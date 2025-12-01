Quỳnh Lương nói về việc bị chê bai ngoại hình

Quỳnh Lương chia sẻ cô sốc khi bị chê già như 45 tuổi. Thời gian gần đây, nữ diễn viên tạm dừng đóng phim để chăm sóc con gái mới sinh.

Quỳnh Lương mới đây chia sẻ việc bị miệt thị ngoại hình. Sau khi sinh em bé, nữ diễn viên nhận những ý kiến tiêu cực về vẻ ngoài, đặc biệt trong livestream mới.

“Đọc được bình luận nói tôi đẻ xong giảm cân, mặt già như 45 tuổi, nghe mà như đâm một nhát vào tim vậy. Tôi vẫn đang 51 kg, nhưng khung xương nhỏ. Tôi bị mập từ bụng trở xuống chứ không bao giờ vào mặt nên luôn gầy như vậy, dù chân tay đầy thịt. Hồi chưa bầu, tôi cũng 46 kg chứ không gầy. 30 tuổi, sinh 2 bé, trộm vía mặt không nếp nhăn và mụn mà các bạn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Quỳnh Lương sinh con gái vào tháng 8. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, nữ diễn viên giải thích thêm cô livestream lúc 22h nên để mặt mộc, không trang điểm. Đó có thể là lý do khán giả thấy cô cứng hơn so với độ tuổi thật.

Quỳnh Lương (tên thật Lương Thị Mai Quỳnh) sinh năm 1995, tại Phú Thọ. Quỳnh Lương bước chân vào ngành giải trí với vai trò người mẫu ảnh, sau đó tham gia nhiều MV như Tự tâm, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy… Gần đây, cô đóng phim Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu hay Không ngại cưới chỉ cần một lý do.

Nữ diễn viên và ông xã Tiến Phát quen nhau thông qua chương trình Người ấy là ai. Họ có khoảng 2 năm yêu đương trước khi kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi hồi tháng 3.

Theo nữ diễn viên, cô được gia đình chồng yêu thương chăm sóc. Gia đình chồng chịu thương chịu khó, sẵn sàng giúp đỡ con dâu mỗi khi cô cần. Ngày 11/8, nữ diễn viên sinh con gái tại một bệnh viện ở TP.HCM.