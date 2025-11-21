Cú sốc từ kết quả của Hương Giang

Chung kết Miss Universe 2025 chính thức diễn ra tại xứ sở chùa vàng Thái Lan vào ngày 21/11, nơi 123 người đẹp từ khắp nơi đổ về so tài nhan sắc và tài năng. Đại diện từ Việt Nam năm nay chính là Hương Giang, nhưng đáng tiếc, cô phải dừng chân sớm mà không thể lọt vào top 30 . Ảnh: FBNV.

Ngay từ những vòng đầu, Hương Giang đã không nằm trong nhóm ứng cử viên sáng giá theo đánh giá chung. Thậm chí, ở phần trình diễn swimsuit trước đó, người đẹp còn bị chê về kỹ năng. Sau này, Hương Giang giải thích lý do cô thiếu tự tin và căng thẳng. "Hôm nay tôi chỉ cố gắng catwalk sao cho không ngã, không gặp tai nạn thôi chứ thiếu năng lượng. Vì lúc đó tôi không tập trung, nhiều lo lắng trong đầu", cô chia sẻ. Ảnh: FBNV.

Tại phần thi Trang phục dân tộc diễn ra vào trưa 19/11 trong khuôn khổ Miss Universe 2025, Hương Giang chọn lối đi riêng biệt bằng cách diện áo dài thay vì những bộ cánh rườm rà, cầu kỳ như các đối thủ. Thiết kế này không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc với cá nhân Hương Giang mà còn khéo léo quảng bá vẻ đẹp truyền thống của dân tộc Việt đến bạn bè quốc tế. Ảnh: Galaxy Queen.

Sang đến phần bikini ở bán kết, Hương Giang đã lấy lại phong độ với màn trình diễn tự tin, thoải mái hơn hẳn vòng trước. Thế nhưng, tiếc thay, bộ bikini cô chọn lại có kiểu dáng không phù hợp, vô tình phơi bày nhiều điểm yếu trên cơ thể. Tiếp nối là phần thi trang phục dạ hội, nơi Hương Giang khoác lên mình chiếc đầm lấy cảm hứng từ những giọt sương mai, ôm sát đường cong với lối trang điểm quyến rũ. Dù vậy, không ít ý kiến nhận xét rằng thiết kế này đơn giản, thiếu sự đầu tư cần thiết cho một sân chơi nhan sắc. Ảnh: FBNV.

Trước giờ G chung kết, chuyên trang Missosology đăng tải bảng dự báo kết quả Miss Universe 2025, trong đó Hương Giang được kỳ vọng lọt top 30, nhưng thứ hạng chỉ ở mức khiêm tốn (25). Ngược lại, cuộc thi năm nay có nhiều thí sinh mạnh, chẳng hạn Philippines, Thái Lan, Colombia, Mexico… Họ không chỉ có nhan sắc, hình thể nổi trội mà kỹ năng cũng được đánh giá cao. Ảnh: FBNV.

Hình ảnh Hương Giang trong các hoạt động của cuộc thi. Cô được đông đảo đồng nghiệp như Hòa Minzy, Chi Pu, Erik... tới Thái Lan trực tiếp ủng hộ. Ảnh: Galaxy Queen.

