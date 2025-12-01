Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Quỳnh Lương nói về việc bị chê bai ngoại hình

  • Thứ hai, 1/12/2025 12:58 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Quỳnh Lương chia sẻ cô sốc khi bị chê già như 45 tuổi. Thời gian gần đây, nữ diễn viên tạm dừng đóng phim để chăm sóc con gái mới sinh.

Quỳnh Lương mới đây chia sẻ việc bị miệt thị ngoại hình. Sau khi sinh em bé, nữ diễn viên nhận những ý kiến tiêu cực về vẻ ngoài, đặc biệt trong livestream mới.

“Đọc được bình luận nói tôi đẻ xong giảm cân, mặt già như 45 tuổi, nghe mà như đâm một nhát vào tim vậy. Tôi vẫn đang 51 kg, nhưng khung xương nhỏ. Tôi bị mập từ bụng trở xuống chứ không bao giờ vào mặt nên luôn gầy như vậy, dù chân tay đầy thịt. Hồi chưa bầu, tôi cũng 46 kg chứ không gầy. 30 tuổi, sinh 2 bé, trộm vía mặt không nếp nhăn và mụn mà các bạn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Quynh Luong anh 1

Quỳnh Lương sinh con gái vào tháng 8. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, nữ diễn viên giải thích thêm cô livestream lúc 22h nên để mặt mộc, không trang điểm. Đó có thể là lý do khán giả thấy cô cứng hơn so với độ tuổi thật.

Quỳnh Lương (tên thật Lương Thị Mai Quỳnh) sinh năm 1995, tại Phú Thọ. Quỳnh Lương bước chân vào ngành giải trí với vai trò người mẫu ảnh, sau đó tham gia nhiều MV như Tự tâm, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy… Gần đây, cô đóng phim Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu hay Không ngại cưới chỉ cần một lý do.

Nữ diễn viên và ông xã Tiến Phát quen nhau thông qua chương trình Người ấy là ai. Họ có khoảng 2 năm yêu đương trước khi kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi hồi tháng 3.

Theo nữ diễn viên, cô được gia đình chồng yêu thương chăm sóc. Gia đình chồng chịu thương chịu khó, sẵn sàng giúp đỡ con dâu mỗi khi cô cần. Ngày 11/8, nữ diễn viên sinh con gái tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Minh Hạo

Quỳnh Lương Tiến Phát Gara hạnh phúc Lối nhỏ vào đời Đừng làm mẹ cáu

Đọc tiếp

Huong Ly bi mat an hoi hinh anh

Hương Ly bí mật ăn hỏi

19:28 29/11/2025 19:28 29/11/2025

0

Á hậu Hương Ly tổ chức lễ cưới vào 6/12 tại Hà Nội. Khách mời được yêu cầu mặc đồ màu nâu, be khi tới buổi lễ.

Hua Vy Ninh cuoi hinh anh

Hứa Vỹ Ninh cưới

15:49 28/11/2025 15:49 28/11/2025

0

Dàn sao gồm Đào Tinh Oánh, Trần Di Dung, Trần Mỹ Phượng, Kha Chấn Đông... sẽ tham dự lễ cưới của Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh vào tối 28/11.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý