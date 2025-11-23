Nhóm nhạc nữ phải gỡ bỏ MV vì quá hở hang

Theo tờ Straitstimes, video ca nhạc mang tên "Question" của nhóm nhạc nữ Malaysia Dolla phải gỡ bỏ vì bị chỉ trích là quá hở hang, phản cảm.

MV mang tên Question của nhóm nhạc nữ Malaysia Dolla bị gỡ khỏi mọi nền tảng chỉ sau chưa đầy một tuần ra mắt.

Lý do là MV này có cảnh 3 thành viên trong nhóm gồm Sabronzo (tên thật Wan Sabrina Wan Rusli), T abby (Tabitha Ariel Lam Lianne) và Angel (Angelina Chai Ka Ying) - mặc trang phục gợi cảm khoe đùi, bụng, Straitstimes đưa tin.

Một số nhà phê bình chỉ trích MV quá khiêu gợi. Mục sư Asma Harun cáo buộc Dolla cổ súy cho sự vô đạo đức bằng trang phục của họ.

Mục sư nói: "Đối với tôi, video này rất vô đạo đức, chúng ta phải ngừng ủng hộ những gì rõ ràng đang hủy hoại phép lịch sự và phẩm giá".

Nhóm nhạc Dolla phải gỡ bỏ MV sau khi bị chỉ trích. Ảnh: UMM.

Sau đó, công ty quản lý của nhóm là Universal Music Malaysia (UMM) cho biết họ đã xóa video khỏi mọi nền tảng kỹ thuật số để "bảo vệ sự nhạy cảm của các chủng tộc và tôn giáo khác nhau" tại Malaysia.

“Chúng tôi coi trọng mọi phản hồi và chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào xảy ra”, Tổng giám đốc UMM Kim Lim cho biết.

UMM cho biết tất cả kế hoạch sáng tạo sẽ trải qua quá trình xem xét nghiêm ngặt hơn. Họ sẽ tiến hành các cuộc thảo luận nội bộ và tham vấn chuyên môn để tránh trường hợp tương tự xảy ra với các MV sau này.

“Là một công ty thu âm hoạt động trong hệ sinh thái đa dạng của Malaysia, chúng tôi luôn tôn trọng các giá trị văn hóa, sự nhạy cảm về tôn giáo và quan điểm của người hâm mộ. Chúng tôi tin sự sáng tạo và biểu đạt nghệ thuật phải song hành với nhận thức về các chuẩn mực địa phương. Do đó, quyết định gỡ bỏ video âm nhạc là bước đi phù hợp để bảo vệ sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau”, Kim Lim nói.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Mohd Na'im Mokhtar, Bộ trưởng Các vấn đề tôn giáo Malaysia khi được các phóng viên hỏi liệu bộ của ông có hành động chống lại "một video ca nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ địa phương trong trang phục không tuân thủ luật Hồi giáo hay không", Bộ trưởng cảnh báo đoạn phim có thể vi phạm quy định Hồi giáo dành cho người biểu diễn.

Ông nói với các phóng viên địa phương: "Là người Hồi giáo, chúng ta phải đảm bảo hành động của mình hướng người khác đến điều tốt đẹp". MV Question đã được chuyển đến các cơ quan Hồi giáo để xem xét.

Sau khi video ca nhạc của Dolla bị xóa, Bộ trưởng Mohd Na'im Mokhtar cảm ơn UMM. Ông bày tỏ: “Hành động này phản ánh sự chân thành và nhạy cảm của ngành đối với tiếng nói của cộng đồng cũng như những giá trị mà chúng ta cùng trân trọng”.

Dolla là một nhóm nhạc nữ Malaysia được thành lập năm 2019 bởi Universal Music Malaysia. Đĩa đơn đầu tay của nhóm Dolla Make You Wanna được phát hành vào 20/3/2020.