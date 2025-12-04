Wean Lê sau cú bứt phá ở Anh trai 'say hi'

Sau Anh trai “say hi”, Wean Lê trở thành một trong những ca sĩ, rapper đắt show. Các dự án của anh cũng được khán giả quan tâm.

Ngày 3/12, Wean Lê có MV mới mang tên Gió, đánh dấu sự trở lại sau thành công của Anh trai “say hi”. MV có sự kết hợp của nữ ca sĩ Marzuz.

Bài hát có giai điệu không quá bùng nổ mà nhẹ nhàng, dễ nghe truyền tải thông điệp về sức sống đổi mới và sự gắn kết của thế hệ trẻ, hướng tới một tương lai xanh sạch. MV thuộc dự án Nhấn kết nối - Bật thay đổi nằm trong sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu của Liên minh châu Âu (EU).

Wean Lê và Marzuz hợp tác trong dự án mới. Ảnh: FBNV.

Lấy gió làm nguồn cảm hứng, MV được Wean và marzuz xây dựng như hành trình khám phá nội tại, đồng thời mở rộng mối liên hệ với môi trường và xã hội.

Phần hình ảnh của MV cũng đơn giản, nhẹ nhàng. Kết hợp với âm nhạc, ê-kíp thực hiện mong muốn khắc họa năng lượng tuổi trẻ, sự chuyển mình tích cực và khả năng kết nối con người với thiên nhiên để thúc đẩy thay đổi.

Ca khúc nhấn mạnh mọi bước đi hướng tới bền vững đều xuất phát từ sức mạnh bên trong mỗi người - từ việc tự nhận thức, nuôi dưỡng ý tưởng mới mẻ đến hành động cụ thể.

Nam rapper trước đó được chú ý thông qua chương trình Anh trai "say hi". Ở những tập đầu, Wean Lê khá khép kín, ít giao tiếp. Thời lượng xuất hiện trên sóng của rapper cũng không nhiều như các anh trai khác. Song càng vào sâu, anh luôn là cái tên được các đội trưởng lựa chọn đầu tiên, nhờ khả năng rap tốt, biết sản xuất âm nhạc.

Sau chương trình, Wean Lê trở thành một trong những anh trai đắt show. Nam rapper đi diễn nhiều nơi, tham gia các sự kiện giải trí.

Rapper được chú ý nhiều sau show Anh trai. Ảnh: FBNV.

Anh cũng là thành viên cố định của chương trình Đấu trường gia tốc. Giữa tháng 10, Wean Lê có MV Bao lâu rồi em với giai điệu trẻ trung, sôi động nhưng hạn chế ở chỗ khó nghe rõ lời. Sau khoảng một tháng phát hành, MV đạt hơn 500.000 lượt xem.

Wean Lê sinh năm 1998, là rapper kiêm fashionista. Anh sở hữu một thương hiệu thời trang riêng. Trong lĩnh vực âm nhạc, Wean Lê được biết tới qua một số ca khúc như Ai biết, Một người vì em… Anh cũng tham gia đóng phim Trường học bá vương.