Nữ tỷ phú chuyển giới bỏ trốn?

Những ngày qua, thông tin nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong đổi 6 tỷ baht sang tiền điện tử rồi bỏ trốn lan truyền khắp mạng xã hội Thái Lan.

Tờ Komchadluek, đội ngũ quản lý của JKN Global Group đã lên tiếng làm rõ tin đồn nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong bỏ trốn cùng 6 tỷ baht. Theo công ty, đây là thông tin sai sự thật.

JKN khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty là minh bạch và sẵn sàng hợp tác với tất cả bên trong quá trình điều tra. JKN Global Group cũng nhấn mạnh thông tin tỷ phú chuyển giới để lại khoản nợ 3 tỷ baht không chính xác.

Công ty lên tiếng phủ nhận thông tin Anne Jakkaphong bỏ trốn. Ảnh: Sanook.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Anne Jakkaphong đổi 6 tỷ baht sang tiền điện tử rồi rời khỏi đất nước Thái Lan để tới Mexico sinh sống lan truyền.

Ngoài ra, còn có thông tin Anne Jakkaphong nhận được sự hỗ trợ từ ông Raúl Rocha, chủ tịch hiện tại của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để có được quốc tịch Mexico. Truyền thông Thái Lan nhận định Anne Jakkaphong đang trải qua khủng hoảng nghiêm trọng.

Ngày 25/11, truyền thông Thái Lan đưa tin cơ quan chức năng ban hành lệnh bắt giữ Anne Jakkaphong.

Ông Rawiwat Maschamadol là nguyên đơn, đã đệ đơn kiện Công ty TNHH JKN Global Group Public và Anne Jakkaphong về tội lừa đảo. Theo đó, Anne Jakkaphong và công ty bị cáo buộc lừa dối, che giấu sự thật để thuyết phục nguyên đơn đầu tư mua trái phiếu của công ty với số tiền là 30 triệu baht.

Nguyên đơn cho biết bị đơn biết rõ tình hình tài chính của công ty không thể trả nợ đúng hạn, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi huy động vốn gian lận. Sau khi xem xét, tòa án nhận thấy vụ kiện có căn cứ nên đã thụ lý và hoàn tất việc điều tra nhân chứng.

Đến phiên tòa xét xử diễn ra sáng 25/11, Anne Jakkaphong không có mặt và không đưa ra bất kỳ lý do nào cho sự chậm trễ này. Tòa án nhận định bị cáo cố tình bỏ trốn, nên ra lệnh bắt giữ.

Thaipbs cho biết Anne Jakkaphong là giám đốc điều hành của JKN Global Group. Công ty này chuyên nhập khẩu, xuất khẩu bản quyền truyền hình, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Sau đó, Anne Jakkaphong mở rộng kinh doanh thực phẩm chức năng và mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, với giá 20 triệu USD (khoảng 800 triệu baht) vào tháng 10/2022.

Tuy nhiên, công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn tài chính, bao gồm việc nộp đơn xin phá sản vào tháng 11/2023 và bị kiện bởi TCG Social Media Group với số tiền 1 tỷ baht liên quan đến dự án MU COIN.

Vào tháng 2/2024, các trái chủ (đóng vai trò là nhà đầu tư trong quá trình mua trái phiếu từ nhà phát hành) của JKN cũng yêu cầu SEC điều tra sâu về tình hình tài chính của công ty do thiếu minh bạch trong việc hoãn họp trái chủ.

Ngày 23/4, tờ Matichon đưa tin Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) áp dụng biện pháp xử phạt dân sự đối với JKN Global Group Public Company Limited (JKN) và Jakkaphong Jakrajutatip (tức Anne Jakkaphong Jakrajutatip) vì công bố thông tin sai lệch hoặc có thể gây hiểu lầm.