Đằng sau việc Lê Dương Bảo Lâm cầu cứu

Theo những gì Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, fan meeting của anh rơi vào tình trạng ế ẩm nghiêm trọng dù ngày diễn ra đang đến gần.

Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng thấy của các sự kiện âm nhạc và gặp gỡ fan tại Việt Nam. Từ concert hoành tráng đến fan meeting, gần như mỗi tháng đều có ít nhất một chương trình diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM hay các tỉnh thành khác. Sắp tới thêm nhiều fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm, Cody Nam Võ... diễn ra.

Phần lớn sự kiện thuộc về ca sĩ, nhưng diễn viên cũng bắt đầu thử sức, dù số lượng còn hạn chế.

Tuy nhiên, giữa dòng chảy sôi động ấy, không ít chương trình rơi vào cảnh ế vé, chứng tỏ thành bại phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là chỉ theo trào lưu.

Sự bùng nổ từ nhu cầu gặp gỡ

Fan meeting thịnh hành ở thị trường Hàn Quốc từ nhiều năm qua. Đây là cơ hội để người hâm mộ gặp gỡ thần tượng, để được tiếp xúc gần gũi và thân mật hơn với họ.

Các buổi fan meeting thường được tổ chức ở địa điểm nhỏ hơn với số lượng người tham dự hạn chế so với concert. Kịch bản chương trình cũng được thiết kế khác đi để tạo ra sự kết nối cá nhân hơn giữa nghệ sĩ với người hâm mộ.

Một buổi gặp gỡ người hâm mộ Kpop điển hình được chia thành nhiều phần bao gồm trò chơi, hỏi đáp và các tiết mục biểu diễn đặc biệt. Các nhóm nhạc Kpop cũng thường mang tới những sân khấu đặc biệt như nhóm nhạc nam hóa trang và nhảy theo vũ đạo của nhóm nữ, hay diễn viên phim truyền hình thể hiện khả năng ca hát và nhảy múa.

Han Sara chụp ảnh cùng người hâm mộ trong fan meeting. Ảnh: NVCC.

Cũng có những trường hợp họ mời người hâm mộ lên sân khấu chơi trò chơi hoặc tái hiện lại khoảnh khắc kinh điển trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Để nâng cao trải nghiệm, các buổi gặp gỡ người hâm mộ còn cung cấp những ưu đãi đặc biệt, chẳng hạn card, poster có chữ ký độc quyền, chụp ảnh lưu niệm hoặc bắt tay với thần tượng…

Fan meeting tại Việt Nam đang được áp dụng với công thức tương tự. Ở buổi gặp gỡ fan diễn ra giữa tháng 11, Han Sara tổ chức nhiều phần trò chơi cho khán giả tham gia sự kiện và người chiến thắng trong những thử thách đó nhận được card có chữ ký của nữ ca sĩ.

Sức hút của fan meeting, concert tại Vpop trong khoảng 2 năm trở lại đây xuất phát từ nhu cầu kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả sau thời kỳ gián đoạn vì dịch bệnh. Các sự kiện không chỉ dừng ở biểu diễn mà còn là cơ hội giao lưu, chụp ảnh, ký tên, tạo cảm giác gần gũi.

Đặc biệt, sự bùng nổ của 2 chương trình Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai đã kéo theo sự gia tăng đáng kể của loại hình sự kiện này.

Sau thành công của Anh trai "say hi", Cody Nam Võ có fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: FBNV.

Tại Hà Nội và TP.HCM, hàng loạt ca sĩ như Quang Hùng MasterD, Soobin, Jun Phạm, Duy Khánh, Neko Lê, Cường Seven, Trương Thế Vinh, Song Luân, Dương Domic, JSol, Hải Đăng Doo… đã diễn ra trong suốt hơn một năm qua.

Là một trong những anh trai của Anh trai “say hi” mùa 2, Cody Nam Võ tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp với chủ đề Tiệc kho báu vào 17/12 tại TP.HCM.

Lo ngại tình trạng ế vé và mong muốn tổ chức sự kiện chỉn chu nhất có thể, ê-kíp Cody chỉ bán ra 290 vé.

Nhưng điều bất ngờ cho chính ê-kíp là số vé đó được tẩu tán chỉ trong vài phút và thực tế, lượng khán giả mong muốn mua vé để tham gia sự kiện vẫn còn.

Không phải cứ tổ chức là bán được vé

Tuy nhiên, không phải chương trình nào cũng thành công. Một số fan meeting rơi vào cảnh ế vé đáng báo động hoặc bị hủy bỏ phút chót.

Tối 28/10, đơn vị tổ chức fan meeting tại Hàn Quốc của Nhà Xương Rồng gồm Bùi Công Nam, Duy Khánh, Thanh Duy và Thiên Minh thông báo hủy show. Lý do cụ thể không được đơn vị tổ chức tiết lộ. Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện này diễn ra ngày 11/11 tại Seoul.

Nhà Xương Rồng với 4 anh tài Bùi Công Nam, Duy Khánh, Thanh Duy và Thiên Minh được chú ý từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai phát sóng năm 2024. Ê-kíp không nêu rõ lý do nhưng nhiều khán giả dự đoán nguyên nhân có thể là ế vé.

Fan meeting của Lâm Thanh Nhã và Lê Dương Bảo Lâm cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu. Chương trình của Lâm Thanh Nhã tại Hà Nội chỉ lấp đầy một phần nhỏ chỗ ngồi.

Tại sự kiện diễn ra ở Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Thanh Nhã rưng rưng nói: "Vé của mình bán không hết, có nhiều khoảng trống ở dưới kia. Nhưng không sao cả vì mục đích ban đầu của mình là buổi gặp gỡ chung với nhau. Mình xin phép cho các bạn phía trên xuống dưới để có thể ngồi vào những khoảng trống này".

Sự kiện có giá vé 690.000 đồng tới 2,290 triệu đồng. Mức giá này được đánh giá là khá cao so với danh tiếng ở hiện tại của Thanh Nhã. Anh nổi tiếng từ Mưa đỏ nhưng hiệu ứng của phim thời điểm này đã giảm nhiệt. Lâm Thanh Nhã cũng chưa có đủ lượng fan cứng để có thể lấp đầy chỗ ngồi.

Theo chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm, fan meeting của anh rơi vào tình cảnh ế ẩm. Ảnh: FBNV.

Còn Lê Dương Bảo Lâm, dù nổi tiếng với tương tác cao trên mạng xã hội, anh cũng rơi vào tình trạng ế vé. Suốt những ngày qua, nam diễn viên đăng nhiều bài viết than thở, "kêu cứu". Sau hơn một tuần mở bán, diễn viên nói chỉ bán được 149 vé trong tổng hơn 1.600 vé. Đến trưa 11/12, con số được nâng lên hơn 400.

Cũng có khán giả đặt nghi vấn liệu Lê Dương Bảo Lâm có đang tạo chiêu trò tăng tương tác, nhưng theo kết quả hiển thị trên trang bán vé tới trưa 11/12, chỉ có hạng vé VVIP S1 và VVIP S2 được bán hết. Tất cả hạng vé còn lại vẫn ế ẩm.

Sự kiện được thiết kế 12 khu vực ghế ngồi với mức giá dao động từ 900.000 đồng tới 1,6 triệu đồng cùng danh sách khách mời khá đông đảo.

Có nhiều lý do dẫn đến sự ế ẩm cho Lê Dương Bảo Lâm, đầu tiên là anh nổi tiếng nhưng có thể thiếu lượng fan cứng sẵn sàng chi tiền để tham gia sự kiện. Nam diễn viên thậm chí thực hiện fan meeting tới 2 ngày với lượng khán giả lên tới hàng nghìn người. Trong khi đó, quy mô trung bình của các fan meeting của ca sĩ nổi tiếng thời gian qua thường chỉ vài trăm người. Thêm vào đó, ngày 27/12 lại trùng với concert Anh trai “say hi” cũng tại TP.HCM.

Sự chênh lệch bán vé giữa các fan meeting phản ánh rõ nét thị trường giải trí Việt đang chuyên nghiệp hóa. Các sự kiện bùng nổ nhưng để diễn ra thành công còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố, từ lượng khán giả trung thành, địa điểm, quy mô tới thời gian diễn ra. Không phải ai cũng đủ sức hút để tổ chức thành công, ngay cả khi họ đang hot trên mạng.

Dù vậy, sự bùng nổ của fan meeting và concert năm 2025 vẫn là tín hiệu tích cực, góp phần đưa ngành giải trí Việt gần hơn với quốc tế.