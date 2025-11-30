Eun Jung (T-ara) lộng lẫy trong ngày cưới

Nhiều ngôi sao Hàn Quốc như các thành viên T-ara, Gyuri (KARA)... đã dự lễ cưới của Eun Jung và đạo diễn Kim Byung Woo.

My Daily đưa tin ngày 30/11, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Ham Eun Jung (thành viên nhóm T-ara) và đạo diễn Kim Byung Woo tổ chức lễ cưới lúc 13h cùng ngày tại Grand Hyatt Seoul, Hàn Quốc.

Một số thành viên của T-ara là Boram, Qri, Hyomin và Jiyeon tới chúc mừng cặp đôi. Buổi lễ không có người chủ trì, mà thay vào đó, các thành viên nhóm T-ara cùng một số bạn bè thân thiết khác của cô dâu, chú rể lên phát biểu.

Hình ảnh trong lễ cưới của Eun Jung. Ảnh: Sports Chosun.

Buổi lễ còn một số người nổi tiếng khác như Yoon Da Hoon, người đã đóng vai cha của Eun Jung trong bộ phim một truyền hình của KBS, diễn viên Park Hae Soo, Ha Jung Woo hay Gyuri (thành viên nhóm KARA)...

Cô dâu, chú rể gặp nhau tại một buổi gặp mặt của giới điện ảnh. Sau đó, họ trở nên thân thiết và tiến tới hôn nhân. Hai người giữ kín mối quan hệ trong suốt thời gian hẹn hò.

Năm ngoái, mẹ của Eun Jung qua đời giữa lúc nữ ca sĩ có lịch trình ở Việt Nam. Sau đó, cô phải gấp rút trở về Hàn Quốc. Trong suốt thời gian đó, đạo diễn Kim Byung Woo luôn ở bên chăm sóc bạn gái, giúp cô có thêm niềm tin trong việc xây dựng gia đình.

Thời điểm tuyên bố kết hôn, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi từng nghĩ tập trung vào công việc là trên hết, nhưng sau khi mất mẹ, tôi phải đối mặt với thực tế. Tôi muốn xây dựng một gia đình ấm áp".

Ham Eun Jung sinh năm 1988, ra mắt với tư cách diễn viên nhí vào năm 1995. Sau đó, cô bước vào ngành công nghiệp âm nhạc năm 2009 với nhóm nhạc nữ 6 thành viên T-ara. Nhóm nhận được nhiều sự yêu mến với những bản hit như Bo Peep Bo Peep, Crazy Because of You, Roly-Poly…

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn phát triển sự nghiệp diễn xuất khi tham gia nhiều bộ phim, chẳng hạn The Queen's House, The First Man... Trong khi đó, đạo diễn Kim Byung Woo giành giải Đạo diễn mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Buil năm 2013 cho bộ phim The Terror Live.