Tường vươn lên hạng 3, đẩy B Ray xuống hạng 4 với cách biệt vài trăm nghìn vote.

Negav và buitruonglinh đến gần nhất với ngôi vị quán quân Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể đảo chiều khi ban tổ chức quyết định không công khai kết quả bình chọn trong giai đoạn 8/12-13/12. Điều này mở ra cơ hội cho các đối thủ, đặc biệt là buitruonglinh - ứng viên được đánh giá cao về tài năng với ballad sâu lắng và sự tiến bộ ổn định.

buitruonglinh với lối hát nội tâm và sân khấu tinh tế, có thể tận dụng "ẩn số" này để bứt phá. Nếu duy trì đà ủng hộ từ fan, anh hoàn toàn có khả năng soán ngôi, biến cuộc đua thành màn lội ngược dòng. Sự cạnh tranh giữa hai cái tên này không chỉ là về tài năng mà còn phản ánh sức hút cộng đồng, nơi mỗi phiếu bình chọn đều có thể thay đổi cục diện.

Kết quả cuộc đấu đáng mong đợi

Nếu cuộc đua quán quân tập trung vào hai "ngựa ô" Negav - buitruonglinh, thì ba vị trí còn lại trong top 5 lại khó lường hơn bao giờ hết. Thứ hạng liên tục xáo trộn, với Vũ Cát Tường từng vững vàng ở hạng 3 đã có lúc tụt xuống hạng 5 rồi leo lại lên top 3 vào tối 8/12 do sự lên xuống thất thường của lượt phiếu.

Ca sĩ tài năng này vẫn là ứng viên sáng giá nhờ kinh nghiệm và các màn trình diễn đa dạng, nhưng áp lực từ đối thủ khiến mọi thứ trở nên mong manh.

Dựa trên xu hướng bình chọn trên website chính thức của chương trình - yếu tố quyết định cuối cùng - 3 suất còn lại nhiều khả năng thuộc về B Ray, CONGB, Vũ Cát Tường và Mason Nguyễn.

Đặc biệt là khi ở chung kết 2 diễn ra cách đây ít ngày của Anh trai “say hi”, Vũ Cát Tường tiếp tục tỏa sáng với dòng nhạc sở trường. Ca sĩ này thực tế ít thay đổi ở cuộc đấu năm nay. Thay vào đó, giọng ca sinh năm 1992 khẳng định bản thân ở khả năng sản xuất âm nhạc, dẫn dắt đồng đội cùng các bản nhạc thiên về pop, ballad, tập trung vào cảm xúc, nội dung.

Giọng hát đẹp, cảm xúc, mềm mại nhưng vẫn nội lực là thế mạnh của Vũ Cát Tường và ca sĩ này đã phát huy hết thế mạnh đó, kể cả ở chung kết. Do đó, không chỉ được ủng hộ từ lượng fan đông đảo sẵn có, Vũ Cát Tường còn được những khán giả theo dõi chương trình yêu thích.

B Ray nổi bật với flow rap sắc bén, CONGB mang đến năng lượng trẻ trung, trong khi Mason Nguyễn bất ngờ vươn lên nhờ lượng fan đông đảo và các tiết mục dễ viral.

Sự thay đổi liên tục này chứng tỏ sức mạnh của cộng đồng khán giả, nơi không chỉ tài năng mà cả sự gắn kết fanbase sẽ định đoạt kết quả.

B Ray luôn nằm trong top 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất. Ảnh: NSX.

B Ray đã có chiến thuật kêu gọi bình chọn khá thú vị và hiệu quả. Anh trai này tuyên bố sẽ tung bản nhạc mới nếu lọt top 4 hoặc giải nghệ nếu không đạt được thứ hạng mong muốn. Nếu một số anh trai khác không kêu gọi người hâm mộ bình chọn thì ngược lại, B Ray tự bỏ tiền để mua lượt vote cho bản thân.

Trên livestream, B Ray còn gọi điện cho tổng đài để hỏi lý do anh bình chọn cho bản thân nhưng không lên vote. Hoặc, trong concert của đàn em Captain Boy, rapper này không ngại kêu gọi các anh trai của mùa 1 bỏ phiếu cho anh.

Cách B Ray kêu gọi khá hài hước, dí dỏm và có phần “ồn ào” khiến nhiều khán giả quyết định bỏ phiếu cho anh trai này. Nhưng điều quan trọng, B Ray đã thỏa mãn sự kỳ vọng của khán giả về sự đa năng trong chương trình, hát, nhảy và rap đều tốt. Hơn hết, các sản phẩm âm nhạc của team anh đều bắt tai.

Kết quả của chiến thuật kêu gọi hài hước là B Ray từng không vào nổi top 6 thì tới chiều 2/12 đã vươn lên hạng 3 với hơn 972.000 bình chọn. Ở trưa 8/12, anh vẫn vững vàng ở hạng 3 nhưng cách biệt không lớn so với hạng 4, 5 của Vũ Cát Tường và CONGB. Tới tối 8/12, anh bị đẩy xuống hạng 4. Do đó, thứ hạng của B Ray vẫn còn nguy hiểm.

Nếu kết quả Best5 hoàn toàn dựa vào bình chọn trên trang web, top 5 gần như chắc chắn thuộc về Negav, buitruonglinh, B Ray, Vũ Cát Tường và CONGB. Về tài năng, họ xứng đáng với vị trí này. Tuy nhiên, trường hợp Negav nếu trở thành quán quân chắc chắn nổ ra tranh cãi bởi anh trai này vướng nhiều ồn ào đời tư từ trước khi chương trình lên sóng.