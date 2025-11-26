Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình trạng của Nhã Phương

  • Thứ tư, 26/11/2025 15:32 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Nhã Phương cho biết thời gian qua cô bị cảm nhưng không dám uống thuốc dẫn đến khó thở, phải cấp cứu.

Trong livestream mới đây, Nhã Phương chia sẻ về tình hình sức khỏe. Cô cho biết thời gian qua bị cảm nhưng không thể uống thuốc vì đang mang thai.

"Hôm trước, tôi bị cảm lâu ngày. Dịch mũi nhiều quá, bị chảy xuống dưới cổ họng, làm tắc nghẽn, không thở được. Tôi bị khó thở nên vào viện một đêm, sau đó về. Lần đầu tiên tôi bị cảm mà không uống thuốc, vì có em bé nên hạn chế. Thành ra cái dịch mũi nhiều quá, tới mức bác sĩ nói ngày nào cũng phải lên gặp. Hiện tại, tôi đã ổn hơn rồi", bà xã Trường Giang chia sẻ.

Nha Phuong anh 1

Nhã Phương chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại. Ảnh: FBNV.

Đầu tháng 11, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh vợ chồng cô nằm trên giường bệnh lúc rạng sáng. Sau đó, Trường Giang cho biết vợ anh cấp cứu vì không thể thở. Trong cùng một tháng, con gái đầu nhập viện hai lần, lần đầu là phải may 4 mũi, lần sau bị sốc phản vệ phải nằm viện.

Hồi tháng 9, đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Trường Giang xác nhận vợ anh đang mang thai con thứ 3. Nam diễn viên đăng ảnh gia đình. Trong đó, nam diễn viên bế con gái, cầm hình ảnh siêu âm thai trên tay.

Kèm theo hình ảnh, Trường Giang viết: “Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018-25/9/2025”. Trong đó, 25/9/2018 là thời điểm Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Họ chào đón con đầu lòng vào 1/2019 - một bé gái được đặt tên thân mật là Destiny. Tháng 10/2023, gia đình có thêm bé trai thứ hai tên Hope.

Sau khi sinh con, Nhã Phương sớm lấy lại vóc dáng thon gọn, cơ bụng săn chắc, dẫn đến bị nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.

Sau khi vướng tranh luận, bà xã Trường Giang giải thích: "Tôi không đi phẫu thuật tạo cơ. May mắn trước khi có em bé, tôi tập luyện rất nhiều. Sau khi sinh, tôi bắt đầu tập luyện lại nên chỉ tầm 2 tuần, tôi thấy cơ lên lại. Đâu ra chuyện 2 tuần sau sinh tôi đã đi phẫu thuật".

Minh Hạo

