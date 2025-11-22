Anh Tú Atus: 'Trấn Thành bị thương nhiều nhất, cởi áo ra là bầm đen'

Anh Tú Atus thừa nhận ở Running Man, mỗi khi có tình huống bất ngờ, bộc phát, anh phản ứng khá ngu ngơ, không nảy số nhanh. Đó là điểm yếu của nam diễn viên này.

Năm 2024, Anh Tú Atus hiện diện khá dày đặc trên mạng xã hội thông qua Anh trai “say hi” - một sân chơi không thuộc sở trường nhưng lại tạo cơ hội cho diễn viên này tỏa sáng bằng tính cách hài hước, dí dỏm.

Vẫn với sự hoạt ngôn, thông minh đó, Anh Tú Atus đang một lần nữa được khán giả chú ý. Và lần này là game show vận động: Running Man phiên bản Việt.

Bước vào Running Man, Anh Tú Atus được đặt cạnh một Trấn Thành hoạt ngôn lại khỏe mạnh và cũng đầy kinh nghiệm, một Lan Ngọc lăn xả, nhanh nhẹn… Nhưng Anh Tú Atus đã và đang tạo mảng màu rất riêng bằng sự dí dỏm của bản thân.

Dẫu vậy, Anh Tú Atus thừa nhận ở Running Man, bản thân anh vẫn có điểm yếu!

"Trấn Thành không hề khiến tôi ám ảnh"

- Đầu tiên Anh Tú Atus hãy phân vai cho từng thành viên Running Man, chẳng hạn ai là kẻ mạnh, ai là kẻ phản diện…

- Theo Atus, nếu phân vai cho từng thành viên Running Man, anh Xìn là người bền bỉ nhất, anh Phát ngây ngô, anh Quang Tuấn ngây thơ, chị Lan Ngọc tiểu xảo, Quang Trung biến hóa, còn Quân A.P thì lúc này lúc nọ (cười).

- Còn anh thì sao?

- Tú thường ít khi nhận xét về bản thân. Tú chỉ biết cố gắng hết sức và phần thể hiện như thế nào, cho khán giả nhận xét.

Nhưng đương nhiên, tôi hài lòng về những gì bản thân đã thể hiện trong chương trình. Bởi, điều quan trọng là quá trình quay luôn có mấy anh em bên cạnh. Các anh em luôn tạo cảm giác là một gia đình. Quay về, cả dàn cast còn tạo group chung, đều nói rất nhớ nhau và muốn được quay tiếp.

- Xem lại vài tập đã phát sóng, có điều gì anh muốn khắc phục không?

- Thật ra, tính cách của tôi là điều gì tới vội vàng quá, tôi đều thể hiện một cách thành thật vô cùng. Bình thường, tôi cũng suy nghĩ nhiều, nhưng mỗi lần có tình huống bất ngờ, bộc phát là phản ứng khá ngu ngơ, không nảy số nhanh được. Đó là điểm yếu của tôi.

Ngược lại, trong dàn cast, tôi thấy Quang Trung rất nhanh, nhạy bén và thông minh. Mọi người đợi xem các tập tiếp theo đi, sẽ thấy Quang Trung khủng khiếp thế nào?

Sau Anh trai "say hi", Anh Tú Atus tiếp tục góp mặt ở Running Man. Ảnh: FBNV.

- Trong Running Man, ai là người khiến Anh Tú bất ngờ nhất?

- Có lẽ là Quân A.P. Vì anh Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, chị Lan Ngọc đều là những người có thâm niên ở Running Man. Quang Trung thì không cần phải nói rồi.

Về anh Quang Tuấn, mọi người có thể chưa thấy được nhiều tính cách của anh. Nhưng tôi và anh Tuấn biết nhau gần hơn 10 năm ở sân khấu kịch rồi. Với Quân A.P, tôi bất ngờ vì bạn xuất thân là ca sĩ và chưa tiếp xúc với nhiều gameshow.

Năm ngoái, chúng tôi cùng tham gia Anh trai “say hi”. Tuy nhiên, ở chương trình đó, reality show chỉ chiếm 30%, nhạc chiếm 70%. Về phần Running Man, chương trình gần như 100% là “quăng miếng”.

Tôi phải công nhận Quân A.P dễ thương, đáng yêu và thành thật, đôi chút khờ khạo. Mới đầu, tôi nghĩ Quân A.P sẽ khó hòa nhập và hơi chậm thích ứng hơn mọi người nhưng em ấy “bắt miếng” rất nhanh, khiến tôi bất ngờ.

- Trong những cảnh thể lực, đối đầu, đối thủ nào làm anh lo ngại nhất?

- Tôi hay nói chuyện với anh Trấn Thành rằng năm nay dàn cast chơi rất vui vì không biết mọi người rèn luyện thể lực lúc nào. Cứ sau mỗi chặng quay là mỗi thành viên như thêm 1 level về sức mạnh. Mọi người đợi xem những tập về sau đi, dàn cast ai cũng đáng gờm cả.

- Trấn Thành là đàn anh, lại có thể lực rất tốt, thậm chí được Lan Ngọc nhận xét là “quái thú, khiến ai cũng khiếp sợ”, còn Quân A.P ám ảnh đến cả giấc ngủ, anh có ngại đối đầu với Trấn Thành không?

- Anh Thành vẫn là người rất mạnh nhưng tôi có nhắn tin và nói rằng anh ấy nhìn buồn cười lắm. Anh như một người hàng xóm, một người anh chứ không hề khiến tôi ám ảnh gì cả.

Mỗi lần nhìn thấy anh Thành lao vào xé bảng tên, tôi thấy anh buồn cười, đáng yêu.

Anh Tú Atus là nhân tố mới thú vị trong chương trình Running Man năm nay. Ảnh: FBNV.

- Trải nghiệm của anh trong các cảnh đối đầu với Trấn Thành thế nào, có khi nào bị thương không?

- Thật ra người bị thương nhiều nhất là anh Trấn Thành. Mọi người nhìn lúc anh Thành cởi áo ra thì rõ, cơ thể nhiều chỗ bị bầm đen. Các thành viên trong chương trình đều chơi hết mình để truyền tải cho khán giả những hình ảnh thỏa mãn nhất.

Thật ra, đến giờ tôi chưa lần nào đối đầu trực tiếp với anh Thành. Tôi chỉ đấu với anh Phát và anh Thành như cảnh mọi người đã xem thôi.

- Nhiều khán giả nói Running Man Việt là show “vừa thật vừa diễn”. Theo anh, phần “diễn” của chương trình là bao nhiêu phần trăm - và phần “thật” của Anh Tú là bao nhiêu?

- Tôi nghĩ, gameshow nào cũng vậy. Khi lên sóng hay truyền hình, hầu như ai cũng phải diễn. Đứng trước máy quay sao có thể không diễn được. Nên nếu nói không có tý diễn xuất nào là không đúng.

Nhưng trong diễn có thật. Thật ở đây là bản tính của mọi người. Chúng tôi đều không biết trước tình huống. Do đó, cách chúng tôi phản ứng với tình huống đó là tính cách thật. Mỗi khi tới địa điểm ghi hình, chúng tôi mới biết hôm nay quay gì. Điều duy nhất tôi và dàn cast biết trước là địa điểm quay.

Điều khiến Anh Tú sợ và đắn đo

- Anh Tú tạo ấn tượng trong các show thực tế nhờ sự duyên dáng, hài hước. Nhưng anh có sợ hình ảnh đó cùng ngoại hình điển trai trên các game show ảnh hưởng tới các dự án phim, khiến khán giả khó nhập tâm dù đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, chẳng hạn là trong phim kinh dị sắp tới?

- Chắc chắn là có rồi và tôi cũng đang sợ, đắn đo rất nhiều. Tôi sợ mọi người sẽ không tập trung vào được nhân vật tôi đang thể hiện. Vì mọi người sẽ bị in sâu trong tâm trí hình ảnh của tôi trên game show.

Cái này cũng khó trách được vì game show tôi tham gia phát sóng hàng tuần và trong thời gian dài. Trong khi đó, phim điện ảnh chỉ chiếu trong khoảng thời gian nhất định.

Tôi không nghĩ đó là vấn đề của riêng bản thân mà có lẽ tất cả anh em diễn viên, ca sĩ khi tham gia game show điều có suy nghĩ chung như thế. Đó là một vấn đề khá nan giải nhưng việc nào ra việc đó.

Điều quan trọng là làm tốt công việc của mình. Chẳng hạn, gameshow đòi hỏi yếu tố giải trí, hài hước duyên dáng, mình đáp ứng đủ.

Còn với phim ảnh, tôi cũng sẽ làm hết mình. Hy vọng khán giả khi ra rạp xem phim sẽ phần nào quên đi hình ảnh của tôi trong các gameshow.

- Nhưng anh nghĩ sao khi khởi nghiệp bằng nghề diễn lại gây chú ý với game show. Trong khi ở tư cách diễn viên, có khán giả bình luận Anh Tú chưa nổi bật?

- Tú thấy bình thường. Thật ra, mọi người biết đến tôi nhiều nhất là trong phim Gia đình là số 1, sau đó qua các phim khác nhau và bùng nổ hơn là gameshow.

Như tôi đã nói, game show được chiếu hàng tuần, giống Gia đình là số 1 ngày xưa vậy. Ngược lại, phim ảnh chỉ chiếu trong khoảng thời gian nhất định và ai rảnh mới đi xem nên sự tiếp cận không cao.

Do đó, tôi thấy không có gì đáng buồn cả. Khán giả biết đến mình là vui rồi. Quan trọng là từ sản phẩm, mình truyền tải được điều gì và nâng cấp bản thân mình ra sao.

Anh Tú Atus đang là nhân tố nổi bật trong các game show nhờ tính cách hài hước, hoạt ngôn. Ảnh: FBNV.

- Phim ảnh Việt Nam vừa qua bùng nổ với nhiều bộ phim đạt doanh thu tốt và có thêm nhiều ngôi sao phòng vé mới, anh đang ở đâu trong thị trường cạnh tranh như thế?

- Tôi chưa bao giờ đánh giá mình là ngôi sao phòng vé hoặc so sánh xem vị trí của mình ở đâu. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ tôi phải nhìn nhận xem bản thân đang ở vị trí nào.

Tôi chỉ nghĩ làm sao để có thể đem lại các sản phẩm tốt, chỉn chu và khi mọi người xem sẽ có những giây phút giải trí nhất.

- Không so sánh, vậy đâu là thước đo để anh biết bản thân đã nâng cấp hay chưa?

- Sau nhiều dự án phim, tôi nghĩ mình đã thay đổi ở tư duy và trải nghiệm. Đó là 2 yếu tố quan trọng nhất tôi có được sau thời gian dài đóng phim. Kinh nghiệm nhiều năm đóng phim giúp tôi thay đổi tư duy của bản thân cũng như cách tôi nhìn nhận vấn đề.

- Anh từng nhận bản thân lười, ngại tham gia game show, phim nào thích mới tham gia. Vậy tại sao dạo này anh xuất hiện khá nhiều, từ Anh trai “say hi”, Running Man tới Hoàng tử quỷ?

- Thật ra sau chương trình Anh trai “say hi”, tôi đã muốn ngưng lại để tập trung làm diễn viên bởi dù sao con đường chính của tôi vẫn là diễn viên.

Running Man tới một cách đột ngột và bất ngờ, khiến tôi lưỡng lự suốt thời gian dài. Tôi suy nghĩ hình ảnh của mình trong gameshow Running Man phải như thế nào cho khác biệt với Anh trai “say hi”.

Đúng lúc đó, anh Trấn Thành nhắn tin, gọi điện tâm sự với tôi. Sau đó, tôi quyết định có mặt ở Running Man.

- Sau nhiều game show, anh được khen "lãi nhất" về độ phủ sóng nhưng đổi lại, anh mất gì?

- Tôi chưa thấy mất mát gì đáng kể, có chăng cũng là sự lăn tăn như những câu hỏi ở trên bạn đặt ra, rằng ở các dự án phim mới, khán giả sẽ đón nhận tôi ra sao.

Khi xem một bộ phim kinh dị mà thứ mọi người nghĩ tới vẫn là hình ảnh hài hước, dí dỏm của tôi trong game show. Đó là điều khiến tôi lăn tăn. Ngoài ra, không có vấn đề gì khác cả.

NSX trả tiền cho tôi để tôi được đi làm. Do đó, tôi cũng phải đi làm như bao người khác thôi.