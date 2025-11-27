Chuyện tình yêu của MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy

Tối 27/11, tiền vệ Phạm Đức Huy bất ngờ công bố tin vui cầu hôn thành công bạn gái . Anh đăng tải hình ảnh quỳ gối, trao nhẫn cho bạn gái - MC Mù Tạt (tên thật Nguyễn Huyền Trang). Trong một bức ảnh, nữ MC rạng rỡ khoe chiếc nhẫn kim cương và tình tứ hôn má người yêu. Kèm theo khoảnh khắc lãng mạn, Đức Huy hài hước viết: "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu mất một trụ cột. Đơn hàng đã chốt".

Trong khi đó, Mù Tạt nhớ lại giây phút được bạn trai cầu hôn: “Trong lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ - nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay ‘xấu xí’ hơn nữa, người bên cạnh vẫn luôn bên cạnh. Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé”.

Cặp đôi được đồn đoán hẹn hò từ đầu năm, khi hình ảnh họ tay trong tay trong trang phục áo dài lan truyền rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, cả hai thường xuyên đăng ảnh thân mật, có những cử chỉ ngầm thừa nhận mối quan hệ qua bài đăng cá nhân.

Thời điểm Mù Tạt vướng tin là người thứ 3 xen vào mối quan hệ của Đức Huy và người cũ, cả hai cũng có động thái đáp trả. Thời điểm đó, nữ MC đáp: "Đó chỉ là thông tin một phía, thiếu bằng chứng. Tôi sẽ nói khi cần". Còn Đức Huy cho biết: "Ai đồn thì kệ, đúng sai bọn mình tự biết".

Hồi tháng 6, nhân dịp sinh nhật bạn gái, Đức Huy đăng ảnh chụp cùng Mù Tạt và viết: “Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Huyền Trang. Tuổi mới anh chúc em mạnh khỏe, tươi trẻ, mới mẻ và vui vẻ, rực rỡ như ánh mặt trời. Yêu thương vô cực”.

Trên trang cá nhân, Mù Tạt không ít lần khoe được bạn trai chăm sóc. Cách đây ít ngày, cô chia sẻ hình ảnh bạn trai giúp sắp xếp đồ đạc. Cả hai cũng đồng hành, ủng hộ nhau trong nhiều lịch trình công việc. Họ thân thiết với gia đình hai bên và rất được người thân ủng hộ mối quan hệ tình cảm.

MC Mù Tạt, tên thật Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993, là MC kiêm diễn viên. Cô nổi bật qua vai trò dẫn dắt các show quen thuộc như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao… Cô cũng tham gia đóng phim 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen…

Phạm Đức Huy kém bạn gái 2 tuổi, từng là cầu thủ của CLB Hà Nội và Nam Định . Anh góp công lớn trong các thành tích của bóng đá Việt Nam, như á quân U23 châu Á, tứ kết ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup cùng đội tuyển quốc gia.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.