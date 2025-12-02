Soobin gây lo lắng

Soobin bị sốt, sưng họng và ớn lạnh. Thời gian qua, anh dành nhiều tâm huyết lẫn thời gian để chuẩn bị cho concert.

Mới đây, một khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi concert của Soobin chỉ kéo dài 3 tiếng. Sau đó, nam ca sĩ cho biết nếu concert kéo dài hơn, có thể anh phải ra về bằng cáng.

Cùng lúc, giọng ca sinh năm 1992 đăng tải kết quả khám sức khỏe. Theo đó, anh bị phù nề niêm mạc mũi, sung huyết cuốn mũi giữa. Nam ca sĩ còn bị sung huyết niêm mạc họng và chảy mủ ở amidan. Theo Soobin, ngay sau concert, anh bị sưng họng, sốt nhẹ và ớn lạnh.

Soobin trong concert mới đây. Ảnh: FBNV.

Vừa qua, Soobin tổ chức thành công SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL tại TP.HCM với sự tham gia của khoảng 10.000 khán giả. Đêm nhạc thỏa mãn mong đợi của khán giả khi được dàn dựng công phu, chỉn chu với cấu trúc nhiều chương tách biệt, thể hiện hình ảnh Soobin trên từng chặng hành trình nghệ thuật suốt 14 năm qua.

Trên sân khấu, Soobin hát live, chơi nhiều loại nhạc cụ như trống (mở màn), piano (phần ballad), đàn bầu (phần nhạc dân tộc)... Nam ca sĩ thể hiện một số bản hit như Đã đến lúc, BlackJack, Superstar, Hey, Bật nó lên, Lu mờ, Ai mà biết được, Trò chơi... Đêm nhạc có một số khách mời như NSND Huỳnh Tú, Binz, Vstra…

Trước thềm concert, Soobin và công ty của anh đối mặt với loạt tranh luận từ người hâm mộ. Đỉnh điểm là 27/11, nhiều fansite của nam ca sĩ tuyên bố tạm dừng hoạt động.

Tranh luận trong cộng đồng fan của Soobin xuất phát từ tin đồn Lê Bin Thế Vĩ - thí sinh trong chương trình Tân binh toàn năng - sẽ tham gia concert của anh tài này. Thậm chí có thông tin tân bình này sẽ cùng đàn anh song ca ca khúc Giá như.

Soobin sinh năm 1992, là ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit như Phía sau một cô gái, Dancing in the Dark, Tháng Năm… Năm 2024, anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và thành công hâm nóng tên tuổi để trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất thời gian qua.