Lý do Nguyễn Văn Chung thi đại học ở tuổi 42

Nguyễn Văn Chung cho biết thời gian qua anh sáng tác dựa trên kinh nghiệm cá nhân tự học hỏi từ các đồng nghiệp. Lúc này nhạc sĩ muốn củng cố kiến thức nên thi Nhạc viện TP.HCM.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thông báo đỗ Nhạc viện TP.HCM ở tuổi 42. Theo nhạc sĩ, trước khi thi, anh ôn luyện trong khoảng 1 tháng với 2 thầy giáo với 2 chuyên môn khác nhau.

Hầu như ngày nào, Nguyễn Văn Chung cũng qua nhà các thầy học, xen kẽ với lịch làm việc dày đặc. Đôi khi, anh cảm thấy kiệt sức nhưng cuối cùng được đền đáp xứng đáng khi đỗ vào nhạc viện. Nguyễn Văn Chung sẽ theo học ngành Sư phạm Âm nhạc hệ chính quy của Nhạc viện TP.HCM trong 4 năm tới. Anh trúng tuyển với tổng điểm 21,17/30.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đỗ Nhạc viện TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Văn Chung giải thích lý do anh quyết định thi Nhạc viện TP.HCM là bởi muốn củng cố kiến thức. Thời gian qua, anh làm nhạc dựa trên việc tự học và cóp nhặt kiến thức từ các đồng nghiệp. Khi có vướng mắc, nhạc sĩ sẽ hỏi ý kiến của đồng nghiệp nào đó. Những kiến thức đó mang tính kinh nghiệm.

“Đây là lúc tôi cần củng cố kiến thức nền tảng. Thời gian qua, tôi đã đạt được thành công rất lớn nhờ Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Và tôi muốn có thêm nhiều thành công hơn nữa. Để mọi thứ không chỉ là may mắn, tôi cần học hỏi để đi được xa hơn. Đó là điều tôi thấy rất cần thiết cho con đường sự nghiệp”, Nguyễn Văn Chung giải thích với Tri Thức - Znews.

Theo Nguyễn Văn Chung, anh học hệ chính quy ở Nhạc viện TP.HCM nên sẽ học vào các buổi sáng. Lịch học này rất thuận tiện để anh có thời gian đón con và chăm sóc các bé. Buổi tối là thời gian nhạc sĩ dành cho việc sáng tác.

Với những ngày phải công tác xa nhà, anh sẽ cố gắng sắp xếp để lịch trình phù hợp nhất, chẳng hạn xin trường học online.

Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Nhật ký của mẹ, Con đường mưa, Mùa đông không lạnh, Chiếc khăn gió ấm, Bay giữa ngân hà…

Đầu năm, Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây sốt trên mạng xã hội. Bản remix của ca khúc được hàng trăm nghìn video sử dụng làm nhạc nền trên nền tảng video ngắn.