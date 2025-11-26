Miss Universe Vietnam khiếu nại kết quả của Hương Giang

Chủ tịch Miss Universe Vietnam bất bình khi Hương Giang không lọt top 3 hạng mục Beyond The Crown nên đã gửi văn bản, yêu cầu MUO làm rõ.

Mới đây, ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam - thông báo đã gửi văn bản tới Tổ chức Miss Universe (MUO) yêu cầu làm rõ kết quả của Hương Giang trong hạng mục Beyond The Crown tại Miss Universe 2025.

Theo nội dung trong văn bản, ông Valentin Trần cho biết sau khi công bố kết quả chính thức của hạng mục Beyond the Crown, Miss Universe Vietnam rất bất ngờ khi thấy Hương Giang không nằm trong top 3.

Hương Giang không lọt top 30 ở Miss Universe 2025. Ảnh: FBNV.

Với dự án Cam kết vì sự đa dạng, Hương Giang đã nhận 233.130 lượt bình chọn - cao hơn rất nhiều so với đại diện đứng thứ 4 với 134.738 phiếu.

“Con số này tương đương với hơn 200.000 USD giá trị bình chọn - một khoản đầu tư lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Ngay từ đầu, các quy định của cuộc thi nêu rõ số phiếu bầu từ người hâm mộ sẽ chiếm 50% quyết định cuối cùng. Vì vậy, chúng tôi muốn hiểu tiêu chí chấm điểm cuối cùng mà MUO sử dụng, khi một quốc gia khác - chỉ nhận được 400 phiếu - lại được trao giải 3 thay vì Việt Nam và các quốc gia có lượng bình chọn cao hơn rất nhiều”, phía Miss Universe Vietnam bày tỏ.

Theo Valentin Trần, ông đã liên hệ với các thành viên thuộc tổ chức MUO thông qua điện thoại. Do vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức hay rõ ràng nào nên ông tiếp tục gửi thư.

Ở Miss Universe 2025, Hương Giang không lọt top 30. Trong khi đó, top 5 được gọi tên trong đêm chung kết là đại diện Thái Lan, Philippines, Venezuela, Mexico và Bờ Biển Ngà. Kết quả, người đẹp Mexico đăng quang.

Sau đó, chuyên trang sắc đẹp Missosology có bài viết liên quan đến Hương Giang ở cuộc thi Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ. Theo chuyên trang này, fan Việt đã bỏ ra 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng ) để bình chọn cho Hương Giang ở cuộc thi.

Cộng thêm phần thể hiện của Hương Giang trong xuyên suốt Miss Universe 2025, người đẹp này xứng đáng lọt top hoặc nhận được danh hiệu nào đó, Missosology nhận định.

Bên cạnh đó, Miss Uiniverse mùa này vướng quá nhiều lùm xùm suốt quá trình thi cho đến chung kết. Ngày 24/11, Á hậu 4 của Miss Universe 2025 Olivia Yacé thông báo từ bỏ danh hiệu.

“Với tư cách là đại diện của Bờ Biển Ngà tại cuộc thi Miss Universe 2025, tôi đã chứng kiến tận mắt rằng mình có khả năng đạt được những điều lớn lao dù đối mặt với nghịch cảnh. Nhưng để tiếp tục con đường này, tôi phải trung thành với những giá trị của mình: sự tôn trọng, phẩm giá, xuất sắc và cơ hội bình đẳng - những trụ cột mạnh mẽ nhất dẫn dắt tôi”, Olivia Yacé chia sẻ.