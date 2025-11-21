Băng Di nói về tin đang mang thai

Mặc áo rộng làm dấy lên tin mang thai, Băng Di nhanh chóng phủ nhận. Cô được bạn trai Justin Chiêm cầu hôn vào giữa tháng 10.

Hình ảnh Băng Di mặc đồ rộng thùng thình che bụng tại một phòng khám lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên mang thai. Tuy nhiên, Băng Di nhanh chóng đính chính.

“Không phải khám thai nha cả nhà. Do góc chụp của ông Criss Lai thôi chứ Băng Di chỉ đi hiến máu. Tại cái tính thích mặc đồ rộng nữa, nhìn vô ai cũng hiểu lầm”, Băng Di viết.

Băng Di phủ nhận thông tin mang thai. Ảnh: FBNV.

Giữa tháng 10, Băng Di được bạn trai Justin Chiêm cầu hôn sau gần 10 năm bên nhau. Thời điểm đó, nữ diễn viên chia sẻ: "Hành trình mới chắc chắn sẽ không thiếu lo lắng đối với một người từng sợ hôn nhân. Nhưng có một điều chắc chắn: Tôi vẫn chưa bỏ chặn".

Doanh nhân Justin Chiêm cũng đăng tải bức ảnh tương tự trên trang cá nhân, kèm chú thích: "Vậy là một chương mới đã bắt đầu".

Băng Di, tên thật Nguyễn Bảo Trinh, sinh năm 1990, là diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu. Cô được biết đến qua các bộ phim Gia đình phép thuật, Gạo nếp gạo tẻ, Bí mật hai thế giới…

Băng Di và Justin Chiêm quen nhau từ năm 2016 rồi công khai mối quan hệ một năm sau đó. Sau đó, hai người thỉnh thoảng đăng ảnh chung, đi du lịch chung hoặc trekking cùng nhau. Băng Di cũng kín tiếng, ít khi nói về người yêu.

Băng Di từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, từ khi quen bạn trai, cô có cơ hội gặp gỡ những người tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh và học được nhiều điều. Tuy nhiên, cô và bạn trai là hai cá thể độc lập, không bao giờ can thiệp vào công việc của nhau trừ những dự án làm chung. Bạn trai muốn Băng Di tự lập và chính cô cũng muốn vậy.

"Với tôi, Justin là người không thể thiếu trong cuộc đời, giống cái tay, cái chân hay đôi mắt. Đôi khi bạn quên đi sự hiện diện của nó và xem đó là điều hiển nhiên nhưng nếu thiếu, đời bạn sẽ rất khổ”, Băng Di chia sẻ.

Khi kỷ niệm 8 năm hẹn hò, Băng Di viết: “8 năm nhiều thăng trầm. Đúng như ông bà nói, cái duyên nó cần cái nợ”. Cả hai có bữa tối lãng mạn, ấm cúng để kỷ niệm chặng đường dài bên nhau.