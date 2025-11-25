Nhóm nhạc nữ trả giá vì MV hở hang

Dolla vừa qua phải gỡ bỏ MV "Question" vì hình ảnh bị chỉ trích gợi cảm, hở hang. Mới đây, nhóm nhạc tiếp tục hủy bỏ đêm nhạc vì không được cấp phép.

SCMP đưa tin nhóm nhạc nữ Malaysia Dolla hủy buổi hòa nhạc Good Girls Gone Bad sau khi không được cấp phép. Các thành viên trong nhóm bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc tới người hâm mộ.

“Chúng tôi hiểu nhiều bạn đã rất mong chờ buổi hòa nhạc này. Chúng tôi cũng vậy. Xin hãy hiểu chúng tôi cũng thất vọng về quyết định này như các bạn vậy”, thành viên Sabronzo cho biết.

Theo nhóm, ban tổ chức đêm nhạc không thể hoàn tất các thủ tục cần thiết trước thời hạn nên không được cơ quan quản lý chấp thuận và vì thế sự kiện không thể diễn ra.

Nhóm nhạc Dolla liên tục phải đối mặt với sóng gió. Ảnh: The Star.

Vụ việc này xảy ra chỉ ít ngày kể từ khi Dolla vướng tranh cãi vì tung ra MV nhạy cảm. Vì thế, không ít người hâm mộ đặt câu hỏi liệu 3 cô gái có đang bị tẩy chay hoặc giới hạn hoạt động sau vụ bê bối.

Vừa qua, MV mang tên Question của Dolla bị gỡ khỏi mọi nền tảng chỉ sau chưa đầy một tuần ra mắt. Lý do là MV này có cảnh 3 thành viên trong nhóm gồm Sabronzo (tên thật Wan Sabrina Wan Rusli), T abby (Tabitha Ariel Lam Lianne) và Angel (Angelina Chai Ka Ying) - mặc trang phục gợi cảm khoe đùi, bụng, Straitstimes đưa tin.

Một số nhà phê bình chỉ trích MV quá khiêu gợi. Mục sư Asma Harun cáo buộc Dolla cổ súy cho sự vô đạo đức bằng trang phục của họ.

Sau đó, công ty quản lý của nhóm là Universal Music Malaysia (UMM) cho biết họ đã xóa video khỏi mọi nền tảng kỹ thuật số để "bảo vệ sự nhạy cảm của các chủng tộc và tôn giáo khác nhau" tại Malaysia.

“Là một công ty thu âm hoạt động trong hệ sinh thái đa dạng của Malaysia, chúng tôi luôn tôn trọng các giá trị văn hóa, sự nhạy cảm về tôn giáo và quan điểm của người hâm mộ. Chúng tôi tin sự sáng tạo và biểu đạt nghệ thuật phải song hành với nhận thức về các chuẩn mực địa phương. Do đó, quyết định gỡ bỏ video âm nhạc là bước đi phù hợp để bảo vệ sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau”, công ty thông báo.

Dolla là nhóm nhạc nữ Malaysia được thành lập năm 2019 bởi Universal Music Malaysia. Đĩa đơn đầu tay của nhóm Dolla Make You Wanna được phát hành vào 20/3/2020.