Đào Lê Phương Chi giành ngôi quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025

Vượt qua 14 thí sinh, Đào Lê Phương Chi giành giải quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025. Cô có giọng hát nội lực, cảm xúc.

Tối 9/12, Nhà hát Hồ Gươm sáng đèn trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải Tiếng hát Hà Nội 2025 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức. Không khí náo nhiệt, khán phòng kín chỗ cho thấy sức hút bền bỉ của cuộc thi sau nhiều tháng diễn ra.

Ở đêm tranh tài cuối, 15 thí sinh mang đến 15 cá tính riêng biệt. Dù mỗi phần trình diễn vẫn có những khoảnh khắc tiếc nuối, các thí sinh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với kỹ thuật ngày càng chắc chắn, tư duy âm nhạc trưởng thành hơn và tinh thần biểu diễn tự tin.

Giây phút chiến thắng của Đào Lê Phương Chi. Ảnh: BTC.

Cuối cùng, giải quán quân với tổng giá trị 600 triệu đồng, gồm tiền mặt và xe thuộc về Đào Lê Phương Chi.

Ở đêm cuối, Phương Chi lựa chọn hai ca khúc Sông Dakrong mùa xuân về và Người Hà Nội. Giọng hát nội lực, cách xử lý tinh tế cùng khả năng truyền cảm xúc giúp cô nổi bật giữa dàn thí sinh mạnh, chinh phục hoàn toàn hội đồng giám khảo và khán giả.

Ngoài ra, 3 giải nhất theo 3 phong cách (mỗi giải trị giá 100 triệu đồng) được trao cho Nguyễn Phương Anh (thính phòng), Nguyễn Thuỵ Hải Anh (nhạc nhẹ), không có thí sinh giành giải này ở mục dân gian.

3 giải nhì theo 3 phong cách (mỗi giải trị giá 50 triệu đồng) gồm thính phòng: Võ Tấn Đạt - Phạm Hồng Ánh, dân gian: Nguyễn Gia Linh - Võ Thị Duyên, nhạc nhẹ: Nguyễn Văn Việt Cường.

3 giải ba theo 3 phong cách (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng): thính phòng: Hoàng Văn Hiệp, dân gian: Hoàng Khánh Ly và nhạc nhẹ: Nguyễn Lê Duy Anh.

Dàn thí sinh năm nay tới từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật, trường đại học, trung tâm âm nhạc và cộng đồng yêu ca hát tại Hà Nội, đồng thời có sự tham gia của thí sinh đến từ các tỉnh thành và thậm chí quốc tế.

Đào Lê Phương Chi khi thể hiện tiết mục Sông Dakrong mùa xuân về.

Ba phong cách thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ tạo nên một sân khấu đa sắc, giàu tính học thuật lẫn tính trình diễn.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là hội đồng chuyên môn hùng hậu nhất từ trước tới nay, gồm 36 giám khảo và cố vấn được luân chuyển theo từng vòng. Thành phần hội đồng là các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ và giảng viên thanh nhạc.

Họ đánh giá thí sinh dựa trên kỹ thuật, âm sắc, sáng tạo, khả năng biểu cảm và phong thái sân khấu, bảo đảm tính công bằng, chuyên môn cao.

Không chỉ là đêm tôn vinh âm nhạc, chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 còn mang ý nghĩa cộng đồng. Ban tổ chức công bố ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ thiện nguyện - Đài Hà Nội nhằm hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, lan tỏa truyền thống tương thân tương ái của người Việt.